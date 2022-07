Este martes 19 de julio, Ricardo Gareca se despidió del Perú en una conferencia de prensa brindada desde un hotel miraflorino. En dicho escenario, el ‘Tigre’ explicó qué sucedió con las negociaciones que venía teniendo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En ese ínterin, e incluso después de hablar con la prensa, se conoció que algunos jugadores de la selección dejaron de seguir a Agustín Lozano en Instagram.

De acuerdo a la cuenta de Twitter Referee Peru, y como se puede confirmar en la mencionada red social, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christian Ramos, Luis Advíncula y Santiago Ormeño dejaron a seguir al presidente de la FPF.

De pronto, Callens, Trauco, Tapia, Ramos, Advíncula, Ormeño; han dejado de seguir en Instagram a Lozano. — Referee Perú ⚽⛳🚩 En 🏠 الحكم بيرو (@RefereePeru) July 19, 2022

Esto se produce en el día en que Ricardo Gareca se despidió de la afición, prensa y público en general tras estar más de siete años al frente de la selección peruana.

RICARDO GARECA SE IBA A MUDAR A PERÚ CON SU FAMILIA

En conferencia de prensa, desde las instalaciones de un hotel miraflorino, Ricardo Gareca reveló que le había planteado a su familia mudarse con él a Lima mientras seguía al frente de la selección peruana . Sin embargo, esto quedó en una proposición debido a que no llegó a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tras las negociaciones que venían sosteniendo.

“Tal fue el interés de continuar que me fui de vacaciones, pero planteé lo que nunca había planteado. Hablé con mis colaboradores, me fui y planteé a mi familia en vacaciones el hecho de que me pudieran acompañar viviendo el Lima”, comenzó diciendo el ‘Tigre’.

“Hubo un vuelco fundamental, pero desconozco en qué. Soy un hombre de fútbol y estas cosas pueden ocurrir, pero no quisiera decir qué fue lo que quebró todo”, añadió Ricardo Gareca ante los medios de comunicación.