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Nuevo reto para Mano Menezes: Perú jugará partido amistoso contra Haití. (Foto: La Bicolor)
Nuevo reto para Mano Menezes: Perú jugará partido amistoso contra Haití. (Foto: La Bicolor)
Por Redacción EC

La selección peruana empezó un nuevo ciclo con Mano Menezes a la cabeza. El objetivo es sumar la mayor cantidad de partidos de preparación para llegar en buenas condiciones al inicio de las próximas Eliminatorias y Copa América. Por eso, se confirmó un nuevo rival a enfrentar: Haití.

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