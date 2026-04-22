La selección peruana empezó un nuevo ciclo con Mano Menezes a la cabeza. El objetivo es sumar la mayor cantidad de partidos de preparación para llegar en buenas condiciones al inicio de las próximas Eliminatorias y Copa América. Por eso, se confirmó un nuevo rival a enfrentar: Haití.

El Comercio pudo conocer que la Bicolor tendrá un duelo amistoso internacional con Haití y será antes del partido contra España, que ya fue anunciado con semansa de anticipación. Este compromiso será el tercero de la era Mano Menezes.

El técnico brasileño tendrá la posibilidad de darle mayor rodaje internacional a sus jugadores, de manera que pueda continuar desarrollando su idea de juego. En ese sentido, es clave que puedan sumar minutos y aprovechar estos partidos para afianzarse en la selección.

La idea en el comando técnico es que Perú pueda medirse ante un rival físcamente fuerte y que seguro demandará mayor esfuerzo. Como se sabe, este partido está pactado para jugarse antes del amistoso contra España.

En cuando a la fecha exacta, todavía la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no ha confirmado cuándo será. Eso sí, se realizará dentro de la fecha FIFA de junio y como parte de la preparación del equipo para lo que viene.

El escenario que albergará este partido tampoco ha sido oficializado, pero se prevé que el juego se desarrolle en Estados Unidos. La FPF dará a conocer el estadio en el que se jugará este encuentro.

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