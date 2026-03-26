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Perú enfrentará a España en un amistoso internacional en México. (Instagram)
Perú enfrentará a España en un amistoso internacional en México. (Instagram)
Por Redacción EC

Es oficial. La Selección Peruana protagonizará un partido amistoso importante ante España, que se prepara para disputar el Mundial 2026. A través de las redes soiciales, la ‘Roja’ anunció el compromiso que se disputará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, México.

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