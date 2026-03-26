Es oficial. La Selección Peruana protagonizará un partido amistoso importante ante España, que se prepara para disputar el Mundial 2026. A través de las redes soiciales, la ‘Roja’ anunció el compromiso que se disputará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, México.
En el video se puede ver al técnico de España, Luis de la Fuente, quien dio a conocer la fecha, la hora y el lugar en el que su selección afrontará un partido amistoso más antes del debut en la cita mundialista.
“Puebla tierra de campeones, la prueba final, Perú contra España. El 8 de junio nos vemos en el estadio Cuauhtémoc del estado de Puebla”, expresó el entrenador español.
Este partido será crucial para la selección peruana, que inicia un nuevo proceso con Mano Menezes a la cabeza. La Bicolor enfrentará a un rival que es candidato a ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y que tiene a grandes estrellas como Lamine Yamal.
Perú y España se han enfrentado en tres ocasiones y la victoria siempre fue para la ‘Roja. La última vez que se vieron las caras en la cancha fue el 31 de mayo del 2008, cuando los europeos vencieron 2-1 en el Nuevo Colombino, días antes de ganar la Eurocopa de ese año.
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