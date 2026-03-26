Es oficial. La Selección Peruana protagonizará un partido amistoso importante ante España, que se prepara para disputar el Mundial 2026. A través de las redes soiciales, la ‘Roja’ anunció el compromiso que se disputará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, México.

En el video se puede ver al técnico de España, Luis de la Fuente, quien dio a conocer la fecha, la hora y el lugar en el que su selección afrontará un partido amistoso más antes del debut en la cita mundialista.

“Puebla tierra de campeones, la prueba final, Perú contra España. El 8 de junio nos vemos en el estadio Cuauhtémoc del estado de Puebla”, expresó el entrenador español.

😍 M É X I C O.



¡España disputará en 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗮 su último partido de preparación para la #CopaMundialFIFA!



🗓️ 8 de junio

🆚 @SeleccionPeru

ℹ️ https://t.co/CeD4JdUCm5#VamosEspaña pic.twitter.com/RAydmBYAS0 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 26, 2026

Este partido será crucial para la selección peruana, que inicia un nuevo proceso con Mano Menezes a la cabeza. La Bicolor enfrentará a un rival que es candidato a ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y que tiene a grandes estrellas como Lamine Yamal.

Perú y España se han enfrentado en tres ocasiones y la victoria siempre fue para la ‘Roja. La última vez que se vieron las caras en la cancha fue el 31 de mayo del 2008, cuando los europeos vencieron 2-1 en el Nuevo Colombino, días antes de ganar la Eurocopa de ese año.

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