Perú perdió 2-0 ante Bolivia en La Paz y es último en las Eliminatorias. En solo cinco partidos, la selección peruana ha retrocedido lo vivido hace una década y el Mundial 2026 hoy se ve más lejos que nunca, ya que apenas tenemos un punto de quince posibles.

Si queremos encontrar la raíz del problema, sin duda todo señala a Juan Reynoso, aun cuando en el campo no se encuentra el nivel que se espera de algunos jugadores. Pero ni en los mejores quince minutos de la Bicolor -con el ingreso de Bryan Reyna-, se pudo acercar al marcador. ¿Qué hizo bien Reynoso esta vez? Alinear a jugadores que tenían que estar como Piero Quispe, el mejor futbolista del año en la Liga 1. Apostar por Joao Grimaldo y Franco Zanelatto, atacantes rápidos y atrevidos. Tres jugadores Sub 23 pensados en ser ofensivos y en aprovechar sus condiciones físicas. Incluso su presencia, sumada a la de Marco López -23 años- hizo que el promedio de edad de la selección sea de un respetado 28.5 años. Para jugar en La Paz, no estaba mal.

¿Qué le faltó a Reynoso? Encontrar los caminos para que el resto del equipo juegue para los tres jóvenes y para que Lapadula tenga chances de gol. Porque mucho sabemos del buen pie de Yotún y del trajín de Tapia, pero la dupla ya no es la que genera fútbol. Y cuando Quispe tenía que retroceder, luego le quedaban 40 metros por delante que recorrer y en la altura. Así difícil aprovechar las condiciones del volante crema.

Aún así Piero Quispe se dio maña para ser vertical -ganó 9 de 10 duelos-. Se mostró más en el segundo tiempo cuando no tenía que retroceder tanto -con el ingreso de Peña-. Con 7.3 de rating según Sofascore, fue de los mejores jugadores del equipo en cuanto a lo estadístico, junto a Yoshimar Yotún que tuvo 7.4 de calificación

Rating Sofascore

Errores fatales

El estado del campo no ayudó mucho al juego de ninguno de los dos equipos, pero fue increíble ver la cantidad de malos controles de balón que sufrió la selección peruana. Si bien estamos en un momento donde los grupos de trabajo son diversos y se puede conocer todo a la distancia, resulta al menos cuestionable que la selección peruana no haya hecho reconocimiento de campo.

La Bicolor llegó a La Paz por la noche del día miércoles, ya que no tenía programado trabajar en el Hernando Siles. Por eso, el calentamiento fue totalmente distinto a lo que se tiene acostumbrado previo a un partido. Hubo muchos ensayos de remates al arco, pasas para que los jugadores reciban de espaldas. Todo para que en 15 minutos se adapten a las condiciones. Incluso había llovido horas antes al encuentro y todo terminó siendo fatal para la Bicolor.

Por eso, casi nunca ganamos los segundos balones. Perú empezó con la postura de jugar largo. Gallese sacaba en busca de Lapadula o Zambrano enviaba los balonazos al campo contrario, pero no ganamos ni el pivoteo ni el rebote. Todos los balones regresaban rápido a nuestro campo. De hecho, así se inició el primer gol de Bolivia. Un lateral hacia Lapadula que ganó un defensa boliviano y de inmediato el balón fue hacia nuestra área. Zambrano calculó mal el corte y entre Martins y Vaca sacaron provecho.

Ante ello, la pregunta salta: ¿Y los jugadores de altura? Uno ve la convocatoria de Juan Reynoso y aparecen jugadores como Pedro Aquino que juega en México y a los convocados de Melgar como Alexis Arias y Walter Tandazo . De ellos, el primero se quedó en la banca de suplentes y los otros dos quedaron fuera de la lista de 23 -vieron el partido desde la tribuna-.

Los convocados

Así, Perú empezó jugando con seis jugadores de la Liga 1, que digamos conocen lo que es jugar en la altura por los viajes que tienen que hacer al Cusco, Arequipa, Huancayo, Juliaca y Cajamarca, y terminaron ingresando Reyna y Flores, otros dos de la liga local.

Se intentó el replanteo, pero no alcanzó. Y no es porque la altura jugó en contra o un mal arbitraje o porque no hubo tiempo. A la selección peruana le falto juego. Y eso no es de ayer, es desde que Juan Reynoso asumió en el cargo.