Es casi una discusión conservacionista. Una de las posiciones que más giros ha dado desde que se instauró la dictadura del GPS. Único en su especie, y Julio César Uribe nos ofrece sus pareceres mirando a la selección peruana.

—¿El ‘10′ es una especie en extinción ?

Siempre debe tener relevancia. En el fútbol, la razón es el gol. Hoy por un incremento del rigor táctico, el 70% se preocupa por defender. Se corre más y se produce menos. El ‘10′ de mis tiempos hacía muchos goles, pases goles, y tenía la opción de desequilibrar. En los últimos quince años, Messi ha sido de lejos el mejor; hoy aparece en un nivel superlativo Mbappé; Neymar más allá de que se tire o no, es un jugador desequilibrante… y así podría dar muchos nombres. Siguen siendo los diferentes, pero con una limitación: la libertad de poder driblear. Antes si tenías que hacerlo, lo hacías; ahora es no driblear y jugar seguro, tocar, triangular, conectar. No se puede pretender extinguir a quien tiene el gol, pase-gol y desequilibrio, a quien hace la diferencia entre tanto rigor táctico.

—Dentro de esas ‘restricciones’ está también tirarse al suelo... ¿o cree que a ese tipo de jugadores hay que darles libertad?

No, no…hoy se ha incrementado la presión, pero esta no puede ser una constante. Es una alternativa de juego. Algunos la utilizan como una constante y le quitan esa fuerza, esa reserva física al jugador por el desgaste que sufre en la recuperación de la pelota. Los técnicos, con tanta información a la mano –que es válida–, están confundiendo al talento. Hay que clarificar antes que confundirlo para que vuelva la calidad del espectáculo.

—Ricardo La Volpe decía que Riquelme no tendría lugar en su equipo.

Estoy en desacuerdo. Si tengo un talentoso como Riquelme modifico el sistema táctico. Soy consecuente: en el 2006, cuando campeoné con Cienciano, usé cinco volantes ofensivos y un solo hombre en punta, Miguel Mostto, quien fue el goleador. El talento no se puede privar. Al talento lo arropo y lo protejo. El día que haya un jugador que corra más que la pelota, ahí me voy a preocupar.

—Pero depende de dónde los ubique, ¿no?

Un ‘10′ no puede jugar de extremo. Un extremo tiene que ser un puntero como Oblitas o Barbadillo. Un ‘10′ puede jugar de entreala como Xavi e Iniesta en el Barcelona. Son interiores con libertad para atacar verticalizando o para abrir hacia los costados porque hay punteros que ganan el mano a mano.

—¿Qué jugador puede ser el nuevo enganche de la selección?

El enganche va a ser siempre Christian Cueva. Quienes parece van a darle una mano importante son Piero Quispe y Bryan Reyna.

—Sobre Quispe ha habido un debate sobre su posición. ¿Dónde lo colocaría?

Depende de la propuesta. Si quiero ser más propositivo tiene que atacar más, si quiero ser cauto, recuperar y contraatacar es diferente. Pero no ha demostrado tener gol en Universitario. Es hábil, pasa bien, asume, no se esconde, eso es bueno. Dependiendo de cómo se le trabaje y cuál sea la propuesta, podría jugar detrás del punta.

—¿Qué le falta a jugadores como Quispe para dar el salto de calidad?

Madurez. Hay que llevarlo con calma. Tiene todas las cualidades para consolidarse, pero no hay que generarle presión. Tiene que sentir la confianza permanente del técnico.

—Bryan Reyna ya tiene 24 años. ¿A pesar de ello cree que le falta madurez?

Sí, porque su proceso no ha sido sostenido. Cuando hay intermitencias, se generan dudas e inconsistencias, y tarda su aparición. Cualidades tiene. Depende del trabajo de los técnicos cómo potenciarlo.

