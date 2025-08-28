El entrenamiento de este jueves de la selección peruana en la Videna estuvo marcado por un hecho que generó alarma en el comando técnico que encabeza Óscar Ibáñez: Kevin Quevedo empezó a sentir molestias y no terminó las prácticas.

De inmediato, fue llevado a un centro especializado para someterse a una resonancia magnética en la zona afectada y conocer el estado de su lesión. El resultado, aunque no lo ha comunicado la FPF de manera oficial, no fue tan grave como se especuló.

El Comercio pudo conocer que lo de Kevin Quevedo solo fue una preocupación y que está en condiciones de continuar en la convocatoria. El jugador, que fue abordado por la prensa en el lugar, no dio declaraciones y volvió rápidamente a la sede de San Luis.

Ibáñez ya está al corriente de la situación de Quevedo y lo esperará en el entrenamiento de mañana. Como se sabe, el sábado será la última práctica de la Bicolor en la Videna y en la tarde viajarán a Montevideo, donde enfrentarán a Uruguay en el Estadio Centenario.

Por actualidad y nivel, Quevedo tiene grandes opciones de ser titular en la selección peruana. Andy Polo y Joao Grimaldo son las otras alternativas que tiene Ibáñez pensando en ocupar el puesto de extremo por la derecha. Si está al 100%, podría arrancar.

