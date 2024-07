Piero Quispe, quien en su momento fue considerado como el posible sucesor de Cueva, generó expectativas con sus destacadas actuaciones en Universitario de Deportes en 2023, conquistando el título nacional y logrando un posterior traspaso al fútbol mexicano. Sin embargo, su rendimiento en la Copa América 2024 no fue el esperado. Aunque Fossati le dio la oportunidad en los dos primeros partidos frente a Chile y Canadá (promediando 67 minutos en cancha), no logró llenar las expectativas en cuanto a la generación de ideas y jugadas de ataque.

Es importante analizar si el bajo rendimiento de Quispe se debió a una falta de adaptación al sistema de juego o si, por el contrario, sus características no se ajustan del todo a la posición de mediocentro ofensivo. La incógnita sobre el futuro de la selección peruana en la posición de ‘10′ sigue abierta. Si bien Quispe ha mostrado potencial, aún no ha logrado consolidarse como el reemplazante ideal de Cueva.

Piero Quispe fue uno de los jugadores de los que se esperó más en Perú para la Copa América 2024. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

La creatividad perdida en las canteras

El Comercio recogió las opiniones de experimentados scouts de fútbol base, destacando esta preocupante realidad. Gianluca Flores, jefe de captación en la academia Alejita, fundada por Roberto Guizasola, resume la situación con crudeza:

“En el fútbol de menores del fútbol peruano se ha perdido mucho el tema de la inventiva, el juego libre se podría decir. Eso tiene mucho que ver con la formación. A veces al entrenador se le olvida que uno tiene que formar y no solo ganar partidos los fines de semana. Todos quieren resultados a corto plazo y le exiges al futbolista jugarla simple. Lo único que te piden es un buen control y buen pase. Y la primera noción que se le debe enseñar es la creatividad. Se ha perdido la creatividad, algo que se tiene que pulir desde edades tempranas, ya que es innato, pero que necesita reforzarse”.

Flores, en su labor de scout, asegura que durante el proceso de captación se busca un ‘10′, pero que cada vez es más complicado encontrar este tipo de futbolistas: “Estamos constantemente en la búsqueda de este tipo de jugadores, pero mucho tiene que ver con los entrenadores. La presión que le meten a los chicos de 7 a 8 años de ganar y solo ganar, los cohibe de poder ser libres y divertirse. Hay mucha presión en el fútbol de menores. Si no rindes, te sacan del club y eso causa temor, haciendo que jueguen siempre con lo justo, sin arriesgar”.

En el debate sobre la escasez de jugadores peruanos con las características necesarias para ocupar la posición de ‘10′ en la selección nacional, la voz de Brian Bertie, scout de menores en Sport Boys, aporta una perspectiva valiosa.

Bertie, con años de experiencia recorriendo el país en busca de jóvenes promesas, vislumbra un vasto universo de jugadores con potencial para la posición de “10″. “Si bien la cantidad de ‘10′ de calidad actual no abunda, eso no significa que no existan”, afirma. “Es un universo extenso, con talentos incluso en provincias, que requieren ser pulidos y fogueados. Lamentablemente, muchos no han recibido el desarrollo adecuado, por lo que resulta crucial identificarlos a temprana edad, idealmente entre los 12 y 13 años, cuando ya se encuentran en una etapa ‘competitiva’.” Y agrega: “No podemos olvidar el aspecto humano y familiar, factores que también juegan un papel fundamental.”

Los candidatos

En conversaciones con otros scouts, quienes prefieren mantener el anonimato para proteger sus relaciones con las instituciones, la opinión sobre la dificultad para encontrar un reemplazo para Christian Cueva en la Selección Peruana es unánime: “Son contados con los dedos”, mencionó uno de ellos. Entre los destacados se encuentran tres futbolistas Sub-20.

Un nombre que se repitió en las conversaciones es Adriano Neciosup. Este joven talento, actualmente cedido por Alianza Lima al Flamengo de Brasil en la categoría Sub-20, se perfila como un futuro “10″ de esos que escasean. Neciosup es descrito como un futbolista con una calidad técnica excepcional para manejar el balón, con la pausa necesaria para tomar decisiones acertadas, filtrar pases precisos y una pegada de larga distancia envidiable. Su estilo libre en el campo lo convierte en un jugador impredecible, capaz de sorprender a los rivales con jugadas magistrales.

El mediocampista de 18 años firmó con Flamengo hasta mediados del 2025. (Foto: Agencias)

Bassco Soyer, la joven promesa de Alianza Lima, se perfila como un posible heredero de la ‘10′. Su principal carta de presentación es su exquisita técnica con el balón. Soyer domina el esférico con naturalidad, moviéndose con fluidez y precisión por el campo. Su habilidad para el regate uno contra uno lo convierte en un verdadero peligro para las defensas rivales, capaz de generar desequilibrios y abrir espacios para sus compañeros. A su virtuosismo técnico, Soyer suma una velocidad que le permite superar a sus oponentes con facilidad. Además, posee un gran cambio de ritmo, lo que le permite sorprender a los rivales y generar ocasiones de gol.

Bascco Soyer debutó en Alianza Lima en la temporada 2023. (Foto: Agencias)

El fútbol peruano no solo se vive en el territorio nacional, sino que también cuenta con valiosos talentos repartidos por el mundo. Uno de ellos es Felipe Chávez, un joven mediocampista germano-peruano que milita en las divisiones menores del Bayern Munich y en la selección peruana sub-20, justamente vistiendo la camiseta 10. Chávez se distingue como un ‘10′ más europeo, con gran técnica para el golpeo del balón, velocidad para romper líneas y un marcado sentido táctico. Aunque posee habilidades técnicas y físicas destacadas, aún debe trabajar en su creatividad para generar pases impredecibles y sorprender a las defensas rivales.

Felipe Chávez tiene la camieta 10 de la Sub-20 de Perú. (Foto: Agencias)

Sin oportunidades

En la Liga 1 2024, la posición de mediocampista ofensivo, ese jugador creativo que maneja los hilos del juego, parece estar en peligro de extinción entre las promesas Sub-20. A diferencia de años anteriores, donde jóvenes talentos despuntaban en este rol, la actual temporada ha mostrado una preocupante sequía de figuras en esta posición.

Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima, los tres clubes más grandes del país, no cuentan con un solo jugador Sub-20 de estas características en sus equipos principales. Si bien algunos entrenan con el primer equipo, ninguno ha logrado debutar en el Torneo Apertura. Se espera que lo hagan en el Clausura. Nombres como Braidy Paz (Alianza Lima), Alexandro Fanarraga (Sporting Cristal) y Rodrigo Dioses (Universitario) brillan en las divisiones juveniles, pero su futuro en la Liga 1 parece incierto.

En el caso de Alianza Lima, la situación que resalta es la de Bascco Soyer, quien debutó el año pasado y ha tenido la oportunidad de jugar. Sin embargo, actualmente no tiene lugar en el once titular de Alejandro Restrepo, dejando en evidencia que la falta de oportunidades para los enganches creativos en las canteras peruanas es un problema complejo con diversas aristas. Solo el tiempo dirá si esta sequía de enganches creativos es una tendencia pasajera o un problema estructural que afectará al fútbol peruano en los próximos años.