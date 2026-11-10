La selección peruana volvió a reunirse en casa. La Videna recibió este lunes a los primeros convocados de Mano Menezes para comenzar la preparación del amistoso ante Bolivia, programado para este viernes 13 de noviembre en Matute. Fue una tarde diferente: con un clima cálido, sin el sol intenso de los últimos días, el técnico brasileño permitió que la prensa permaneciera durante buena parte de los trabajos y que un grupo de hinchas invitados por uno de los patrocinadores de la selección pudiera observar de cerca a sus ídolos.

Entre los futbolistas que llegaron desde el exterior estuvieron Pedro Gallese, Erick Noriega y Alfonso Barco, tres de los nombres que se incorporaron a los trabajos del equipo nacional. Mano Menezes organizó primero los ejercicios en el campo de césped natural de la Videna. Luego, durante los últimos minutos, trasladó al grupo a una de las canchas sintéticas para realizar un partido reducido. Fue allí donde los aficionados pudieron disfrutar de una escena que no siempre tienen la oportunidad de presenciar: ver a los seleccionados entrenar a pocos metros de distancia.

Mientras tanto, no todos los convocados estuvieron sobre el césped. En el gimnasio de la Videna trabajaron Jairo Vélez y Marco Huamán, futbolistas de Alianza Lima que se perdieron el último encuentro de los blanquiazules ante Los Chankas en Andahuaylas por molestias físicas. También estuvo Gianluca Lapadula, delantero de Universitario, quien formó parte de la jornada de trabajo en las instalaciones de la selección.

Voces de experiencia

Uno de los primeros en atender a la prensa fue Pedro Gallese. El arquero de Deportivo Cali, uno de los referentes del vestuario, habló sobre la ausencia de Renato Tapia, quien todavía no aparece en las convocatorias de Mano Menezes, aunque el entrenador ya anunció que espera contar con él desde marzo de 2027.

“Todos sabemos lo que Renato nos puede sumar, es un líder en el mediocampo, tiene mucha presencia, personalidad. Seguro estando aquí puede ayudar a muchos compañeros nuevos y en marzo vamos a darle su bienvenida”, expresó el guardameta. También tuvo palabras para Francesco Andrealli, la principal sorpresa de esta nómina. “Es un jugador joven, con mucha energía y personalidad para jugar. He estado con él en alguna convocatoria en las que estuvo de sparring. Mientras sigan sumando tanto él como otros jóvenes, bienvenido sea”, añadió.

Por la mañana, Erick Noriega también había dejado una declaración que invita a mirar el futuro de la selección. El mediocampista de Gremio fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en capitán de la Bicolor y no escondió su ilusión, aunque reconoció que todavía tiene referentes de quienes aprender. “Si más adelante me toca ser capitán, lo asumiré con la mayor responsabilidad”, señaló.

La jornada también tuvo noticias desde Italia. Cesc Fabregas, entrenador del primer equipo del Como 1907, habló sobre Andrealli y reveló el cariño que le tiene al joven volante peruano. “Es como mi hijo”, confesó el campeón del mundo con España en 2010, antes de recordar cómo lo descubrió cuando dirigía las categorías juveniles del club italiano. Las palabras del español fueron muy comentadas por los periodistas e hinchas en la Videna.

⭐️🇮🇹🇵🇪 Cesc Fàbregas, DT de Como 1907, sobre Francesco Andrealli: "Es como mi hijo. Cuando tomé los juveniles hace tres años, no me dejaron hacer ningún fichaje, entonces me dieron un equipo y dije ‘vale, trabajo con eso, no experimento’. Vino a trabajar y fue con la Sub-17 en ese momento y jugamos un partido contra Inter de Milán de Chivu. Nos ganaron 5-2, pero jugó 10-15 minutos y me gustó mucho. Después de eso le dije a su entrenador si podía venir con nosotros". 🗣️ "Ha crecido mucho realmente. Fue definitivamente el único jugador que he podido tomar a pesar de que era de nuestras inferiores en el buen sentido. Muy feliz por él, muy merecido, que disfrute la experiencia", dijo sobre la convocatoria de la Selección Peruana. 🎙️ Vía: @ovacionweb — Momento Deportivo (@MDeportivope) November 9, 2026

El técnico contó que quedó impresionado con Andrealli después de verlo jugar entre 10 y 15 minutos en un partido ante el Inter de Milán dirigido por Cristian Chivu. Desde entonces pidió incorporarlo a su equipo de trabajo y siguió de cerca su crecimiento. “Muy feliz por él, muy merecido, que disfrute la experiencia”, agregó.

Andrealli se sumará este martes al resto de sus compañeros, al igual que otros futbolistas que llegan desde Europa, entre ellos Fabio Gruber. La selección de Mano Menezes empieza a completar sus piezas. El viernes tendrá su primera prueba en Lima, ante Bolivia, y también la oportunidad de reencontrarse con una hinchada que espera ver señales de crecimiento en este nuevo proceso.

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