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Resumen

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Mano Menezes dirigirá su noveno partido con Perú y el primero en Lima. (Foto: FPF)
Mano Menezes dirigirá su noveno partido con Perú y el primero en Lima. (Foto: FPF)
Por Marco Quilca León

La selección peruana volvió a reunirse en casa. La Videna recibió este lunes a los primeros convocados de Mano Menezes para comenzar la preparación del amistoso ante Bolivia, programado para este viernes 13 de noviembre en Matute. Fue una tarde diferente: con un clima cálido, sin el sol intenso de los últimos días, el técnico brasileño permitió que la prensa permaneciera durante buena parte de los trabajos y que un grupo de hinchas invitados por uno de los patrocinadores de la selección pudiera observar de cerca a sus ídolos.

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