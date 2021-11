Conforme a los criterios de Saber más

Son cerca de las 6 de la tarde. El sol se va escondiendo poco a poco y le va dando paso a la ilusión del hincha de la selección peruana que aguarda con impaciencia el partido. Falta tres largas horas aún, una vida, sobre todo si lo que viene es una verdadera final. “Hoy ganamos”, se atreve a vaticinar un señor de cincuenta años a las cámaras de televisión con ese optimismo que le da saber que la Bicolor no pierde en Lima ante Bolivia desde hace 32 años. Y anoche alargó la racha con una goleada (3-0, con goles de Gianluca Lapadula, Christian Cueva y Sergio Peña) que lo acerca más a Qatar.

Ya es una sana -y hermosa- costumbre: cada vez que juega la selección peruana, las calles aledañas al Estadio Nacional lucen un rojo y blanco tan patrio como inconfundible. El hincha jugó su partido aparte. Con una mirada en los resultados de otras selecciones y concentrando al cien por ciento en su deber: alentar, brindar ese apoyo incondicional en un momento clave.

Limitado quizá por el aforo reducido (20% por orden del Ministerio de Salud, pese a que la Federación Peruana de Fútbol pidió el 50%), los ocho mil que ingresaron cantaron -dejaron la garganta, dicen- por los 42 mil que no pudieron asistir al recinto deportivo.

Perú es el único país que no incrementó su aforo desde que se permitió el ingreso de hinchas . A pesar de que la vacunación contra el coronavirus avanza bien, la Bicolor continúa con el 20 por ciento desde la fecha triple de septiembre. Las otras selecciones cuentan con más gente: el Ecuador-Venezuela se jugó con el 60% de capacidad y en el Uruguay-Argentina de este viernes ingresará el 75%. Ni hablar del Paraguay-Chile y Brasil-Colombia, dos partidos con estadio lleno.

“Es la primera vez que vengo al estadio a alentar a mi selección. El marco está lindo, pese a que no está lleno, además con este resultado estoy más que feliz”, nos cuenta en el medio tiempo, Marcio Valverde, futbolista peruano que fichó recién por Alianza Atlético. El volante fue internacional dos veces con la Bicolor, hoy debutó como hincha en las tribunas.

“La última vez que vine al Nacional fue en el 2007, en el repechaje ante Nueva Zelanda que nos dio el pasaje al Mundial. Para estas Eliminatorias me compré mi abono blanquirrojo, pero la pandemia me quitó la posibilidad de venir. Tampoco estuve en los últimos partidos porque no me había vacunado contra el COVID-19 con las dos dosis”, señala Aldolfo Quinteros, miembro de una de las barras oficiales que acudió a alentar a la Bicolor.

“Se siente raro ver el Nacional así, no parece un partido de la selección peruana. Pero aquí estamos para dejar la garganta y gritar por los que no pudieron venir”, añade.

Lección aprendida

Con un castigo impuesto por la FIFA por pifiar el himno chileno en la fecha pasada, la hinchada peruana estuvo en la línea del off-side. Pero esta vez se portó a la altura. Jugó como una final, alentando sin parar desde el minuto uno, pero con la sabiduría de saber que una falta más podía ser perjudicial.

No faltaron los silbidos para los integrantes del equipo boliviano. Primero en el calentamiento previo al encuentro, luego en el partido. ¿El himno? Se respetó de principio a fin. De hecho, no fue necesario incomodar al rival. El gol tempranero de Lapadula (9′), el primero para él en las Eliminatorias, desató la locura. Eran ocho mil, pero el Nacional parecía repleto.

La barra no tardó en volver a celebrar. Christian Cueva puso el 2-0 a los 31′ y con un gesto provocativo en su festejo generó una pequeña gresca con la delegación visitante. El hincha, fiel en todo momento, actuó de abogado: “profe nos está diciendo a nosotros”, le gritaban al juez que no dudó en amonestar al volante.

Sergio Peña apenas en el minuto 39 sentenció el resultado. El partido siguió con muchas ocasiones y “ufff” de los asistentes. Querían el cuarto y si bien se intentó hasta el final, este no llegó.

La selección peruana jugó la primera de las seis finales que le quedaban en el camino a Qatar. La situación obligaba a ganar y así se hizo. Un gran partido que tuvo como gasolina al hincha que nunca abandona. En las buenas y las malas mucho más.

