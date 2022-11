Han sido 24 horas de calificativos para Christian Cueva, todos buenos. El ‘10′ de la selección peruana mostró que es a partir de quien Juan Reynoso debe encarar su proceso: picardía para jugar, control para tenerla, atrevimiento en los pases.

Sin embargo, lo que busca el técnico es probar el material con el que cuenta. Así, hoy ya sabe que Carlos Ascues es un central –no volante– confiable tanto para salir jugando como para despejar todo lo que se mueva, que Bryan Reyna tiene con qué aportar en ataque, que Araujo le puede dar seguridad, pero no salida. Sabe que la dupla Cartagena-Aquino le da esa entrega que tanto exige.

Pero también debe apuntar a que si bien tiene muchas variantes, le será difícil tener una para cuando Cueva no esté o cuando tenga alguna baja en su nivel.

¿Cueva y 10 más?

“En tres meses, la selección ya tiene su sello”, nos dice el periodista Mariano López. “Centrales de buen pie, doble ‘5′ combativo, extremos con amplitud. La mano del entrenador es evidente”, asegura. Lo que le preocupa es la ‘Cuevadependencia’. “Sin él, ¿quién está en capacidad de asumir ese rol?”, se pregunta. Sergio Peña podría ser el primer nombre. Luego están Jairo Concha y Piero Quispe.

“Lo de Cueva es notable. Lo malo es que seguimos dependiendo de él, no hay otro que se parezca, aunque sea un poquito y eso puede pasar factura”, también nos dice Tabatha Belén, periodista de Best Cable Sports.

“Me hubiera gustado ver a Quispe. No comprendo mucho que lo haya llevado a las 3 partidos y no lo haya puesto un solo minuto. En Arequipa tiene que hacerlo”, agrega la periodista. Quispe es uno de los llamados a reemplazar a Cueva, pero aún no ha tenido minutos en la Bicolor.

Opinión El show fue de Christian Cueva (Video: Christian Cruz Valdivia)

Antes que el Tema Cueva, Vladimir Vicentelo destaca que ganar en el primer partido de local siempre es importante, y más para un nuevo proceso como el de Juan Reynoso. En lo malo, también apunta a la dependencia de Cueva. “La selección juega distinto cuando Christian juega bien. Eso es bueno para él, pero malo para el equipo. Es bueno que lo tengamos así, pero seguimos con esa dependencia. Es un punto a corregir, quizás que el equipo deba funcionar distinto, pero funcionar bien sin él”, sentencia.

Es el primer pantallazo del Perú de Reynoso. Mañana toca el amistoso ante Bolivia en Arequipa y seguro más variantes se verán en el once.

Las variantes

“Lo bueno es que el universo se está ampliando”, nos dice Vladimir. Y eso se nota. Regresaron rostros como el de Ascues y Duarte, se sumaron Bryan Reyna y los hermanos Succar, entre otros.

Juan Reynoso fue claro en los dos primeros amistosos. Jugó con un equipo ante México y con otro ante El Salvador. Ahora realizó más variantes ante Paraguay y se espera que jugadores como Castillo, Concha, Liza y el mencionado Quispe puedan tener chances ante Bolivia este sábado.

Así, seguirá probando para poder consolidar no solo un once, sino también el grupo con el que arrancará las Eliminatorias en marzo. En esta grafica le mostramos los tres equipos que se podrían armar con los habituales titulares y los nuevos convocados por Reynoso.

