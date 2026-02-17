La doble atajada de ‘San Gallese’, el invicto del ‘Vikingo’ Sonne y la lesión de Ugarriza: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos

El fútbol no se detiene y los peruanos que militan en el exterior siguen escribiendo sus propias historias en sus respectivos clubes. Desde Pedro Gallese, figura en el reciente triunfo de Deportivo Cali, hasta el buen momento de Oliver Sonne con Sparta Praga, los futbolistas nacionales vienen destacando y aquí hacemos un repaso de cómo les fue y qué viene para ellos.

Pedro Gallese

Deportivo Cali firmó un triunfo que vale más que tres puntos: 1-0 sobre Atlético Nacional en la séptima jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026, con Gallese siendo figura clave para mantener el arco invicto. El ‘Pulpo’ protagonizó una doble atajada espectacular que evitó el empate del rival. Su puntuación, según Sofascore, fue de 8.9, convirtiéndose en el mejor de la cancha. Su próximo rival será Bucaramanga este sábado 21.

✍🏽 ‘San’ Pedro Gallese, el mejor arquero peruano de todos los tiempos.pic.twitter.com/9lK7oOUzb6 — Martín Cojal Cabrera ✍🏽 (@madco07) February 16, 2026

Oliver Sonne y Joao Grimaldo

El ‘Vikingo’ ya se consolidó en Sparta Praga y el fin de semana jugó los 90′ en las victoria por 2-0 sobre Hradec Králové, en la liga checa. El lateral peruano, además, mantiene su invicto desde que llegó a su nuevo equipo: tres victorias oficiales en tres partidos jugados. Joao Grimaldo, por su parte, disputó los últimos 13′ de juego. Su siguiente partido será este domingo 22 ante Viktoria Plzeň.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo en Sparta Praga.

Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco

Con ambos peruanos en cancha, Hapoel Kiryat Shmona resignó puntos en casa al empatar 2-2 frente a Ironi Tiberias, por la fecha 23 de la liga israelí. La peor parte se la llevó ‘Uga’, quien fue reemplazado a los 32′ por una lesión y está a la espera de sabe cuánto tiempo estará de baja . ‘Pachegol’ fue cambiado a los 74′ tras una actuación regular. Su próximo partido será este sábado 21 ante Hapoel Jerusalem F.C.

Sergio Peña

El volante peruano disputó 82′ en el empate 1-1 del Sakaryaspor frente a Amed SK, en duelo correspondiente a la fecha 25 de la TFF First League. Peña tuvo una actuación regular, pero no pudo marcar la diferencia en el partido. Todavía no ha logrado festejar una victoria en su nuevo equipo, que marcha penúltimo con 29 unidades. Su próximo rival será el Pendikspor este jueves 19.

Sergio Peña tiene la misión de salvar del descenso a Sakaryaspor en Turquía. (Foto: Sakaryaspor)

Piero Quispe

El volante nacional jugó los 90 minutos en la derrota de Sydney FC de local ante Adelaide United (2-1) por la fecha 17 de la A-League. Quispe cumplió dentro de la cancha, pero no fue suficiente para que su equipo logre sacudirse de la mala racha. Sydney FC sumó su segunda derrota consecutiva y se mantiene en el cuarto lugar con 25 puntos.

Marcos López

El lateral peruano jugó desde los 71′ en la derrota del Copenhague como local por 1-2 ante Nordsjaelland, por la jornada 20 del fútbol danés. A falta de dos jornadas, el equipo de López puede quedar fuera del Grupo de Campeonato y urge de ganar de visita en la próxima fecha ante Odense y en la última, en casa ante Randers. El peruano ha perdido espacio en el equipo.

Marcos López (Copenhague - Dinamarca, temporada 2025/26): 2 millones de euros. (Foto: Getty Images)

Fabio Gruber

Con Gruber de titular, Nuremberg volvió a la senda del triunfo en la Bundesliga 2 tras golear en casa por 5-1 a Karlsruhe. El defensor de raíces peruanos jugó todo el partido y tuvo un gran desempeño: orden, salida y anticipación. La victoria coloca a su equipo con 29 puntos en la octava posición. En su siguiente partido visitará a Bochum el viernes 20.

Jhilmar Lora

Después de cinco semanas de ser presentado, Jhilmar Lora debutó con Novorizontino en la derrota por 3-0 ante Bragantino, en el cierre del Torneo Paulistao. El lateral peruano tuvo un desempeño irregular y fue cambiado al inicio del complemento. Pese a la caída, el equipo de Lora finalizó como líder del Torneo Paulistao y en los cuartos de final tendrá que enfrentar al Santos de Neymar, que se metió con lo justo a los play-offs.

