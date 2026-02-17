Por Rogger Fernández

El fútbol no se detiene y los peruanos que militan en el exterior siguen escribiendo sus propias historias en sus respectivos clubes. Desde Pedro Gallese, figura en el reciente triunfo de Deportivo Cali, hasta el buen momento de Oliver Sonne con Sparta Praga, los futbolistas nacionales vienen destacando y aquí hacemos un repaso de cómo les fue y qué viene para ellos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La doble atajada de ‘San Gallese’, el invicto del ‘Vikingo’ Sonne y la lesión de Ugarriza: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos
Selección

La doble atajada de ‘San Gallese’, el invicto del ‘Vikingo’ Sonne y la lesión de Ugarriza: así les fue a los peruanos en el exterior y qué viene para ellos

El debut de Mano Menezes: Perú enfrentará a Senegal en partido amistoso de marzo
Selección

El debut de Mano Menezes: Perú enfrentará a Senegal en partido amistoso de marzo

El asistente de Mano Menezes, una incógnita en la selección: Qué se sabe, cuáles son las opciones y cuál es el perfil que debería tener
Selección

El asistente de Mano Menezes, una incógnita en la selección: Qué se sabe, cuáles son las opciones y cuál es el perfil que debería tener

Jean Ferrari: “Me encantaría jugar en la altura” | Jugamos Como Nunca #SinFiltro 2026, Ep. 2
Selección

Jean Ferrari: “Me encantaría jugar en la altura” | Jugamos Como Nunca #SinFiltro 2026, Ep. 2