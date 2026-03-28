Sin contar la convocatoria de Manuel Barreto en octubre pasado para la gira por Rusia (ante Rusia y Chile, con un promedio de 25 años), por ser amistosos que no forman parte de ningún proceso eliminatorio; la lista de Mano Menezes -la primera- es la de menor promedio de edad en la última década, además de ser la selección más joven del primer llamado de sus antecesores: Gareca, Reynoso, Fossati e Ibáñez.

Con Garcés, de baja por lesión, la primera lista de Mano tenía un promedio de 25.9 años. Sin el defensa, con 24 jugadores, la cifra bajó a 25.75 años. Para encontrar un registro cercano hay que retroceder a marzo del 2015, hace 11 años, cuando Gareca alcanzó un media de 26,5 para los amistosos ante Venezuela y Paraguay.

Convocatorias con menor promedio de edad desde el 2015

Entrenador Fecha Promedio Mano Menezes Marzo 2026 25,75 Ricardo Gareca Marzo 2015 26,5 Ricardo Gareca Septiembre 2018 26,7 Juan Reynoso Junio 2023 27,0

Juan Reynoso, en junio del 2023, ocupa la cuarta casilla en un ránking de las convocatorias con menor promedio de edad desde el 2015: la media entonces fue de 27 años para los amistosos ante Corea y Japón.

Del cuadro se decanta otra idea clave: pasaron cinco años para que el promedio de la selección vuelva a reducirse entre 2018 y 2023. Casi toda la etapa de Gareca, donde se consolidó una generación exitosa, mundialista; pero que no mantuvo al mismo ritmo su proceso de regeneración en paralelo. El costo de esa falta de convicción -o de interés o tiempo- se vio evidenciado en el fallido (y viejo) proceso 2026.

Sobre las evidencias de cómo fue envejeciendo la bicolor tenemos una que dibuja muy bien el proceso: en el último proceso eliminatorias la media de edad de cada entrenador (fueron cuatro) fue bastante alta. Reynoso con 29,3 años fue el técnico que más envejeció a la selección. Con 28,9 años la bicolor de Fossati fue la segunda más vieja. Mientras que con Ibáñez se llegó a 28,5 años.

Un detalle no menor: la tercera convocatoria con menor promedio de edad desde el 2015 se dio luego del Mundial Rusia 2018. Gareca, entonces, alcanzó una media de 26,7 años para los amistosos ante Holanda y Alemania.

¿Qué implica esto? Los números dicen que tras Rusia 2018 Gareca inició inició un proceso de recambio generacional validado por la base mundialista. La primera vez de Gareca, sin embargo, en el 2015, tuvo una media de 27,8 años. Curiosamente, como evidencia que tras la era del Tigre la selección siguió envejeciendo con la base mundialista, tanto Reynoso, Fossati e Ibáñez mantuvieron la media por encima de los 27 años.

El pico máximo fue en la recta final de las Eliminatorias 2026, cuando la Bicolor alcanzó una media 30,38 años, cifra que la ubicó con la selección más veterana del proceso eliminatorio, torneo en el que finalmente ocupamos el penúltimo lugar solo por encima de Chile.

Promedio de edad de la primera lista de cada técnico

Entrenador Fecha Promedio Ricardo Gareca Marzo 2015 26,5 Juan Reynoso Junio 2023 27,0 Jorge Fossati Marzo 2024 28,2 Oscar Ibáñez Noviembre 2024 27,5 Mano Menezes Marzo 2026 25,75

Esta primera lista de Mano personifica un quiebre generacional, aunque mantiene jugadores que -por edad- posiblemente no lleguen al inicio de las Eliminatorias. Uno de ellos es Yotún. El experimentado mediocampista de Sporting Cristal cumplirá 36 años en unos días y estará cerca de los 38 años cuando inicie la competencia al Mundial 2030.

Su inclusión ahora se entiende por su buen nivel actual y como parte de ese grupo de experimentados positivos que necesita este plantel. Su posición debería ser cubierta por Renato Tapia (30 años), con quien el promedio de edad bajaría a 25,58 años.

Alternativas como Piero Quispe (24 años), Felipe Chávez (18 años), Bassco Soyer (19 años) y Luis Ramos (26 años) podrían consolidar en un futuro próximo este proceso de transición que lidera Mano Menezes y que debería consolidarse en estas Eliminatorias 230.

Sin evidencia alguna de que hayamos mejorado en el juego, a espera de la primera muestra este sábado ante Senegal, por ahora el proyecto parece forjarse desde la lógica: recambio (forzoso o convencido) para tentar un futuro mejor.

La Selección Peruana comenzó a trabajar en París. (Foto: FPF)

—Lo que podríamos ver—

Aunque es difícil plantear un once tentativo (Mano ha dicho que jugarán todos), se espera que el equipo que inicie tenga como pilares la plenitud física y el foco que Mano Menezes les aplique a los partidos amistosos: oportunidad para ver jugadores o buscar desde el inicio la base.

Entre los siete convocados por primera vez, Jairo Vélez es quien tendría mayores opciones de estrenarse. Su buen momento en Alianza Lima y la urgencia de encontrar un jugador desequilibrante en ofensiva hacen urgente la puesta a prueba. Jairo, además, es el convocado de mayor edad (entre los que podrían jugar por primera vez con Perú) y su experiencia lo avala para ser exigido desde un inicio.

Por lo pronto, se espera que Mano apueste por un 4-4-2 (4-2-3-1 como variante), reforzando la vuelta al sistema que mejor le funcionó a la selección y que condujo a Perú de vuelta a un Mundial después de 36 años. En ese esquema, aunque hay nombres fijos como el de Pedro Gallese para partidos oficiales, está la opción de dar minutos a novedades como Diego Enríquez.

Quien debería asumir un rol protagónico en estos dos partidos es Fabio Gruber, el defensa del Nuremberg alemán que apunta a ser uno de los nuevos caudillos de esta etapa rumbo al 2030. El defensor de 23 años, capitán en su club, sería la gran apuesta en la zaga ante la baja por lesión de Renzo Garcés. Mientras que en ataque, con Ugarriza y Goicochea como opciones, Álex Valera se perfila como el ‘9’ titular.

El Perú más joven de la década es también un Perú que urge de resultados. Lograr que esa ecuación sea exitosa dependerá de la buena muñeca de Mano Menezes. Un brasileño que, como Gareca, está ampliamente adiestrado en la administración de la pobreza. Y lo más importante: que ese recambio de plantilla se vea también cristalizado en el once. Salvo Gallese, Yotún (35) y Carrillo (34) deberían ser aves de paso.

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