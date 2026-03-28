Por José Antonio Bragayrac

Cuando nació Matías Zegarra, en diciembre del 2006, Paolo Guerrero ya defendía a la selección peruana. Que el primero sea el rostro más joven -con 19 años- de esta primera convocatoria de Mano Menezes y el segundo no forme más de un nuevo proceso, tiene varias lecturas: una es que finalmente el ansiado recambio generacional será uno de los pilares de esta recomposición bicolor. Otro diagnóstico es que no hay otra salida: sea por obligación o convicción, la transición en la selección mayor se tiene que dar. Más aún cuando falta año y medio para las Eliminatorias.

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