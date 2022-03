Conforme a los criterios de Saber más

Antes de que Ricardo Gareca se aventurara a dirigir a una selección peruana que ignoró a los arcos durante 36 años, no existía el Día del hincha peruano, estábamos a años luz de ser catalogados como la mejor hinchada del mundo y a las Clasificatorias les decíamos Eliminatorias. Gareca renovó el lenguaje y, con ello, la esperanza. A cambio, la afición, aun hoy siete años después —cuando los terapeutas aseguran que las relaciones entran en crisis—, ha depositado en él una fe insólita en un país que ha tenido cinco presidentes en los últimos seis años.

Basta revisar la encuesta más reciente de El Comercio-Ipsos a nivel nacional: el 90% aprueba la gestión del ‘Tigre’ Gareca. Una cifra que se acerca a la que obtuvo en el último tramo a Rusia 2018 en la que alcanzó el 98%. Se entiende: estaba por romper un maleficio. Ahora, con subidas y bajones, estamos a punto, otra vez, de subir al podio. Por eso en este último sondeo el 81% de peruanos cree que Perú clasificará a Qatar 2022. La explicación está en la arremetida final, donde supimos vencer en Caracas y Barranquilla.

Existe más mesura en cuanto a los duelos definitivos ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pero la ilusión no deja de ser favorable. El 55% confía en un triunfo, vale decir en nuevo Centenariazo como en 1981, y 32% en un empate, que también sería un gran negocio ante el remozado equipo de Diego Alonso. Como dice una de las manidas frases futboleras: si no puedes ganarlo, por lo menos no lo pierdas.

En el último duelo ante Paraguay, en Lima, el entusiasmo crece: el 69% está convencido de la victoria y el 19% apuesta por el empate. Solo el 5%, descreídos que nunca faltan, creen que la deslucida escuadra de Guillermo Barros Schelotto nos encajará una puñalada en el estadio Nacional y acabará con nuestra osadía de querer competir en una segunda Copa del Mundo de manera consecutiva.

Los banderazos cada tanto no son una casualidad, sino una demostración espontánea de la fe. La fe a un equipo, a una idea, a un comando técnico y, cómo no, a un líder. La encuesta de El Comercio-Ipsos revela que el 85% de peruanos piensa que se le debe renovar el contrato a Ricardo Gareca independientemente de lo que suceda en la última fecha doble.

Solo el 10%, apenas uno de cada diez peruanos, considera que a su proceso debe colocársele un punto final en La Videna de San Luis. El desgaste, aseguran. Las terceras partes nunca son buenas, sostienen. Seguro querrá regresar a Argentina para pasar tiempo con su familia, agregan. Son minoría. El promedio ha elegido creer. Más que confianza, el argentino arrugado que aceptó el reto de exorcizar a una selección que llevaba casi cuatro décadas de ateismo está a un par de peldaños de la devoción. Apenas un par.

