En cada desgaste conmovedor de Gianluca Lapadula, el Perú respira. En cada balón disputado por Renato Tapia con los dientes apretados, el Perú sigue tomando un segundo aire. En cada desborde de Advíncula, en cada feliz invento de Cueva y en cada atajada de Gallese; el Perú recupera el aliento. En el día más urgente, en los 2850 metros de Quito, Perú estuvo, al fin, a la altura.

“Gloria al Perú en las alturas”, gritó hace poco menos de cuatro años Daniel Peredo en la capital ecuatoriana y lo de esta tarde ha sido un sublime déjavu. Es cierto que la victoria 2-1 ante Ecuador en Quito (mismo marcador de aquel setiembre del 2017 y el mismo escenario) se repiten; sin embargo hay una diferencia fundamental: este partido no nos acerca a la clasificación mundialista, solo nos devuelve combustible para volver a creer.

Después de besar la lona contra Colombia en Lima, la meta a corto plazo del equipo de Gareca era mejorar, era recalcular el camino y levantarse de a pocos. Tocaba recuperar el funcionamiento colectivo y recuperar la memoria en algunos rendimientos individuales. Todo eso pasó en la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado. Los 15 jugadores que entrarn al campo sobrepasaron todas las fronteras del desgaste. Se quedaron con el corazón al límite para que la selección peruana vuelva a respirar.

Con orden, paciencia y convicción, la selección peruana supo manejar cada bloque de este encuentro tan relevante. Ecuador, como era previsible, asumió la intensidad de juego y buscó espacios para hacer daños desde el arranque (la primera situación de peligro fue a los dos minutos).

-Perú al cien por ciento-

Este triunfo no solo es la opción de no quedarnos tan relegados en la tabla de posiciones, sino es el reencuentro con las fortalezas de un tiempo pasado que fue mejor. No solo se recuperó la solidez defensiva con rendimientos individuales notables (Gallese, Ramos, Tapia, Advíncula), sino que pudimos ver a un Gianluca Lapadula en su mejor versión. Ya no solo era el jugador voluntarioso y con potencia; también nos demostró sin guardarse nada que es un atacante valioso con inteligencia para decidir en el área.

Ya había rematado al arco una vez y ya había exhibido su ADN de futbolista peruano con un taco a Cueva. ‘El Bambino’ ya avisaba que iba a ser la figura del partido a pesar de no haber jugado nunca en altura. A los 64′ todo comenzó con una buena decisión de Renato Tapia quien, en lugar de despejar una pelota en defensa, tuvo la pausa para servir rasante a Lapadula. El ‘9’ del Benevento, corrió sin perder de vista el arco ecuatoriano y sirvió para Christian Cueva. Nunca tan oportuno un gol de visita. Porque sumamos tres puntos y comenzamos a recuperar a Cueva. Lo del volante del Al Fateh se puede resumir con un eslogan de campaña política: el Perú te necesita. Te necesita bien.

Gustavo Alfaro intentó salvar la caída ecuatoriano, hizo cambios que inclinaron un poco la cancha y que comenzaban a convertir en figura a Gallese. A pesar que el VAR salvó al golero, y a todo el equipo, de sufrir en penal en contra, fue inevitable que el ‘1’ del Orlando City aparezca con frecuencia sobre todo en los últimos veinte minutos.

El Perú respira porque hubo tranquilidad a pesar de la avalancha ecuatoriano. Porque hubo cabeza fría para encontrar el espacio y para volver a encontrar a Lapadula. Esta vez el socio de la felicidad fue Luis Advíncula, el lateral derecho que reventó las manos de Domínguez para el 2-0. A los 92′, el gol de Plata no impidió que Perú se llevara el oro.

Toca descansar, toca que Gareca decida su lista para la Copa América. Lo peor, aparentemente ya pasó. En tiempos de conteo rápidos, de actas procesadas, la selección peruana volvió a estar al cien por ciento.

El delantero ítalo peruano se siente motivado tras su llegada a la bicolor.