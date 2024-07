De acuerdo a la estadística, la bicolor realizó en la Copa América nueve remates al arco en 270 minutos; es decir, pateó con destino de red cada media hora de juego . No es un promedio alto, teniendo en cuenta que fueron tres partidos, pero genera preocupación porque ninguno de los cuatro delanteros que llevó Jorge Fossati pudo marcar. Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Edison Flores y Bryan Reyna fueron las principales cartas de gol y finalizaron la competencia sin dejar su huella en el marcador. La última anotación en un partido oficial lo hizo Yoshimar Yotún, que no es delantero ni fue convocado en esta ocasión debido a una lesión a la rodilla.

Esa es la realidad.

Por eso, toca ir al detalle, al fondo del asunto, a fin de analizar el desenvolvimiento de cada uno de ellos y levantar la cabeza para mirar, con cierto optimismo, lo que viene en septiembre. ¿Qué tan mal les fue a Lapadula, Guerrero, Flores y Reyna? ¿Qué números consiguieron? ¿Y qué tan lejos estamos con nuestros rivales directos en la lucha por el séptimo cupo al Mundial 2026?

Los últimos 10 partidos oficiales de Perú:

Fecha Resultado Competición 13/06/22 Australia 0-0 Perú Repechaje al Mundial Qatar 2022 07/09/23 Paraguay 0-0 Perú Eliminatorias Mundial 2026 12/09/23 Perú 0-1 Brasil Eliminatorias Mundial 2026 12/10/23 Chile 2-0 Perú Eliminatorias Mundial 2026 17/10/23 Perú 0-2 Argentina Eliminatorias Mundial 2026 16/11/23 Bolivia 2-0 Perú Eliminatorias Mundial 2026 21/11/23 Perú 1-1 Venezuela Eliminatorias Mundial 2026 21/06/24 Perú 0-0 Chile Copa América 2024 25/06/24 Perú 0-1 Canadá Copa América 2024 29/06/24 Argentina 2-0 Perú Copa América 2024





Gianluca Lapadula

Para nadie era un secreto que Gianluca Lapadula llegaba a la Copa América como el ‘9′ titular de la selección peruana, pero su presente difería mucho del que recordamos en el cierre de las Eliminatorias a Qatar 2022. Jugó los dos primeros partidos como titular y el tercero inició desde la banca. Luego ingresó por Paolo Guerrero, pero sin cambiar el destino del equipo. En números, el ‘Bambino’ estuvo presente en el 72% del total de minutos disputados, registró un 6.67 de puntaje en su rendimiento, según Sofascore, y erró una gran oportunidad de gol. Fue el atacante que más duelo ganados consiguió (41%), el que más buscó el arco contrario, el que más peleó y el que más tiempo estuvo en cancha. Su último gol en un partido oficial fue en el 2-0 ante Paraguay en el cierre de las anteriores clasificatorias.

Mapa de calor

Este es el mapa de calor de Gianluca Lapadula tras disputar los tres partidos de fase de grupos de la Copa América.

Las zonas donde Gianluca Lapadula tuvo mayor presencia en esta Copa América fue por la derecha y lejos del arco, donde no es tan peligroso. El delantero solía recostarse por ese espacio en un intento por participar del juego y crear sociedades en ofensiva. Pisó muy poco el área, donde no pudo ser determinante. En cambio, por izquierda, estuvo casi desaparecido. ‘Lapagol’ no logró capitalizar cuando tenía el balón y tampoco le llegó a los pies. La poca elaboración de la bicolor le pasó factura.

Paolo Guerrero

Con 40 años, Paolo Guerrero era la cuota de jerarquía y experiencia que Jorge Fossati decidió llevar a la Copa América. Creyó en sus condiciones y el ‘Depredador’ trató de responder en la medida de lo posible. Jugó los tres partidos y solo fue titular contra Argentina, donde tampoco logró marcar la diferencia. En número, el capitán fue uno de los que menos jugó (estuvo presente en el 35% de los minutos totales), pero el que mayor expectativa de gol generó (0.48) con respecto a los otros delanteros (Lapadula logró 0.47). Obtuvo un rendimiento de 6.77, no tuvo grandes oportunidades perdidas y ganó el 54% de los duelos que disputó en zona de ataque. Más allá de contribuir desde su posición, no le llegó la oportunidad de anotar. Su último gol en partido oficial fue en el 3-1 contra Brasil en la final de la Copa América 2019.

Mapa de calor

Este es el mapa de calor de Paolo Guerrero tras disputar los tres partidos de fase de grupos de la Copa América.

Por lo que se aprecia, Paolo Guerrero pasó más tiempo fuera de la área que dentro de ella. Tuvo mayor presencia en la zona medular, justo por delante del círculo central, hasta donde retrocedió con la finalidad de participar del juego o tapar la salida de los centrales rivales. Perú, al carecer de la construcción de sociedades, la pelota no llegaba a los delanteros y había que jugar largo en ocasiones. El ‘9′ participó muy poco: su mejor rendimiento fue ante Canadá y el peor frente a Argentina, donde el trámite del juego exigió a un delantero con el rigor para hacer el ida y vuelta.

Edison Flores

Fue el único de los cuatro que jugó todos los partidos como titular. Edison Flores disputó el 70% del total de minutos en la Copa América, pero tampoco logró dejar su huella en el marcador. Estadísticamente, obtuvo un 6.73 de puntaje en su rendimiento, solo superado por Paolo Guerrero, aunque no pudo coronar esa actuación con un gol. Tuvo una baja expectativa de gol (0.06), no logró generar una chance clara de anotar frente el arco y apenas ganó el 45% de sus duelos en ataque. Quizá la más clara fue ese pase a Piero Quispe frente a Canadá que el volante de Pumas no logró concretar. Por lo demás, su performance no convenció

Mapa de calor

Este es el mapa de calor de Edison Flores tras disputar los tres partidos de fase de grupos de la Copa América.

Edison Flores fue titular en los tres partidos, ocupando una posición a la que está acostumbrado en Universitario: segundo delantero. Sin embargo, su mapa de calor indica que tuvo mayor incidencia en las zonas de creación, fuera del área y recostado por la parte central hacia la izquierda. Desde allí, trató de asociarse con los interiores para generar situaciones de gol. Pisó el área en ocasiones, sumándose como una alternativa de ataque, pero pasó más tiempo lejos del arco rival. Al igual que Guerrero y Lapadula, el ‘Orejas’ padeció de la poca creación del equipo: la falta de inventiva para generar fútbol cuando Perú tenía la pelota.

Bryan Reyna

A diferencia de los otros, Bryan Reyna solo jugó los últimos dos partidos (contra Canadá y Argentina) y dejó chispazos de lo que podía dar individualmente. Fue desequilibrante, trepidante y encarador, pero sin lograr capitalizar sus intentos de peligro. En números, consiguió un 6.15 de puntaje en su rendimiento y jugó el 34% del total de minutos de Perú en la Copa América. No tuvo remates directos al arco, tampoco un porcentaje en expectativa de gol y no pudo generar situaciones frente al arco. Solo ganó el 13% de los duelos en ataque, aunque fue uno de los que más intentó ganar espacios para generar en ofensiva.

Mapa de calor

Este es el mapa de calor de Bryan Reyna tras disputar los tres partidos de fase de grupos de la Copa América.

Bryan Reyna disputó dos de los tres partidos y mostró muy poco de su individualidad para desbordar. De acuerdo a su posición en el campo, tuvo mayor presencia pegado a la línea por el lado izquierdo, donde se sintió cómodo para recibir el balón y a partir de allí generar peligro. Intentó alargar esa zona del campo aplicando la velocidad y la individualidad, pero sin ser determinante en área contraria. Solo mostró chispazos en la cancha que no llegaron a trascender y tampoco logró crear sociedades. Jugó de segundo delantero ambos partidos, pero su zona con mejor incidencia estuvo lejos del arco contrario.

Tras revisar el desenvolvimiento y las estadísticas de los delanteros, existe una conclusión: la pelota no les llegó como hubiesen querido. Ramón Mifflin , seleccionado peruano en México 70 que formó una de las más recordadas duplas junto a Roberto Chale en aquel mundial, responsabilizó a la volante de la bicolor por el poco juego mostrado en la Copa América. “En parte, el problema (la falta de gol) se explica por la casi nula generación de fútbol de la selección. Los volantes son los que hacen jugar y no tuvieron llegada al arco contrario. Se limitan a marcar, pero no tienen acción ofensiva. Eso pasa factura. Se necesita más de ellos para conseguir el gol. (Christian) Cueva no está condiciones para asumir esa función. Por ahora Perú debería jugar sin un ‘10′”, opinó el exfutbolista, quien añadió que Fossati está en búsqueda de su equipo: “Le hace falta más partidos para encontrar a su oncena”.

Venezuela, un acto de fe y fútbol

Tres aristas pueden resumir el balance de la selección peruana en la Copa América: puntos en juego (11% del universo posible), tiros al arco (9) y posesión de balón. En este último apartado, la bicolor nunca superó a sus contrincantes: registró el 35% de posesión ante Chile, el 49% ante Canadá y el 25% frente a Argentina. Con esos datos, más allá de los resultados, podría realizarse una comparación con Venezuela, Ecuador, Chile, Paraguay y Bolivia, quienes son los rivales directos y pugnan, como mínimo, por asegurar al séptimo cupo de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Si echamos un vistazo a Venezuela -que enfrentó a Ecuador, México y Jamaica en ese orden-, la diferencia es enorme. Los ‘llaneros’ consiguieron el 100% de los puntos en juego; es decir, lograron puntaje perfecto en fase de grupos y se ilusionan con su primera Copa América. En general, remataron 10 veces al arco y anotaron seis goles, lo cual confirma el buen momento de sus futbolistas y la eficacia en la definición. Y si vamos a la posesión del balón, tuvieron más la pelota en el primer (66%) y tercer partido (53%). Lo curioso es que la ‘Vinotinto’ registró tres tiros al arco contra Jamaica y los tres terminaron dentro de las redes. Por su nivel y juego, está por encima de Perú.

Venezuela llevó su gran momento en las Eliminatorias a la Copa América, donde clasificó a cuartos de final con puntaje perfecto. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Venezuela tiene delanteros con buen presente. Salomón Rondón es el goleador de la Concachampions. El suplente Jhonder Cádiz es uno de los goleadores en la liga de Portugal. Y Eric Ramírez hace goles cuando le toca ingresar. Todos viven buenos presentes [...] Lo que se ha visto en Eliminatorias y Copa América, invitan a ilusionarse con una clasificación directa. La selección juega bien, tiene confianza y se le están dando los resultados.”, explica Néstor Romero, periodista y director de Sports Venezuela.

En el mismo sentido, Stefany Álvarez, periodista venezolana, compara la efectividad en la definición de Perú y Venezuela y explica por qué a la bicolor no le va bien en ese aspecto. “La forma de juego de Perú no le da la oportunidad a los delanteros de intentarlo. No solemos ver a un Guerrero o Lapadula que fallan goles, sino que no tienen oportunidad de definir. Y ese se debe a la poca creación ofensiva”, sostiene.

¿Qué pasa con Ecuador, Chile, Paraguay y Bolivia?

Por otro lado, Ecuador también está un paso adelante de la bicolor: logró el 45% de los puntos en juego (sumó cuatro de nueve posibles), pateó 11 veces directo al arco y consiguió cuatro goles. Pudieron marcar contra Venezuela y Jamaica en el primer y segundo partido, respectivamente; pero ante México cerraron los 90 minutos sin anotar. Y en cuanto a la posesión del balón, el combinado tricolor no superó a ninguno de sus rivales de grupo (34%, 44% y 40%); sin embargo, le alcanzó para establecer una diferencia y lograr la clasificación a cuartos de final.

Chile compartió llave con Perú y tampoco le fue bien: consiguió el 11% del puntaje posible y realizó ocho remates directo al arco (uno menos que la bicolor) sin conseguir goles. El registro es malo; sin embargo, la diferencia está en que el equipo de Ricardo Gareca tuvo más la pelota en el primer partido contra los nuestros. En aquella ocasión, consiguió el 65% de posesión de balón, aunque fue intrascendente en el resultado final. Después, perdió 1-0 contra Argentina e igualó 0-0 ante Canadá, logrando un 38% y 42% de posesión, respectivamente. Si bien hay malestar por la eliminación, la realidad chilena no es tan distinta de la peruana.

Y para finalizar, el presente de Paraguay y Bolivia tampoco es el mejor: ambos quedaron eliminados en primera ronda y sin sumar puntos en la Copa América. Quizá entre estas últimas cuatro selecciones está la verdadera pelea por el séptimo cupo al Mundial 2026. Precisamente, ocupan las cuatro últimas posiciones de la tabla de las Eliminatorias, aunque no en ese orden, pero es un indicador de lo que puede pasar. Hoy, la bicolor es última de Sudamérica y necesita casi un milagro para forzar la épica con miras a una clasificación.

Cuadro comparativo de los rivales de Perú (Copa América - Fase de grupos)