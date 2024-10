El primer día de trabajos al mando de Jorge Fossati empezó incluso antes de la reunión de casi 20 minutos entre el técnico y los doce convocados del medio local, y del “callejón oscuro” como bienvenida a Horacio Calcaterra, quien ha sido convocado por primera vez por el entrenador uruguayo que lo conoce de su etapa en Universitario el año pasado.

Mientras un pequeño grupo de hinchas esperaba en una de las puertas de la Videna la llegada de cada uno de los convocados, Maxloren Castro sorprendió a propios y extraños al llegar en un taxi. La joya de Sporting Cristal de 16 años ha sido llamado por segunda vez como “invitado” y bajó de un auto con la timidez de quien aún no dimensiona lo que está viviendo. Saludó a los hinchas y periodistas que se encontraban en la puerta, y poco faltaba para que le diera su nombre al hombre de seguridad que estaba cuidando el orden.

“No he visto a nadie igual, sí hay jugadores con proyección. Lo que tiene Maxloren (Castro) es que juega igual con la Sub17 como con la mayor. A pesar de su corta edad tiene calle, en el buen sentido de la palabra. No tenemos ninguna duda que será un jugador muy importante en el futuro para Perú”, respondió Fossati en conferencia de prensa ante la pregunta de este Diario sobre el jugador rimense.

Castro continuará como invitado, aunque el propio seleccionador señaló que podría entrar en la convocatoria en septiembre, aunque eso no significa que sea suplente o juegue. El uruguayo quiere llevar de a pocos al futbolista que en diciembre cumplirá 17 años. Su talento pide a gritos quemar etapas, pero en Videna creen que es mejor no marearlo, mientras tanto sigue siendo el protegido de los jugadores.

El compromiso de Calcaterra

“A mí, Horacio (Calcaterra) no me tiene que convencer de nada. Lo conozco, sé de la clase de jugador que es. En el Apertura no tuvo gran continuidad, generalmente entraba en los segundos tiempos, cosa que cambió en el Clausura y demostró estar en plena vigencia. Los que me conocen saben lo que yo pienso de Horacio como jugador y como profesional”, así defendió Jorge Fossati la convocatoria del argentino nacionalizado peruano que este último fin de semana anotó su segundo gol del año con Universitario.

De Horacio se puede decir mucho, pero Fossati destacó su compromiso con la selección peruana. El técnico confesó que el volante está atravesando unos problemas familiares, pero que aún así fue el primer en sumarse a los entrenamientos en la Videna. Aunque jugó el domingo en Cajabamba y llegó a Lima el lunes a las 11 de la mañana, Calcaterra decidió apersonarse a San Luis para hacer gimnasio antes que sus compañeros, todo bajo la admiración del entrenador uruguayo.

Fue parte de la charla y luego Horacio Calcaterra dejó la Videna. (Foto: FPF)

Horacio “sufrió” el “callejón oscuro” como bienvenida por parte de sus compañeros. Pero al instante fue a los vestuarios a cambiarse. El mediocampista se fue a Argentina para resolver algunos temas personales y estaría volviendo para los trabajos del jueves.

Así, a ritmo de salsa, los doce convocados del medio local terminaron el primer día de entrenamiento en el gimnasio de la Videna. Más allá de las bromas y risas, todos trabajan con miras a los partidos claves ante Uruguay y Brasil.

