Así, la seguidilla de partidos ya está marcada para los blanquiazules. Sin embargo, todos querrán estar en cada uno de los partidos, sobre todo en los de la selección peruana.

Hoy estaría confirmada la vuelta de Paolo Guerrero a la Bicolor pese a que el atacante aseguró el año pasado que el partido ante Argentina fue el último de su carrera. Sin embargo, tras la conversación con el nuevo técnico Óscar Ibáñez, su retorno es prácticamente oficial tras las palabras del mismo entrenador y el goleador.

“Cuento con Paolo porque representa mucho para el grupo”, señaló el DT en la conferencia donde fue presentado. “He hablado con Óscar Ibáñez sobre mi presente en la selección, veremos qué pasará más adelante”, respondió el ‘9′ semanas después.

Revive el golazo de Paolo Guerrero a Sporting Cristal:

Error atrás y SEÑOR GOLAZO DE PAOLO GUERRERO. Dos partidos consecutivos anotando para Alianza Lima. 🎯🔥



pic.twitter.com/l7KUfSA1rb — Pase Filtrado (@pasefiltradope) March 2, 2025

Paolo Guerrero en 2025 Liga 1 Partidos: 2 Minutos: 180 Goles: 2 Disparos al arco: 2

Copa Libertadores Partidos: 3 Goles: - Disparos al arco: 1 Gol en tanda de penales: 1

Carlos Zambrano hoy es el pilar de la defensa de Alianza y su liderazgo en la selección está firmado. Sin embargo, el zaguero no podrá estar en el partido ante Bolivia por suspensión y solo estaría para el cruce ante Venezuela en Maturín. Sería descabellado pensar que el ‘León’ no sea considerado solo por no poder jugar un encuentro.

“Hay que ser realistas no tenemos más jugadores, somos los que estamos acá, poniendo la cara, se nos vienen tiempos complicados, prácticamente esta derrota te pone muy al fondo y es difícil remarla así”, dijo el central tras la última caída de la Bicolor en las Eliminatorias (1-0 frente a Argentina).

Carlos Zambrano -junto a sus compañeros Hernán Barcos y Guillermo Viscarra- fue elegido dentro del equipo de la semana en la Copa Libertadores.

Los números del ‘Kaiser’

esta temporada Liga 1 Copa Libertadores Partidos 2 (180 minutos) 4 (349 minutos) Goles - - Balones recuperados por partido 5.5 4.5 Duelos totales ganador por partido 4 (67%) 25 (80%)

Miguel Trauco cumple el mismo rol y en el partido ante Boca en la Bombonera demostró toda su personalidad. Falló con el autogol apenas iniciado el encuentro, sufrió por su banda para controlar los ataques xeneizes, pero no dudó en aparecer en la tanda de penales con la mente puesta en la clasificación. Además, confesó que tiene una deuda pendiente con la Bicolor.

“Me quedé con el bichito del repechaje con Australia, entonces sabía que tenía que asumir. Aparte del autogol, estaba dicho que yo tenía que ser uno de los cinco” , contó en el podcast “Denganche” sobre la relación del repechaje del 2022 y el momento que vivió con Alianza en la Bombonera.

Revive el penal muy bien ejecutado por Miguel Trauco:

¡TRAUCO MARCA EL TERCER PENAL A FAVOR DE ALIANZA LIMA!



▶️ Más 🏆 Conmebol #Libertadores en #DisneyPlus pic.twitter.com/A7iqQnNoQL — ESPN Perú (@ESPNPeru) February 26, 2025

Los números de Trauco

esta temporada Liga 1 Copa Libertadores Partidos 2 (117 minutos) 4 (349 minutos) Goles - - Toques por partido 56.5 52.25

Nuevos nombres

Con Ibáñez como entrenador, se da por descontado la vuelta al sistema de línea de cuatro en el fondo -el mismo técnico lo aceptó-, por lo que se necesita centrales y laterales justamente como Zambrano y Trauco.

Luego, el momento de los jugadores de Alianza da para que sean llamados. El mismo Óscar Ibáñez aseguró que será el rendimiento el que incline la balanza al momento de hacer su lista. Jugadores como Renzo Garcés y Eric Noriega ya han sido considerados en los anteriores procesos y no sería raro que los citen.

“Siempre he venido trabajando al máximo, siempre he estado preparado, me he esforzado por mejorar en cada detalle y estoy feliz por eso. Carácter siempre muestro en cada partido, el temperamento siempre lo tengo”, señaló Garcés cuando le preguntaron por una posible -y justa- convocatoria.

Incluso, Noriega se abre un lugar no solo como central, sino también como volante, un puesto en el que la Bicolor carece de opciones. Puede ser un buen reemplazante de Renato Tapia o incluso jugar junto a él si es necesario.

Jean Pierre Archimbaud fue llamado en las últimas fechas por Jorge Fossati (debutó ante Uruguay), sin embargo, en Alianza aún no se ha mostrado como el jugador que fue en Melgar. Su lugar ha sido tomado por Noriega.

“Para mí es importante contar con jóvenes que tiene un récord y experiencia en este tipo de competencias, que han peleado en situaciones como esta, y también con gente joven que se va sumando, que hace méritos con sus actuaciones y regularidad”, aseguró Ibáñez hace pocos días a RPP.

Pues bien, los jugadores mencionados de Alianza cumplen con lo mencionado. Paolo y Zambrano le entregan esa jerarquía necesaria para poder pelear y salir del sótano de la tabla de las Eliminatorias, mientras que la sangre nueva de Noriega puede entregarle otro carácter al equipo.

Números en las posibles ‘sorpresas’

en la convocatora de Ibáñez Partidos

en Liga 1 y Copa Goles Renzo Garcés 6 (530 minutos) - Erick Noriega 7 (640 minutos) 1 Jean Pierre Archimbaud 6 (288 minutos) - Kevin Quevedo 6 (371 minutos) 2

*ambos por Libertadores

Pero si hay un jugador que se ilusiona con una posible vuelta a la selección peruana, ese es Kevin Quevedo. Si bien su arranque no ha sido del todo regular, sus actuaciones en la Copa Libertadores muestran que aún guarda ese talento que le puede ser útil a la Bicolor. Su tarea está en mantener el nivel que mostró ante Nacional y en los pocos minutos que tuvo ante Boca en Matute.

El fútbol es de momentos y la selección peruana acaso se juega sus últimas cartas para pensar en el mundial 2026. Ibáñez ya aseguró que optará por jugadores que sepan manejar este tipo de situaciones, y en Alianza los jugadores ya mostraron que están listos para cualquier tipo de presión. Si no, que lo diga la Bombonera.