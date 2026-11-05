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Resumen

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La selección peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre en Lima, en un amistoso confirmado por la Bicolor. (Foto: Bicolor)
La selección peruana enfrentará a Bolivia el viernes 13 de noviembre en Lima, en un amistoso confirmado por la Bicolor. (Foto: Bicolor)
Por Marco Quilca León

Perú volverá a jugar en casa. El viernes 13 de noviembre enfrentará a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, en el primer partido de Mano Menezes en Lima desde que asumió el cargo. El amistoso, sin embargo, llega en una semana decisiva para el fútbol peruano: se disputará entre la penúltima y última fecha del Torneo Clausura. Con Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal peleando palmo a palmo el título del segundo torneo del año, la convocatoria y la programación abren cinco interrogantes.

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