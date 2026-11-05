La situación no es menor para Menezes. Después de ocho presentaciones fuera del país, el entrenador tendrá por primera vez la oportunidad de jugar ante el público peruano y probar a sus futbolistas en un escenario local. Pero el calendario le plantea un desafío adicional: encontrar el equilibrio entre las necesidades de la selección y una Liga 1 que se definirá días después.

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¿Por qué Perú solo jugará un partido en esta Fecha FIFA?

La planificación contemplaba la posibilidad de disputar dos encuentros, pero no se logró concretar un segundo rival que se ajustara a las necesidades del comando técnico. Una de las alternativas era encontrar un seleccionado que permitiera trabajar en altura. Ante esa dificultad, se mantuvo únicamente el compromiso ante Bolivia en Lima. La agenda tendrá continuidad en diciembre, cuando Perú tiene previsto enfrentar a Panamá en Cusco. Serán dos amistosos en el cierre del año, aunque en ventanas distintas.

¿Cuándo se conocerá la lista de convocados?

La nómina se anunciará el jueves 5 de noviembre, de acuerdo con lo que pudo conocer El Comercio. La fecha permitirá comunicar con anticipación quiénes serán parte del encuentro y gestionar la llegada de los futbolistas que militan en el extranjero.

La expectativa también estará puesta en las novedades que pueda presentar Menezes, luego de una gira por Norteamérica que dejó un balance de una victoria, dos empates y cinco derrotas en ocho amistosos. El entrenador necesita evaluar nombres, pero también encontrar señales de evolución en un equipo que todavía busca una identidad.

Y, con respecto a la lista de convocados, Menezes tendría planificado convocar a Francesco Andrealli. El volante de 19 años es capitán de la Primavera del Como y fue sparring de la absoluta el año pasado y acababa de ser visitado por el área de scouting de la FPF. El técnico español Cesc Fabregas lo convocó hace unos meses a par de encuentros por Serie A.

Francesco Andrealli fue uno de los 'sparrings' más destacado de la selección peruana en la gira en Rusia. (Foto: FPF)

¿Mano Menezes convocará a todos los jugadores del torneo local?

En la Federación Peruana de Fútbol consideran que no debería haber restricciones para llamar a los futbolistas que el técnico estime necesarios. Al tratarse de un solo partido y disputarse en Lima, la logística permite convocar a jugadores de clubes que estarán peleando el Clausura.

En esa lista podrían aparecer habituales como Jairo Vélez y Renzo Garcés, de Alianza Lima; Yoshimar Yotún, de Sporting Cristal; y Gianluca Lapadula y Alex Valera, de Universitario. Pero también sorpresas como el regreso de Andy Polo. El comando técnico entiende que los equipos atraviesan una definición importante, pero considera que el amistoso forma parte de la preparación para las Eliminatorias al Mundial 2030. La prioridad será trabajar con los futbolistas que Menezes considere necesarios, sin excluirlos de antemano por el calendario de sus clubes.

¿Se reprogramará la última fecha del Clausura?

No. Desde la Liga de Fútbol Profesional no tienen previsto modificar el calendario y la fecha 17 se mantiene dentro del rango establecido, entre el 14 y el 22 de noviembre. La posibilidad que gana fuerza es que los partidos decisivos se disputen el domingo 22, con encuentros en simultáneo para los equipos que peleen por el título o por otros objetivos.

Perú jugará el viernes 13 de noviembre, una semana antes de la última jornada. Sin embargo, la preocupación está en que los futbolistas convocados no se lesionen en esta recta decisiva del campeonato.

Renato Tapia no juega con la selección peruana desde septiembre de 2025, en la última fecha de las Eliminatorias pasadas. (Foto: AFP)

¿Renato Tapia volverá a la selección peruana?

Es una de las incógnitas de mayor peso. Tapia no juega con la Bicolor desde septiembre de 2025, pero su nombre volvió al debate después de que Jean Ferrari expresara su deseo de verlo nuevamente en la selección. “A mí sí me gustaría que esté Renato Tapia en la selección, pero eso lo maneja Mano Menezes”, dijo el director general de fútbol de la FPF.

Agustín Lozano también manifestó que espera novedades y reveló que el técnico brasileño conversó personalmente con el volante. Sin embargo, ambos dirigentes remarcaron que la decisión corresponde al entrenador. El eventual retorno dependerá de la evaluación futbolística de Menezes y no de una presión dirigencial. La convocatoria del 5 de noviembre resolverá la expectativa y dará una señal sobre el lugar que Tapia puede ocupar en este proceso.

El amistoso ante Bolivia será más que el primer partido de Menezes en Lima. También pondrá a prueba la coordinación entre selección y clubes en una semana decisiva, mientras el técnico define qué nombres necesita para empezar a construir el Perú del próximo proceso eliminatorio.

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