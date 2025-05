Barreto fue presentado este martes en una conferencia de prensa realizada en una montada sala de prensa que parecía el avant premiere de una película. Además de la prensa acreditada, la federación se encargó de tener invitados especiales, importantes: miembros del directorio de la FPF en primera fila, luego los exfutbolistas que fungen como Embajadores (Amilton Prado, Waldir Sáenz, Roberto Palacios, Juan Jayo, Miguel Rebosio), comandos técnicos de los seleccionados juveniles y futbolistas destacados de las categorías ingeriores.

“En los próximos años se tendrá que cumplir disposiciones firmes, porque los clubes profesionales de la Liga 1 y Liga 2, a futuro, tendrán la obligación para que un porcentaje de su presupuesto asignado por los derechos de televisión tengan que ser garantizados en su auténtica inversión al fútbol de menores”, anunció el presidente Agustín Lozano en sus palabras de presentación y agradecimiento a Manuel Barreto.

La elección de Manuel Barreto

El CV de Manuel siempre agradó a Lozano, sobre todo porque es, en el papel, un hombre que conoce a la perfección el fútbol peruano en casi todas sus áreas. Fue futbolistas durante 13 años y tuvo un breve paso por Chripre (2007). Cuando se retiró, empezó su labor como asistente de la categoría 2008 en Regatas Limas. Ganó también un título del Torneo de Reservas (2018). Fue asistente y técnico -interino a vecer- en clubes como Sporting Cristal y Universitario, y bicampeón con la ‘U’ como director deportivo.

“Es normal que cuando alguien hace las cosas bien, tenga propuestas. Y estas no solo pasan porque las tenga Manuel, hay gente en la administración que también tienen propuestas. Lo de Manuel se debe a lo mediático”, había comentado Jean Ferrari, administrador de la U, cuando los rumores de la salida de Barreto del club crecían. Luego se hizo realidad: la ‘Muñeca’ dejó Ate por la puerta grande, tras vencer a Barcelona en Guayaquil como entrenador interino por la salida de Fabián Bustos, aunque se fue, según comentó, por “desgaste”.

El sueño de Barreto, cuando llegó a la U, en enero de 2022 como jefe de la Unidad Técnica de Menores -en junio pasó a ser director deportivo-, era que en 2027 el club sea un referente nacional y regional del fútbol formativo. Su deseo ahora podría hacerse realidad desde su nuevo puesto en la Videna.

“Lo que me convenció es ver un poquito de los que les ha mostrado a ustedes,las posibilidades y herramientas con las que se cuenta realmente para ser parte de un cambio, me convenció el ser parte de un equipo de trabajo, el poder a través del trabajo en equipo, conjuntamente con el director deportivo de selecciones que venga, que ya viendo el perfil que tiene y que manejaba la Federación con los candidatos, es algo que me emocionó para poder trabajar con el que finalmente designe la Federación, poder hacer un trabajo en equipo, un política integral”, señaló Barreto.

“La selección son los clubes y van a tener las puertas abiertas una vez que instalemos este proyecto”, añadió el exfutbolistas que tendrá un contrato a largo plazo: cuatro años. La idea en la Videna es que el Proyecto Bicolor que empezó Chemo del Solar en 2022 continúe por el mismo camino, quizá con algunas pequeñas variaciones.

El Proyecto Bicolor que comandó Chemo del Solar y deberá seguir Manuel Barreto:

Así es el Proyecto Bicolor que lideraba Chemo del Solar. (Diseño: El Comercio)

Dos extranjeros para trabajar con él y las visorias

La llegada de Manuel Barreto a la Unidad Técnica de Menores viene con dos novedades. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, dos extranjeros de la FIFA y Conmebol también serán parte del proyecto de menores que llevará a cabo el exUniversitario.

En primer lugar estará Jorge Couto, un exfutbolista portugués y hoy entrenador de talentos designado por FIFA para trabajar exclusivamente en Perú hasta finales del 2026. Llegó gracias al proyecto presentado por la FPF y con aprobación de FIFA, quien cubre sus honorarios. El propio Agustín Lozano señaló que ya viene trabajando desde hace algunos meses en la capital.

De acuerdo a lo que nos comentaron desde la Videna, Couto cumple una función netamente de asesoría permanente. “Hay lineamientos y protocolos de entrenamientos que FIFA trata de reforzar en los trabajos de menores de todas las federaciones”, señalan fuentes confiables.

Mientras que Daniel Bañales es consultor técnico regional de FIFA y responsable del proyecto desarrollo de talentos de FIFA para el Perú. Su trabajo es remoto y vendrá al país al menos dos veces al año.

En Videna, mientras tanto, se tiene planificando lo que será la tercera edición del Proyecto Bicolor, un plan nacional que inicia con la visita a 25 regiones del país, donde se realiza visorias para la selección de nuevos talentos de entre 12 y 15 años. Esta se tendría que dar a fines de mes y bajo la mirada de Barreto.

