“Paolo Guerrero está a la altura de Luis Suárez, ‘Pipa’ Higuaín, Mauro Icardi y de cualquier ‘9’. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cuál es el problema con Paolo Guerrero? Lo desmerecen porque es peruano. La liga peruana no es competitiva, los equipos peruanos no ganan la Libertadores...”. Así empezó su editorial Sebastián Vignolo, un día después del 2-2 en Lima entre Perú y Argentina, disputado el 2016. Un resultado amargo para ellos, dulce para nosotros. Más allá de los lamentos por no haber tenido a Lionel Messi, el popular ‘Pollo’ y sus compañeros de estudio coincidieron en destacar el juego de la selección liderada por Guerrero.

Sin Claudio Pizarro, Jefferson Farfán ni Juan Manuel Vargas, el jugador peruano más conocido era Paolo. Incluso, en un intenso momento del debate en el programa de Fox Sports, Vignolo destacó el juego del “petiso, el que marcó de penal”. El conductor se refería a Christian Cueva, a quien no tenía en el radar, quedándose gratamente sorprendido por su rendimiento.

Las Eliminatorias que hizo la Blanquirroja para regresar a un Mundial puso nuevamente en el escaparate a los jugadores y el fútbol peruano, aunque este viva una situación totalmente distinta en el plano internacional.

Producto del equipo de todos fue que Cueva pudo volver a Europa, ser peleado por Independiente de Avellaneda y Santos de Brasil, y estar cerca de fichar por el Pachuca mexicano. Todo bajo el paraguas de la selección nacional, que siempre lo blindó ante los ojos de los demás a pesar de su bajo rendimiento y excesos fuera de las canchas.

Carlos Zambrano también vivió el efecto de Perú. Fuera del camino rumbo a Rusia 2018, anticipadamente, y sin Copa del Mundo, Boca Juniors se fijó en el ‘León’ gracias a la Copa América del año pasado, en la que el defensor fue uno de los puntos altos en el subcampeonato.

El ‘Kaiser’ andaba de tumbo en tumbo por el Viejo Continente, teniendo minutos solo en el combinado de Ricardo Gareca. Aquello, fue suficiente para que el club xeneize optara por reforzar la zaga con el peruano, en un movimiento inesperado, dejando de lado los fichajes de un ‘9’ y un ‘10’, las urgencias que asomaban.

Y, aunque el central de 30 años recibió alguna crítica por su inactividad, en líneas generales en Argentina destacaron su llegada.

“Zambrano es un jugador de selección, un futbolista que Gareca lo tiene muy en cuenta. Eso le puede dar un plus dentro y fuera del club”, indicó ‘Tato’ Aguilera sobre el pase del ex-Schalke. En las palabras del reportero de TyC Sports, quien cubre el día a día de Boca Juniors, podríamos resumir las demás opiniones acerca de la incorporación del defensor peruano. Un futbolista que salió de las sombras gracias al brillo de la Blanquirroja.

