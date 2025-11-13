La nostalgia del ¡Arriba, Perú! en Rusia, el “nos atrevimos más” de Gallese y el beso de Valera a lo Guerrero: lo que no se vio del 1-1 en San Petersburgo

El video dura apenas segundos pero para despertar agresivamente la emoción contenida por la selección peruana. Aparece en escena Pedro Gallese, el capitán, el veterano, el San Gallese de 35 años dando un discurso previo al partido ante Rusia en el camerino del Gazprom Arena. Aunque en la cancha hace alrededor de 7 grados y el frío inevitablemente intenta demoler el esfuerzo, los corazones se encienden mientras el ‘Pulpo’ inspira con sus palabras. Alienta sin saber que minutos después le tocaría dar el ejemplo de la forma más difícil: protagonizando un blooper en carne propia y reponiéndose para terminar siendo figura junto a Alex Valera. Metáfora perfecta de lo que es Perú por ahora, un intento de alegría de cosas buenas y otras no tanto.

Con más horas en un avión que en San Petersburgo, a Manuel Barreto le tocó entrenar mentalmente. Con una delegación agotada por el largo viaje y los imprevistos, el partido con Rusia estuvo a punto de no jugarse. Sin embargo, el Gazprom Arena lució con un buen número de aficionados locales, pero también con un puñado de hinchas peruanos que alentaron todo el partido.

Era inevitable despertar la nostalgia mundialista. Muchos, la mayoría, de peruanos que han hecho su vida en Rusia y que alentaron a Perú en el 2018, a ese Perú que hizo historia tras clasificar a una Copa del Mundo tras 36 años y del que hoy no queda ni huella, solo rastros, mínimos tanto en nombres como en juego.

Siete años después de ese romance la ilusión ha cambiado todo. Solo se mantiene la intensidad del aliento. La emoción del peruano que extraña y se siente más cerca del barrio que dejó en el Perú cuando ve a su selección. Por eso aunque éramos menos, anoche fuimos locales.

Por eso también al blooper de Gallese para el gol de Rusia la hinchada respondió con arengas y aplausos de respaldo. El ¡Arriba, Perú! detonaba cada cierto rato y más fuerte aún cuando el rival se asomaba al arco defendido por Gallese.

Eso sí, el desconcierto aparecía cuando Ugarriza intentaba ser referencia para el juego en ofensiva o fallaba en abrirse paso con la pelota. No tardaría el reclamo y la exigencia para ver jugar a Alex Valera. Como también saltaba la curiosidad por ver el ‘eurocausa’ Fabio Gruber, sentado, tranquilo, con el cabello desordenado y frío en la banca de suplentes esperando una oportunidad que nunca llegaría.

Al que sí le llegó su oportunidad fue a Valera, un goleador en estado de gracia. Y la aprovechó en le lenguaje que mejor conoce: el gol. Con su ingreso Perú ganó posicionamiento en ataque y fervor en las tribunas. Quevedo ayudó para atolondrar a la defensa rusa, también Yordy Reyna. Y así llegó el gol: con un pase a primer toque y un cañonazo de Alex, el goleador más resistido, pero que todos quisieran tener en su equipo.

Barreto, cuya pulcritud para moverse en todo ámbito parece ser inquebrantable, rompió sus códigos de diplomacia y celebró el gol como cuando era delantero. Puños arriba, mirada al cielo y grito que descomprime el pecho. Enseguida volvió al personaje.

El gol fue equilibró el marcador, pero también disfrazó varias dudas. Cómo por qué no jugó Fabio Gruber, un central de 23 años y capitán en el Nuremberg alemán cuando se supone era un partido para probar individualidades. La interrogante fue popular pero no hubo conferencia de prensa que lo aclare.

Lo que sí hubo fue un Gallese destacando el compañerismo, el esfuerzo y la habilidad de sobreponerse a la crisis por parte de sus compañeros. Un “nos atrevimos más” que retrata el alto costo de reconstruir una selección a destiempo.

Pero nos quedamos con la última foto. Con un Gallese repuesto del blooper, con un equipo solidario y un Valera celebrando a lo Paolo Guerrero: besando el escudo de la camiseta de la selección peruana para corroborar su deseo por tomar la posta como el nuevo ‘9′.

La crisis y la austeridad reciente nos obliga a ser escépticos. Con todo lo que ha mostrado Perú no se ganan partidos importantes ni mucho menos Eliminatorias. Pero es un proceso. Por ahora la tarea es encontrar razones para volver a creer. Una forma son los videos emotivos, los abrazos, las celebraciones. La excusa perfecta en San Petersburgo fue ver a un Perú reponerse.

Fue la sonrisa del hincha que no se decepcionó y que ya espera el partido en Sochi, ante Chile. Un amistoso más para ratificar que esta nueva versión de Perú tiene muchos pendientes, pero también la esperanza de que hay un equipo comprometido.

