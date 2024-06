De hoy al sábado, hay novela. Hay conflicto, molestia, decepción y lucha interna por saber cómo acaba este capítulo copero. ¿Nos iremos a casa por primera vez desde 1997 en fase de grupos? ¿O habrá rebeldía para seguir en el juego y escribir otra página de sorpresas? Por ahora, hay un país de hinchas que amanecieron renegando de la nostalgia por el Christian Cueva que ya no podemos ver y otros tantos llenos de enojo por la vehemencia desmedida de un Miguel Araujo que será señalado por la expulsión que sufrió contra los canadienses.

Equipo de hoy, jugadores de ayer. Hasta ayer parecía que Jorge Fossati no renunciaba nunca al 3-5-2. En el sexto partido con Perú, y tras una dura expulsión, lo vimos reformular sobre la marcha para buscar el empate. Sin embargo, miró al banco y apeló a la nostalgia. Tras ver que los cambios de Reyna por Quispe, Santamaría por Flores y Guerrero por Lapadula no cambiaban el destino, decidió que Cueva y Carrillo carguen con la responsabilidad que, entiendo, no podían asumir Grimaldo, Zanelatto o el Tunche Rivera.

Christian Cueva: Perú vs. Canadá (Fernando Sangama/GEC)

Los últimos 10 minutos, Perú quedó con dos líneas de 4 (Polo, Santamaría, Callens, López en defensa y Carrillo, Cartagena, Cueva y Reyna en la volante) y Paolo de único punta. ¿Qué logró? Que Carrillo nos recuerde que alguna vez desbordaba con amagues, y que Cueva empalme una volea que el portero Crépeau despejó lejos de su arco.

Aún así, Perú culminó el partido con 9 remates contra 5 de Canadá. Cuatro fueron al arco, mientras que al rival le bastó ser efectivo en una de las dos ocasiones que se paró frente a Gallese. La Bicolor le discutió el balón a la selección de Concacaf con un 49% y un jugador menos. En cuestión de pases, dio 351 y solo tuvo el 71% de efectividad; del otro lado la tocaron hacia un compañero 365 veces y fallaron menos (77%).

Con un punto en la tabla, a Perú solo le queda vencer a Argentina (líder con 6 puntos), y esperar que el Chile-Canadá termine en empate sin goles o en una victoria chilena menor a la que la bicolor consiga contra la albiceleste. La tarea es durísima.

UnoxUno de la derrota

Pedro Gallese (5): Tuvo pocas intervenciones en su arco, pero en la única jugada que debía responder como se esperaba no evitó el gol canadiense. Sofascore lo ubica como uno de los principales valores de Perú con una calificación de 7.1 puntos, donde destaca sus 16 de 20 pases precisos, y sus 8 de 12 balones largos que llegaron a un compañero suyo.

Miguel Araujo (4): La vehemencia le jugó en contra y le costó la tarjeta roja. Antes de la expulsión cumplía con tranquilidad sus funciones en primera línea con tres balones ganados vía aérea, aunque se equivocó en los seis pases largos que intentó. Sofascore le registra solo 66% de precisión de pases con 21 de 32 intentos.

Carlos Zambrano (6): Solvente y seguro en cada balón dividido. Portó la cinta de capitán y asumió el liderazgo en defensa, pero sobre el final se le notó exhausto. Completó dos despejes y apenas registró una falta. En defensa fue el que menos se equivocó con 76% de efectividad en sus pases (19 de 25).

Perú vs Canadá: resultado, resumen y gol del partido por Copa América 2024 | Foto: AFP

Alexander Callens (6): Otro de los que tenia una actuación destacable antes de la expulsión. Con uno menos comenzó a sufrir con los contraataques del rival. Sin embargo, culminó los 90′ con dos duelos ganados por tierra y dos por aire. Es el defensa que más participó con el balón con 34 de 46 pases completados (74%) y 3 despejes.

Wilder Cartagena (7): El más sacrificado del equipo, y el que más entrega demuestra en la cancha. No le pesa el puesto y fue el puente entre defensa y ataque. Ganó 9 duelos de 17 en total, tocó el balón 49 veces y completó 26 de 36 pases (72%). En tanto, cometió 4 faltas y perdió 15 veces el balón.

Sergio Peña (5): Buen primer tiempo y desaparecido en la complementaria. Contra el esfuerzo físico de los canadienses, le costó mostrar más su fútbol. Mientras estuvo en cancha, dio un pase clave que Lapadula no supo aprovechar, además, tiró un centro y completó dos pases largos en tres intentos.

Perú vs Canadá: resultado, resumen y gol del partido por Copa América 2024 | Foto: AFP

Piero Quispe (5): Frente al arco le pegó de punta y falló. Todo el peso de la creación recae sobre él y, por ahora, no responde como interior por izquierda. Es el que menos se equivoca en la volante (83% de efectividad en pases), pero pocas veces es para dar un pase que rompa líneas rivales. Esta vez solo ganó 4 de 12 duelos por tierra.

Andy Polo (6): No es el tren de la Liga 1, pero pudo hacerle frente al avión que es Alphonso Davies. Terminó de lateral derecho y sin oxígeno para atacar. Es el peruano mejor calificado por Sofascore (7.2) producto de cinco intercepciones, seis duelos ganados y un pase clave a Quispe. Tocó el balón 65 veces, y consiguió dar 26 de 33 pases (79% efectivo). Completó dos despejes y recibió un par de faltas que le costaron la amarilla a Laryea.

Marcos López (6): Por su juventud y experiencia en Europa, siempre se espera que su rendimiento sea mayor. Se pudo ir expulsado por una tonta reacción. En resumen, ganó 11 duelos de 18 disputados y fue el menos efectivo en pases (57% de efectividad con 16 de 28 intentos).

El atacante de 32 años ingresó en la etapa del complemento, en la derrota de Perú 1-0 ante Canadá, y pese al resultado valoró su regreso.

Edison Flores (5): Aparece poco cuando no está cerca a la zona de influencia del gol. Contra defensores de buen biotipo no pudo competir de igual a igual. En 62′ solo tocó 21 veces el balón. Ganó 6 de 10 duelos y disparó una vez al arco.

Gianluca Lapadula (5): Ya no se habla de cero disparos al arco, menos mal. Ahora el problema son que las pocas ocasiones no terminan en gol. Mucho sacrificio en vano. Sumó un tiro a puerta, dos disparos afuera y uno bloqueado por la defensa rival. En 70′, solo dio 22 toques al balón.

Suplentes

Bryan Reyna (3): Ninguna intervención relevante en 30′.

Anderson Santamaría (4): Poca respuesta como ‘Stopper’.

Paolo Guerrero (4): No es solución del gol a los 40 años.

Christian cueva (5): Pudo empatar de volea. Intentó sin éxito.