Minuto 82. Da la sensación que Perú lo puede ganar. Bolivia se ha quedado con jugador menos, no tiene la posesión y parece rendido. Cueva domina la pelota en campo rival. Tiene al boliviano Henry Vaca encima y muchos compañeros cerca. Pero el peruano decide hacer la más difícil: un gambeta. Christian intenta una huacha y pierde la pelota. Contragolpe de Bolivia. La acción termina en un remate del mismo jugador que se la robó a Cueva y el balón se mete al fondo del arco de Gallese. Perú perdió 1-0.

Después del partido, el video que generó más reproducciones en YouTube fue el que muestra a Christian Ramos criticando la acción de Cueva inmediatamente luego del gol. El defensa hizo lo que la mayoría de peruanos hubiera querido de tener a ‘Cuevita’ en frente. La derrota con Bolivia en La Paz se resumió en esto y el atacante fue el único señalado por los hinchas y la prensa.

Perú vs. Bolivia: Ramos reclama a Cueva tras gol de la 'Verde'. (Video: América TV)

Esto sucedió hace cuatro meses, en la fecha triple de octubre. Perú venció a Chile de local, y perdió contra Bolivia y Argentina de visitante. Las derrotas nos llevaron al penúltimo lugar de la tabla y los hinchas -no todos, pero sí la mayoría- perdieron la fe en la selección y también en Christian Cueva. Hoy, el equipo está en el cuarto lugar, suma tres victorias consecutivas (dos de visita) y Cueva es uno de los principales artífices de este gran momento.

El Cueva que todos queremos ver

Las cámaras se quedan con Edison Flores, autor del gol, y con David Ospina, arquero de Colombia. El ‘Oreja’ sacó un zurdazo en el área que se coló por el palo del golero y la alegría del peruano -y del equipo- es indescriptible. Del otro lado, Ospina no lo puede creer. La pelota se metió donde no esperaba (pensó que sería un remate cruzado) y no fue capaz de cumplir con una de las máximas del puesto: cubrir el primer palo.

Pero quizá los verdaderos protagonistas del gol de Perú a Colombia por la fecha 15 de las Eliminatorias fueron otros: Christian Cueva y Wilmar Barrios. El primero hizo una jugada de crack mundial. Recibió un pase de Carrillo en movimiento y la paró de izquierda. Sabía que tenía a varios colombianos cerca y esta vez de nuevo optó por la más difícil: un gambeta en el minuto 84. Igual que contra Bolivia hace cuatro meses. Esta vez la jugada le salió espectacular, encontró el espacio que necesitaba para seguir conduciendo y lo vio a Flores. El pase en profundidad fue perfecto.

El gol de Edison Flores al ras de cancha. (Fuente: América Televisión)

Barrios quedó literalmente en el suelo ante la acción del peruano. Como si esos 15 millones de euros que pagó el Zenit de Rusia por él no lo valieran. Hasta ahora, debe estar pensando por qué no fue capaz de frenarlo o simplemente de hacerle una falta para que no siga.

Cueva, tras el gol, miró a la banca de Perú, hizo contacto visual con Gareca y fue darle un abrazo cual niño a padre. Si no fuera por el ‘Tigre’, la verdad nadie sabe qué estaría pasando con Cueva ahora. Es una de esas imágenes que candidatea a ser histórica.

Cueva, el jugador más determinante de Perú

Así como su jugada ante Colombia fue vital para conseguir el triunfo, también lo fue el tiro libre contra Venezuela en la fecha 14. Con ese remate, Perú se quedó con el triunfo en Caracas y subió al quinto lugar.

Y podemos seguir. Cueva abrió el marcador del partido contra Chile en octubre que la selección ganó 2-0, anotó el único tanto de la selección contra Venezuela en Lima y puso el primero en Quito para que Perú derrote a Ecuador 2-1 en junio. Es decir, cada vez que anotó, Perú ganó.

Cueva no solo es determinante por sus goles y asistencias, sino también por su forma de jugar. Es el futbolista que anima al equipo a hacer cosas nuevas en ataque, que se atreve a encarar los defensas sin temor a equivocarse, y que mejor se combina con los de arriba: Lapadula, Carrillo, Flores, etc. Pero también es un jugador que corre los 90 minutos, se esfuerza para recuperar balones y presionar a los defensas. Síganlo con atención, lo hace siempre.

Si Flores simboliza la confianza que Gareca le ha dado a este equipo, Cueva representa sin ninguna duda la resiliencia de un Perú que hace unos meses estaba en el penúltimo lugar y hoy tiene todo para quedarse con un cupo directo al próximo Mundial de Qatar.

