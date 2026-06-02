Mientras gran parte de Lima todavía dormía y las pistas alrededor del nuevo aeropuerto lucían más vacías que de costumbre, la selección peruana inició un viaje casi silencioso. Sin la habitual multitud que acompañó otras partidas de la Bicolor, sin largas filas de hinchas buscando una fotografía o una firma, el equipo dirigido por Mano Menezes tomó rumbo a Estados Unidos durante la madrugada del lunes para empezar su preparación con miras a los amistosos frente a Haití y España. Perú jugará primero en Miami y luego viajará a Puebla para afrontar dos exámenes que servirán para seguir moldeando una nueva etapa.

La escena llamó la atención desde el inicio. La hora elegida para el vuelo convirtió la despedida en una especie de operación discreta. Hubo sonrisas, saludos rápidos y algunos jugadores que apenas levantaban la mirada mientras avanzaban con audífonos puestos. Lejos del ruido mediático que suele acompañar a la selección, el ambiente parecía más cercano a una delegación que intenta concentrarse desde el primer día.

Pero incluso en esas circunstancias aparecen las historias que terminan robándose la atención. Una de ellas tuvo como protagonista a Adrián Quiroz. El volante de Los Chankas atraviesa el mejor momento de su carrera y se ha convertido en una de las sorpresas del Torneo Apertura, con un gol y tres asistencias en dieciséis partidos. Su buen semestre le abrió nuevamente las puertas de la selección y, entre el movimiento del aeropuerto, dejó una declaración que no pasó inadvertida.

“Lo de la ‘U’ es una posibilidad, me gustaría volver”, comentó el mediocampista, alimentando inmediatamente las versiones sobre un posible regreso al club donde inició su carrera profesional.

Adrián Quiroz: "Lo de la 'U' es una posibilidad, me gustaría volver"#LaBicolor pic.twitter.com/k3LxmLoMIW — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) June 1, 2026

Y no fue una frase cualquiera. Porque Universitario atraviesa una etapa de reconstrucción deportiva y desde hace algunas semanas el nombre de Quiroz empezó a aparecer entre las alternativas que podrían reforzar el mediocampo. Él no cerró la puerta. Tampoco escondió una sonrisa cuando escuchó nuevamente preguntas relacionadas con Ate. A veces los regresos empiezan así: con una frase corta lanzada en un aeropuerto.

Hubo también espacio para una confesión distinta. Porque los futbolistas tampoco viven aislados de lo que ocurre en la Liga 1. Jesús Pretell, volante que hoy juega en LDU de Quito, habló sobre el momento que atraviesa Sporting Cristal, club del que nunca ocultó ser hincha. “Soy hincha de Sporting Cristal y hoy no está pasando por un buen momento, pero sé que el equipo va a levantar. Hay jugadores de jerarquía y compañeros que quiero bastante”, dijo.

Sin embargo, uno de los temas que inevitablemente terminó instalándose fue la nueva ausencia de Renato Tapia. El mediocampista volvió a quedar fuera de una convocatoria y, aunque desde afuera las interpretaciones continúan multiplicándose, dentro del grupo las respuestas fueron mucho más cautas.

𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼: 𝗠𝗶𝗮𝗺𝗶 🇺🇸✈️#LaBicolor 🇵🇪 ya está en Estados Unidos junto a la nueva colección Adidas Z.N.E. 🔥⚽️



📲 @adidas #creadoconadidas pic.twitter.com/ykDR2mF3k8 — La Bicolor (@SeleccionPeru) June 1, 2026

Marcos López evitó alimentar cualquier especulación y dejó claro que el grupo mantiene respeto por uno de los referentes de los últimos años. Pedro Gallese, por su parte, fue más allá y entregó un mensaje que sonó a respaldo absoluto hacia el mediocampista.

“Hablo con Renato y él me cuenta que está muy contento en su equipo y no deja de pensar en la selección. Seguramente cuando lo llamen dará lo mejor, como siempre lo ha hecho”, sostuvo el capitán peruano.

No hubo frases polémicas ni mensajes con doble lectura. Más bien ocurrió lo contrario. En un vestuario que empieza a mezclar nombres consolidados con rostros nuevos, la sensación es que Tapia continúa teniendo un espacio importante, incluso estando lejos.

**********

SOBRE EL AUTOR