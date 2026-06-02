Por Marco Quilca León

Mientras gran parte de Lima todavía dormía y las pistas alrededor del nuevo aeropuerto lucían más vacías que de costumbre, la selección peruana inició un viaje casi silencioso. Sin la habitual multitud que acompañó otras partidas de la Bicolor, sin largas filas de hinchas buscando una fotografía o una firma, el equipo dirigido por Mano Menezes tomó rumbo a Estados Unidos durante la madrugada del lunes para empezar su preparación con miras a los amistosos frente a Haití y España. Perú jugará primero en Miami y luego viajará a Puebla para afrontar dos exámenes que servirán para seguir moldeando una nueva etapa.

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