La revelación del líder Gallese sobre el nuevo técnico y la joya de raíces peruanas jugando en Bolivia: Lo que no se vio del triunfo de Perú en Chincha

Bajo un sol inclemente y con el calor marcando cada movimiento, la selección peruana volvió a ganar en Chincha. Fue una tarde pesada, más propia del desgaste que del espectáculo, en la que Perú venció 2-0 a Bolivia en el amistoso disputado en el Estadio Félix Castillo Tardío, ante una asistencia menor a la esperada, condicionada en parte por los elevados precios de las entradas, aunque finalmente decidieron bajar el costo.

El inicio del partido estuvo lejos de ser cordial. Un conato de bronca entre futbolistas de ambos equipos calentó aún más un ambiente ya cargado por la temperatura. Se jugó con pierna fuerte, con roces constantes y sin demasiado espacio para el juego asociado. El balón pesaba tanto como el clima, y el trámite se volvió trabado, cortado, áspero.

La hinchada se hizo presente en Chincha. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Durante gran parte de la tarde, el marcador no se movió. Perú intentó, Bolivia respondió desde el orden y el partido parecía encaminarse a un empate discreto. Sin embargo, cuando el cansancio era evidente y el reloj apremiaba, apareció la diferencia. A los 87 minutos, Piero Magallanes sacó un remate de larga distancia que rompió el equilibrio: un golazo que sorprendió al arquero boliviano y liberó el grito de las tribunas. Ya en los descuentos, a los 90 minutos, Bassco Soyer selló el 2-0 y le dio cifras definitivas a la tarde.

Más allá del resultado, el amistoso tuvo un trasfondo especial. El partido fue organizado por la Agremiación de Futbolistas Profesionales (Safap), por iniciativa de los propios jugadores agremiados, con el objetivo de mantener la actividad en fecha FIFA, recaudar fondos y mostrar el compromiso de los futbolistas con la selección. El cuerpo técnico también fue elegido por la SAFAP, en un gesto poco habitual que encontró buena respuesta en la predisposición de los jugadores para representar al país.

El encuentro sirvió, además, como vitrina para futbolistas jóvenes en medio del proceso de recambio generacional que atraviesa la selección peruana. En una tarde exigente, varios sumaron minutos y experiencia, más allá de que el brillo individual no fue el protagonista.

Pedro Gallese fue el capitán del equipo. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Pedro Gallese, arquero y uno de los líderes del equipo, dejó un mensaje de calma sobre el futuro del banquillo nacional. “Van a tener paciencia para buscar al DT y el que venga va a venir a hacer un buen trabajo”, afirmó tras el partido. El guardameta también confirmó que firmará por Deportivo Cali de Colombia, club al que se incorporará como su nuevo desafío profesional.

Como dato particular, en la selección boliviana jugó Marcelo Timoran, extremo de padres peruanos, un detalle que no pasó desapercibido en una tarde que tuvo más contexto que brillo.

🚨 Marcelo Timoran 🇵🇪🇧🇴 (extremo de padres peruanos) presente como titular en Bolivia ante la selección peruana - SAFAP 🇵🇪pic.twitter.com/wrwEwMD95D — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) December 21, 2025

Chincha vivió un triunfo trabajado, tardío y sufrido bajo el sol. No fue una multitud ni una noche épica, pero sí una victoria que dejó señales: compromiso, recambio y la confirmación de que, incluso en condiciones adversas, la selección peruana sigue encontrando respuestas.