Por Marco Quilca León

La presencia de Mano Menezes en los estadios del fútbol peruano no es casual. El martes 24 de febrero, apenas aterrizó en Lima, Mano Menezes comenzó una agenda diseñada para un objetivo urgente: conocer en directo a los jugadores que deberán sostener su proyecto. Y, sobre todo, detectar lo que no se ve en la televisión: movimientos sin balón, gestos técnicos, lenguajes en los diferentes contextos del partido.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.