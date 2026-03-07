La presencia de Mano Menezes en los estadios del fútbol peruano no es casual. El martes 24 de febrero, apenas aterrizó en Lima, Mano Menezes comenzó una agenda diseñada para un objetivo urgente: conocer en directo a los jugadores que deberán sostener su proyecto. Y, sobre todo, detectar lo que no se ve en la televisión: movimientos sin balón, gestos técnicos, lenguajes en los diferentes contextos del partido.

La ruta empezó rápido. Su primera parada fue en el Callao. Menezes asistió al choque entre Sport Boys y Moquegua FC, un duelo que, más allá del marcador, le permitió observar la intensidad física y la toma de decisiones en equipos que suelen pelear desde el esfuerzo. Tomó apuntes, conversó con su staff y Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). No se trata de elegir futbolistas de inmediato, sino de identificar patrones para su proyecto. “Algunos resultados no se verán de inmediato”, había advertido antes en declaraciones recientes. Su mensaje no es de urgencia sino de construcción: paciencia, método, idea.

Al día siguiente, su mirada se trasladó al estadio Monumental. Allí siguió el partido entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca. Universitario, tricampeón vigente, era una prueba útil para medir comportamientos más cercanos a los niveles que exige la selección. Menezes observó a los futbolistas y el tipo de juego al que se adaptan.

Mano Menezes vio el partido de Universitario ante FC Cajamarca por la Liga 1. (Foto: ITEA Sports)

El recorrido del entrenador no se detendrá. La hoja de ruta para este fin de semana ya está trazada. Menezes planea ir al estadio Alejandro Villanueva para ver el Alianza Lima vs. FBC Melgar, y luego al Alberto Gallardo para seguir el Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. Dos escenarios, dos estilos, dos exigencias: intensidad y propuesta ofensiva.

En la Federación Peruana de Fútbol ven con buenos ojos este trabajo de campo. Jean Ferrari, director de fútbol de la FPF, lo resumió así en diálogo con este Diario: “Quiere ver entrenamientos de equipos profesionales, quiere ver partidos presencialmente, no por televisión”.

Así, Menezes va dibujando el mapa del futbolista local. Sabe que su mayor desafío no será crear una idea, sino encontrar intérpretes capaces de sostenerla. La Liga 1 ofrece perfiles distintos.

Su plan, además, incluye observar a los peruanos del extranjero, aunque aún no se conoce a quién visitará primero. Lo hará pronto, con la misma lógica: ver de cerca, escuchar, preguntar, medir sensaciones que no aparecen en un video.

El técnico brasileño, con tono sereno pero convicción firme, repite que no existen soluciones inmediatas. Le interesa el proceso, la evolución y la coherencia futbolística. Y para eso, antes de cualquier lista de convocados -la dará entre el 20 y 22 de marzo, según informó el periodista Eduardo Combe-, quiere conocer el territorio que pisa.

