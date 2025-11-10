La sorprendente racha de Ugarriza en Israel, Ramos imparable y un Gruber “nervioso” y capitán en Alemania: el fin de semana de los peruanos en el extranjero

Mientras la delegación peruana que venía entrenando en la Videna emprendió su periplo hacia Rusia ayer domingo al mediodía tras esperar 17 horas en el hotel Costa del Sol una reprogramación por problemas logísticos de la aerolínea encargada; algunos de los convocados del exterior tuvieron acción este fin de semana y se unirán a los entrenamientos en el país ruso para los amistosos ante el combinado local y Chile, este 12 y 18 de noviembre, respectivamente.

El que más destacó fue Adrián Ugarriza, quien es na de las grandes sorpresas en la convocatoria de Manuel Barreto. El delantero de 28 años marcó un doblete en el triunfo del Kiryat Shmona por 3-2 ante Ironi Tiberias por la liga de Israel. El ‘9′ nacional lleva 7 goles en 14 partidos desde que llegó al cuadro israelí, hace cuatro meses, y está viviendo su mejor racha goleadora en toda su carrera con un promedio de un tanto cada dos encuentros. Este año, además, había marcado seis tantos en 18 cotejos con Deportivo Garcilaso.

🚨 Así fue el primer GOL de Adrián Ugarriza 🇵🇪 para adelantar al Kiryat Shmona 🇮🇱 frente al Tiberias.



El peruano lleva dos goles en el partido, registrando 5 anotaciones en la Premier League de Israel 2025. ¿Será el ‘9’ frente a Rusia? ⚽️💥pic.twitter.com/mQL6qpPs27 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 8, 2025

En Alemania, Fabio Gruber volvió a ser capitán para el Nurmberg de la segunda división. Catalogado como un “líder nato” por su técnico, el mismísimo Miroslav Klose, el central jugó los 90 minutos en la victoria por 2-1 ante el Dynamo Dresden, resultado que le permitió a su equipo escalar hasta el puesto 11 de la clasificación.

“Ahora toca ir a Rusia. Eso es bastante duro. Claro que estoy un poco nervioso. Mentiría si dijera que estoy completamente tranquilo, pero tengo muchas ganas de ver qué me depara el futuro”, declaro el nacido en Alemania, pero con ascendencia peruana por su madre. Fabio disputó todos los minutos de los 12 partidos del Nurembrg esta temporada.

Otro que está consolidado es Erick Noriega. En Gremio de Brasil, el defensor disputó todo el encuentro en el empate 2-2 ante Fortaleza por el Brasileirao. A falta de seis fechas, su equipo pelea por meterse en torneos internacionales el próximo año: se ubica en el puesto 14, a dos de la Copa Sudamericana.

Erick Noriega se consolidó en Gremio de Porto Alegre. (Foto: Getty Images)

Piero Quispe, quien vuelve a una convocatoria tras no estar en el amistoso de octubre ante Chile, jugó 78 minutos en la victoria del Sydney FC (2-0) ante el Macarthur Football Club por la liga de Nueva Zelanda. A diferencia de otros partidos, esta vez el peruano no pudo destacar como se esperaba.

Casi por la misma vía está Yordy Reyna, quien disputó los 90 minutos en el empate del Torpedo Moscú 1-1 frente al Sókol Sarátov por la liga rusa. El extremo se encuentra en el país esperando a la delegación nacional para sumarse a los entrenamientos.

Por último, Marcos López sigue pasándola mal en Dinamarca. El lateral izquierdo fue titular en la derrota del Copenhague (2-0) ante el Vejle Boldklub por la liga danesa. El resultado dejó al equipo del peruano en el cuarto lugar con 25 puntos, a siete del líder FC Midtjylland.

Selección peruana: los que no fueron convocados

Aunque no fue convocado, Luis Ramos la sigue rompiendo en Colombia. El delantero marcó en la goleada (3-0) del América de Cali sobre el Unión Magdalena por la liga doméstica. El peruano suma en total 12 goles desde que llegó a Colombia: 9 en la Liga, 1 por la Copa Colombia y 2 en la Copa Sudamericana.

🚨 GOOOOL de Luis Ramos 🇵🇪 | Tras un rebote en el área, pescó el balón y anotó a favor del América de Cali 🇨🇴 que le gana 2-0 al Unión Magdalena.



El peruano lleva en total 12 goles desde que llegó a Colombia:



9 Liga

1 Copa Colombia

2 Sudamericanapic.twitter.com/fdg7tzPOKW — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) November 9, 2025

En Ecuador, el Emelec de Chrisitan Cueva y Alfonso Barco perdió 2-1 ante Aucas. ‘Fonchi’ disputó los 90 minutos, mientras que ‘Aladino’ apenas jugó 22 minutos.

