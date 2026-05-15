Por Marco Quilca León

No fue solo una eliminación. Fue una confirmación. La selección peruana Sub 17 cerró el Sudamericano de abril pasado sin puntos, última en su grupo y con una sensación que se repite peligrosamente en los últimos años: la de competir desde la desventaja, sin herramientas ni proceso. La dolorosa participación en Paraguay no hizo más que ponerle cifras a un problema que ya no admite maquillaje.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.