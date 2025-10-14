La vida sin Guerrero: ¿Quiénes deben ser los (pocos) mundialistas Rusia 2018 que pueden ser la base en la siguiente Eliminatoria?

El concepto de cambio generacional atormenta a la selección peruana desde la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Desde entonces han pasado siete años y todavía seguimos apelando a nombres de dicho proceso por la enorme distancia entre los titulares y suplentes en la ‘bicolor’. Sin embargo, es inevitable que los propios jugadores, muchos de ellos en la recta final de sus carreras, también empiecen a dar un paso al costado para ceder esas titularidades a nuevos rostros. Por eso, de cara a la siguiente Eliminatoria, esos referentes podrán seguir estando pero en menor medida.

Selección Peruana tendrá nueva indumentaria para 2026. (Foto: Getty Images)

La base de experimentados

Si hay un jugador en el que Perú se sostiene desde hace muchos años y es largamente irremplazable, ese es Pedro Gallese. Para nuestra fortuna, el puesto del arquero no padece de los mismos cuestionamientos cuando hablamos de edad. De hecho, suelen ser aquellos que terminan su carrera más y tarde. En ese sentido, el ‘Pulpo’ todavía puede regalarnos una Eliminatoria más y seguramente así será.

En tanto a la línea defensiva, está claro que Luis Advíncula ha sido el dueño del puesto de lateral derecho durante muchos años, pero por su actualidad como suplente en Boca Juniors y su idea de pronto retiro del fútbol profesional hace que su continuidad con la ’bicolor’ sea puesta en duda.

En tanto a la zaga de centrales se tienen todavía a nombres que por edad pueden darnos una Eliminatoria más: Renzo Garcés, Miguel Araujo y Luis Abram. Por su parte, el experimentado Carlos Zambrano también forma parte de ese grupo de referentes que no llegará a culminar el próximo proceso.

Como lateral izquierdo, el presente y futuro se centra en Marcos López y en algunos otros futbolistas que puedan ir sorprendiendo en esa posición. César Inga es uno de ellos; sin embargo, Miguel Trauco es otro de los mundialistas cuya relación con la selección peruana está por terminar en el próximo proceso.

En el mediocampo se tiene a Renato Tapia y la reciente ‘joya’ del fútbol nacional Erick Noriega. Pedro Aquino tomó la decisión de retornar a la Liga 1 con miras a su próximo retiro en uno o dos años, por lo que tampoco culminará la Eliminatoria. En esa zona del campo se tienen más alternativas que por edad pueden seguir siendo llamados: Sergio Peña, Jairo Concha o Christofer Gonzáles.

Es en esa zona del campo donde también salta a relucir el nombre de André Carrillo. Si bien el futbolista tuvo sus mejores momentos con la ‘bicolor‘ siendo un habilidoso extremo, se sabe que desde hace un tiempo se posiciona mejor como volante interior ya que implica menos desgaste físico y se ha sabido reacomodar en esa posición.

Por su parte, Carrillo podría tener chances de arrancar la próxima Eliminatoria pero no de culminarla. Como extremos se tienen a los nombres de Kevin Quevedo, Kenji Cabrera o Bryan Reyna, pero ya no a Edison Flores, quien podría jugar en ‘bicolor’ por un año o dos más, pero que no piensa en culminar el próximo proceso de Eliminatoria, al igual que Yoshimar Yotún.

Óscar Ibáñez probó un once inédito a un día del duelo en el estadio Centenario. (Foto: ITEA / FPF)

Y, por último, en la gran preocupación por el 9 nacional, se conoce que las opciones no son muchas y que todo recae en Luis Ramos o Alex Valera hasta que no aparezca un nuevo nombre. Por su parte, ni Paolo Guerrero ni Gianluca Lapadula formarán parte del próximo proceso de Eliminatoria, al menos no por completo, y la titularidad pasará a estos nuevos nombres.

Por tanto, nombre por nombre y línea por línea, se concluye en que apenas el 40% de los nombres de experiencia van a ser quienes sostengan la próxima Eliminatoria. El resto serán jugadores que han sido llamados en el pasado reciente, como Erick Noriega u Oliver Sonne, y que deberán aprender a dar el salto de pasar de ser habitual suplente a habitual titular.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.