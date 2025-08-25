¿La vuelta de Gareca o la continuidad de Ibáñez? El reveladora respuesta que dio el hincha de la selección peruana en la encuesta de Datum Internacional

Hoy lunes por la mañana ambos son la noticia del día en diarios deportivos, páginas web, redes sociales y desayunos de trabajo. Ricardo Gareca porque apareció en el podcast de Enfocados con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola cumpliendo su gira de entrevistas en streamings por estos lares; mientras que Óscar Ibáñez porque anunció la lista de convocados en la selección peruana para la última fecha doble de Eliminatorias con el termómetro hirviendo post clásico entre Universitario y Alianza Lima.

La tercera razón de que ambos marquen la coyuntura tendrá que ver con el último “estudio de opinión pública: popularidad + coyuntura”, realizado por Datum Internacional para el Diario El Comercio. La pregunta fue: “¿Cree Ud. que Ricardo Gareca debe volver como entrenador de la selección peruana de fútbol o se debe mantener a Óscar Ibáñez?” El hincha en las calles respondió con un contundente 65% a favor de que exista un segundo periodo del ‘Tigre’ al frente de la Bicolor. En tanto, la continuidad de Ibáñez contó con un 21% de respaldo, y otro 14% de encuestados opinó que “no sabe”.

Fueron director técnico y preparador de arqueros, o quizás hasta otro asistente, en la Bicolor post Rusia 2018. Es decir, juntos alcanzaron la final de la Copa América 2019, quinto puesto camino a Qatar 2022 y -por supuesto- el guantazo en la lona que significó perder el Repechaje mundialista ante Australia. Gareca e Ibáñez, el pasado y el presente, la nostalgia y la actualidad. Se puede describir de muchas formas, pero todo apunta a un camino: el banco de Perú.

“Creo que Óscar tiene toda la capacidad, además es peruano. Él estuvo en nuestra etapa y vio cómo Gallese rompió su récord de presencias en la selección. De verdad me pone muy contento que él esté al frente de la Selección Peruana”, afirmó Gareca a inicios de agosto.

Claro, también dijo que no le cierra las puertas a una posible vuelta a la Bicolor. Esta respuesta despierta el interés del hincha que hoy estaría a favor de que regrese a trabajar a la FPF.

De su parte, Ibáñez había tenido palabras de halago sobre el ‘Tigre’. “Verlo a Ricardo feliz nos pone felices a todos. Él significa mucho para el fútbol peruano, lo que defendió al fútbol peruano, defendió siempre al jugador peruano”, comentó y de paso descartó volver a trabajar en un posible comando técnico con Gareca.

De una base de 1206 encuestados, de hombres y mujer de 18 a 70 años, el apoyo a Gareca fue mayoritario entre el sexo femenino con un 71% de aprobación para su regreso a la selección peruana. Del lado masculino, lo piden el 60%. En tanto, la continuidad de Óscar Ibáñez fue solo del 27% (masculino) y 14% (femenino). El resto, “no opina”.

En el rango de edades, los nostálgicos (as) entre 25 y 34 años se destacan por brindar el 70% de apoyo para ver a Gareca con el buzo de Perú otra vez (18% quiere a Ibáñez). En segundo lugar, con 69% están los encuestados entre 18 y 24 años ((18% prefiere la continuidad). Se entiende que son la mayoría de aficionados que vivieron las alegrías que consiguió la Bicolor entre 2015 y 2022 con el argentino en el banco nacional.

Un poco más atrás vienen los encuestados de 35 a 44 años con un respaldo del 66% a Gareca contra el 22% que elige a Ibáñez.

En tanto, por regiones, si esto fueran “elecciones presidenciales”, Gareca arrasa en el Norte con 74% de votos (15% de Ibáñez), en el Oriente con 64% (23% de Ibáñez), en Lima/Callao con 63% (21% de Ibáñez), en el Sur con 62% (21% de Ibáñez) y en el Centro del país con 61% (29% de Ibañez.

Nostalgia vs presente

Antes de que los seleccionados sintieran que se había recuperado la esencia de la “Era Gareca” con la designación de Ibáñez para las seis últimas fechas de las Eliminatorias, la selección peruana pasó por el desgaste mediático de la rigurosidad de Juan Reynoso y la insistencia táctica de Jorge Fossati. Ambos trajeron consecuencias fatales.

Hoy Perú depende de un milagro si quiere clasificar al Mundial del 2026. Un milagro del tamaño de golear a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, además de esperar que Venezuela y Bolivia pierdan y queden con peor diferencia de goles que los peruanos. Así de gigante tiene que ser la hazaña, o capaz es mejor llamarle utopía.

Óscar Ibáñez es el actual director técnico interino de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

La lista que Ibáñez presentó anoche para cerrar las Eliminatorias tiene al menos 18 de 27 convocados que alguna vez fueron citados por Ricardo Gareca. Es decir, el 66,6% de los que usará Óscar ya estuvieron con el ‘Tigre’.

Mientras nos seguimos preguntando cuándo será tiempo del “recambio generacional”, las encuestas nos traen respuestas desde la añoranza de un tiempo pasado que se sintió mejor. Así se anima la selección peruana a cerrar un largo proceso eliminatoria y abrir el seguiente con todas las dudas sobre la mesa.

