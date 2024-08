Dentro de los convocados de Jorge Fossati para los duelos cruciales ante Colombia y Ecuador, por Eliminatorias al Mundial 2026, hubo un nombre que para muchos causó sorpresa. Se trata de Jean Pierre Archimbaud, volante de FBC Melgar, hijo de Lalo Archimbaud, locutor y periodista. Se lo ganó con justicia: el volante de 30 años, en 22 partidos lleva 7 goles anotados, a falta de un solo gol de igualar su mejor promedio goleador, con la camiseta de Juan Aurich en el 2017.

Es por ello, que El Comercio conversó con el padre del futbolista Jean Pierre, un ícono del periodista peruano Lalo Archimbaud, para que revelé como toma el llamado de su hijo a la selección peruana.

Los 30 convocados por Jorge Fossati para los partidos por Eliminatorias. (Foto: FPF)

-¿Cómo toma la convocatoria de su hijo?

Yo le tengo una fe tremenda a mi hijo, siendo muy objetivo. Tengo 50 años de profesión, he ido a cinco mundiales, he narrado radio, trabajé en canal 5 y canal 4. Estoy feliz porque trabajó muy duro para ser llamado.

-¿Cómo se entero de la noticia? ¿Tenía alguna pista?

Hace una semana, un colega me dijo, que había escuchado que mi hijo estaba en el radar del profesor Fossati. Yo no le creí, porque a veces unos colegas e incluso amigos mandan al desvío. A pesar de que mi hijo ha hecho 7 goles en los últimos 9 partidos, volante de recuperación, aun siendo más meritorio. No tienes idea como vivimos el partido junto a mi familia, el clásico del sur que lo perdió Melgar 3-1, cuando pudo haberlo ganado 2-1, a Melgar le cometieron un penal a mi hijo. Lo pateó un argentino en vez de mi hijo, pero fue un partidazo de ida y vuelta. Al final ganó 3-1 Cienciano. Entonces, cuando me enviaron la nota de prensa de la FPF, casi me vuelvo loco. Empecé a llorar de la emoción tanto que he sufrido por mi hijo. Tengo 4 hijos hombres, tres han jugado en Alianza Lima, en los juveniles, pero les faltó ser perseverantes, tener entrega total, de Jean Pierre. Jean Pierre desde niño se entregó al fútbol.

-¿Habló con su hijo Jean Pierre de esta nueva oportunidad que se le presenta en la selección?

Ya comenzó a entrenar y está optimista de quedarse en el equipo. Está decidido a luchar en la cancha, un puesto en el equipo titular. Se siente capacitado.

Se me caen algunas lágrimas de la emoción, gracias Papalindo por esta inmensa alegría. Agradezco a todos los buenos colegas y amigos que me escriben y comparten mi felicidad , están en mi bobo, @JpArchimbaud más que merecido conchito. A seguir con la misma humildad. pic.twitter.com/tpuuWdSggY — Lalo Archimbaud G. (@laloarchimbaud) August 26, 2024

-¿Siente que hoy es el mejor momento deportivo de su hijo?

En Arequipa, él me contaba que entrena por la mañana y por la tarde entrena en el gimnasio, por su propia iniciativa. Mi hijo es un deportista sano, del gimnasio va a su casa, tiene dos bebés pequeños, no toma ni fuma, es un excelente deportista. Puedes preguntarle a cualquier colega del fútbol o persona que lo conoce en su paso como futbolista.

-¿Es posible explicar con palabras este orgullo que siente hoy?

Imposible. Pero te diré. Desde niño hizo menores en Alianza Lima y llegó hasta la reserva. Mira qué curioso, esto nadie sabe, él jugo junto a Wilder Cartagena y campeonaron la reserva. Yo transmití ese partido para canal 3. En la cancha, los titulares eran mi hijo, Cartagena y Peña, ahora los tres están en la selección. Ojalá que Dios quiera y mi hijo pueda alternar con ellos, porque ya se conocen, y el profesor Fossati se dé cuenta y le dé minutos.