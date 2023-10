La Bicolor apenas suma un punto en cuatro partidos y no hay estadísticas que defiendan lo hecho por el cuadro de Juan Reynoso. Desde los resultados hasta el juego, desde las convocatorias hasta la lista final.

Un solo punto del empate ante Paraguay en el debut. Cero remates al arco, cero goles -el único país que aún no marca- y en las expectativas de gol, la estadística con la que intentó defenderse Juan Reynoso, tuvimos 0.40 ante Argentina, una de las más bajas de las diez selecciones sudamericanas.

LOS ERRORES

La lista puede ser larga si la plasmamos en cada detalle que han llevado a la selección peruana al penúltimo lugar de las Eliminatorias 2026. Pero tratamos de reunirnos en ideas y criterios que han llegado a Juan Reynoso a ser el centro de la crítica y que toda la afición pida su salida.

El nivel

Son las declaraciones que más han golpeado de la conferencia de prensa de Juan Reynoso. El técnico explicó que la ausencia de Grimaldo y Reyna en el once titular obedece a temas físicos. “No están para sostener ni 60 minutos”, aseguró.

Pero si apostó por Nilson Loyola -suplente en Cristal- para ser lateral izquierdo, zona por donde ataca Lionel Messi, y a Andy Polo para atacar por la banda derecha. Y ambos fueron cambiados en el entretiempo.

El caso de Polo grafica todas las malas decisiones que pueda tener Reynoso. El atacante de Universitario ha sido titular en los cuatro partidos de las Eliminatorias y solo culminó el duelo ante Paraguay. Luego ante Brasil, Chile y Argentina fue cambiado en el descanso. Sí, al jugador que no le rindió en un partido lo saca a los 45 minutos, pero para el siguiente lo vuelve a poner de titular, repitiendo la historia. Si Grimaldo y Reyna no están para jugar 60, parece que Polo no está para más de 45, y no por una cuestión física.

🎙️ Juan Reynoso: "Bryan Reyna y Joao Grimaldo, que tienen un talento impresionante, no están para sostener 60 minutos y esa es la carencia que te da la liga local".#LaCasaDeLaSelección 🇵🇪 pic.twitter.com/tPp8r4BSXs — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 18, 2023

“Son las carencias de la Liga 1″, asegura, pero tampoco apuesta por jugadores de fuera como el caso de Oliver Sonne. Suena contradictorio que, si con el nivel del fútbol peruano no alcanza, ¿el del danés tampoco?

En la conferencia de la convocatoria, el mismo Reynoso aseguraba que había jugadores de la liga local “que se han ganado el derecho de estar”, y que antes de llamar a Cueva y Flores, elegía “confiar en los chicos de la liga local”.

Pero al parece su confianza solo está en Polo, Yotún y Zambrano -eventualmente en Corzo-, más no en las nuevas apuestas.

Los cambios

La idea de que los partidos se definen sobre el final parece ser un canon en el pensamiento Reynoso, pero olvida que para eso hay que llegar con vida al cierre de cada encuentro. “Hay que pensar en los replanteos”, aseguraba en una de sus últimas conferencias, y al parecer prefiere guardarse lo mejor para el final, cuando ya todo está cuesta arriba.

Ante Argentina los ingresos de Grimaldo y Reyna le dieron un nuevo aire al ataque peruano y si como dice el mismo Reynoso están para jugar unos 60 minutos, por qué no apostar por ellos desde el arranque y sostener lo que se pueda lograr en la última media hora.

Anoche se vivió otro error de concepto. Para la segunda parte sacó a Paolo Guerrero -sería por lesión- y dejó a André Carrillo como punta, lo que complicó más el accionar de la ‘Culebra’. Físicamente André parece no estar al 100% luego de estar lesionado durante casi un mes. Aún así, lo mandó a luchar ante los centrales argentinos. Y en el banco tenía al 9 que trajo desde el fútbol mexicano Santiago Ormeño.

La idea de juego

“No quiero llegar y cambiar todo porque tenemos una base importante, un estilo que hay que seguir apuntalando”, dijo el mismo Reynoso cuando asumía el cargo de entrenador. Hoy, la selección peruana está lejos de lo que se vivió en el proceso anterior.

Si bien los jugadores ya no están en el mismo nivel y el tiempo también juega -caso Guerrero, Carrillo-, otros parecen estar desapareciendo del mapa, como Cueva y Flores, lo que no ha podido hacer Reynoso es mantener ese estilo y ha apelado a ser más defensivo y a partir de ahí buscar sus opciones de gol, cuando los jugadores con los que cuenta son más de querer tener el balón, de jugarla, de mirar el arco contrario más cerca.

Según DSports, Reynoso ha usado a 26 jugadores en estas cuatro fechas. Demasiadas variantes y Perú aún no tiene un once definido, o peor, una identidad de juego reconocible.

La columna vertebral ha supera los 30 años y son puestos clave. Amén de los 39 años de Paolo Guerrero, André Carrillo está en 32 y Luis Advíncula y Yoshimar Yotún en 33 y Carlos Zambrano en 34. No queda dudas que se está buscando a una nueva generación con jugadores como Grimaldo (20), Bryan Reyna (25), Franco Zanelatto (23), Jesús Castillo (22), pero son los únicos que han podido jugar en Eliminatorias. Mientras, jugadores con Piero Quispe (22), Jairo Concha (24), Jhilmar Lora (22) y el mismo Oliver Sonne (22) aun aguardan por una posibilidad.

El caso Sonne

Todos esperaban ver a Oliver Sonne, un jugador que desde abril pasado tramitó su naturalización para poder sumarse a la Bicolor. Si bien es un jugador de corte defensivo -es lateral y puede jugar de volante interno- y las variantes que Reynoso necesitaba era en ofensiva, es un futbolista que viene de uno de los líderes de la liga de Dinamarca y algo podía aportar.

Se contradice Reynoso, porque si ve y sabe que los jugadores locales no tienen el nivel para aguantar el exigente nivel de las Eliminatorias, ¿tampoco un jugadore que viene de Europa lo tiene?

“Con el nivel de él le alcanza y por eso está. Está en un buen presente en su club y es lo que le pedimos a los jugadores”, decía el mismo Reynoso cuando se anunciaba la convocatoria. “Vimos que otros estaban mejor para este partido”, dijo anoche cuando explicaba por qué el danés-peruano ni siquiera entró en la lista final de convocados.

VIDEO RECOMENDADO Entrevista Oliver Sonne (Video: FPF)

El discurso

Y así, hay muchas contradicciones en el discurso y accionar de Juan Reynoso al mando de la selección peruana. “Si me van a matar, mátenme, pero no a los chicos”, decía hace solo dos días cuando se criticaba el accionar de la selección ante Chile. Horas después de la caída ante Argentina el mismo Reynoso dejaba expuestos a sus mismos jugadores, a los de la Liga 1 diciendo que no están para aguantar un partido entero.

Quizás por eso se le vio luego en el hotel de concentración conversando con Jairo Concha y Bryan Reyna, dos jugadores de Alianza Lima. No se sabe de qué hablaron, pero coincide con sus dichos sobre los jugadores locales.

Se burla de quienes toman las estadísticas de cero remates al arco para criticar el juego de la selección, y se defiende asegurando que lo que él ve es la expectativa de gol, pero no dice que en esta también estamos muy por debajo que los demás. O generar una ocasión de gol por partido es lo que busca.

O asegura que busca citar a jugadores que tienen buen momento en sus clubes, pero de titular ante Argentina sale Nilson Loyola, suplente en Cristal. O deja fuera de la convocatoria a Sonne, titular y en el equipo ideal del mes de la liga de Dinamarca, y al mismo Piero Quispe, acaso el mejor jugador de la Liga 1.

Ahora las conferencias de prensa de Juan Reynoso son más cortas que las habituales. Deseo del técnico o política de FPF, no se tiene claro. Pero cada vez que se busca respuestas en el entrenador, estas parecen terminar hundiéndolo más que el juego en sí mismo.

--

LOS ACIERTOS

En medio del mal momento, hay un par de cosas que valen destacar de lo que se hace en la Videna, más allá de que aún no se noten los resultados y sin saber si termine de buena forma.

Naturalización de talentos

En medio de la penumbra de las Eliminatorias, hay que rescatar una idea que tiene Juan Reynoso y la Federación Peruana de Fútbol como parte de un proyecto, que es integrar a más jugadores de ascendencia peruana.

Si bien esta vez no se pudo ver a Oliver Sonne en acción, pero que se mantenga esa decisión de buscar nombres alrededor del mundo. Es la tendencia ya en países de Sudamérica, con casos como el de Gianluca Lapadula en la Bicolor, Ben Brereton en Chile y últimamente, el de John Zamora en Ecuador y el mismo Alejandro Garnacho en Argentina.

“La intención con los naturalizados es que no solo puedan jugar estas Eliminatorias, sino que tengan para dos o tres más”, asegura el mismo Reynoso sobre este proyecto. Ya antes Chemo del Solar había anunciado que se iban a trabajar con scout.

Proyección Sub 23

Juan Reynoso ha decidido agrandar el universo de convocados con jugadores de la categoría Sub 23 que participarán en los próximos preolímpicos de enero en la selección de Chemo del Solar.

Salvo Joao Grimaldo, Jesús Castillo y ahora Franco Zanelatto, los demás juveniles no han podido debutar en la selección absoluta. Pero jugadores como Piero Quispe (22), Jostin Alarcón (21) y el portero Diego Romero (21) ya conocen el universo selección mayor y deben ser los líderes en la Sub 23.

--