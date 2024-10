La era Fossati

en números

Amistosos

Partidos: 4

Victorias: 3 (2-0 vs. Nicaragua, 4-1 vs. R. Dominicana y 1-0 vs. El Salvador)

Empates: 1 (0-0 vs. Paraguay)

Derrotas: 0

Goles a favor: 7

Goles en contra: 1





Copa América

Partidos: 3

Victorias: 0

Empates: 1 (0-0 vs. Chile)

Derrotas: 2 (1-0 vs. Canadá y 2-0 vs. Argentina)

Goles a favor: 0

Goles en contra: 3





Eliminatorias

Partidos: 2

Victorias: 0

Empates: 1 (1-1 vs. Colombia)

Derrotas: 1 (1-0 vs. Ecuador)

Goles a favor: 1

Goles en contra: 1