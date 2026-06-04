La selección peruana cumplió este martes su segundo día de entrenamientos en Miami con miras al amistoso frente a Haití de este viernes. La jornada estuvo marcada por las altas temperaturas que vienen acompañando la preparación de la ’bicolor’ en territorio estadounidense, con una sensación térmica de 29 grados que exigió al máximo a los futbolistas durante buena parte de la práctica que se dividió entre trabajos de gimnasio y fútbol.

Bajo las órdenes de Mano Menezes, el plantel trabajó aspectos físicos y tácticos en una sesión que volvió a mostrar intensidad y permanente comunicación por parte del entrenador brasileño y su comando técnico, sobre todo, con los nuevos convocados.

Las cuatro certezas

Si bien todavía no existe una alineación definida para el compromiso ante los haitianos, el estratega continúa evaluando variantes y observando rendimientos antes de tomar una decisión final.

A pesar de ello, hay algunas conclusiones que comienzan a tomar forma. Mano ya cuenta con cuatro futbolistas que considera piezas fundamentales para el encuentro frente a Haití. Se trata de Pedro Gallese, Erick Noriega, Adrián Quiroz y Adrián Ugarriza, quienes aparecen como los únicos titulares plenamente asegurados en el esquema que viene trabajando el técnico. Sin embargo, el equipo titular todavía se definirá en la práctica de este jueves por la mañana.

El abrazo a Soyer

Uno de los momentos más llamativos de la jornada se produjo al término de la práctica. Tras finalizar los trabajos, Mano Menezes se acercó a Bassco Soyer para felicitarlo por la reciente consagración de su club, el Gil Vicente, en la Liga Revelação Sub-23 de Portugal. El joven atacante agradeció el gesto del entrenador brasileño y también la oportunidad de integrar esta convocatoria de la selección peruana.

Cabe recordar que el atacante nacional es uno de los goleadores de su equipo con diez tantos y no jugó la final por pedir permiso para unirse a los trabajos de la ‘bicolor’ en Miami. Este miércoles, sin Soyer en la cancha, se consagraron campeones del torneo sub-23.

Mientras el grupo continúa afinando detalles, la expectativa gira en torno a la conformación del equipo que saltará al campo frente a Haití. La competencia interna sigue abierta en varias posiciones y el cuerpo técnico aprovechará las próximas horas para resolver las últimas dudas.

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