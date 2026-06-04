Por Fernanda Huapaya

La selección peruana cumplió este martes su segundo día de entrenamientos en Miami con miras al amistoso frente a Haití de este viernes. La jornada estuvo marcada por las altas temperaturas que vienen acompañando la preparación de la ’bicolor’ en territorio estadounidense, con una sensación térmica de 29 grados que exigió al máximo a los futbolistas durante buena parte de la práctica que se dividió entre trabajos de gimnasio y fútbol.

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