Solo tres meses han pasado desde el partido de repechaje para el Mundial que cerró el ciclo Gareca en la selección peruana. En el Perú vs. México, Juan Reynoso inicia su mandato como técnico de la Blanquirroja y en su primer once ya tiene novedades respecto al último once que jugó.

Conocido el once que empezará para su debut como técnico, se pueden ver cuatro variantes que Juan Reynoso ha ensayado respecto al último partido que alineó Ricardo Gareca. Las variantes pueden obedecer al gusto del técnico, pero también tienen una explicación futbolística.

Santamaría por Zambrano

La vuelta de Anderson Santamaría a la selección era un hecho con Juan Reynoso al mando y así se dio. El central no era convocado desde la triple fecha de setiembre del 2021 -tras sus errores ante Brasil-m pero para Reynoso es una pieza clave.

Su titularato ante México puede obedecer a ese gusto del técnico, pero también a que Reynoso ha tenido poco tiempo para trabajar con Carlos Zambrano. El defensa recién llegó a Los Ángeles el miércoles -estuvo en la convocatoria de Boca del partido del último lunes-, por lo que apenas entrenó tres días. Sin embargo, Luis Advíncula también tuvo el mismo tiempo de trabajo y es titular.

Lo concreto es que Carlos Zambrano no es titular en Boca Juniors, y eso le estaría jugando en contra en este inicio de Juan Reynoso. Anderson Santamaría juega en Atlas y en cierta forma conoce el estilo mexicano.

López por Trauco

La presencia de Marcos López en la banda izquierda no sorprende para nada. El joven lateral ya está jugando con el Feyenoord de Países Bajos y es el llamado a ocupar ese puesto en la selección, ya que Miguel Trauco aún no logra debutar con San José Earthquakes de la MLS.

Ya Marcos López ha sido titular en varios partidos de las Eliminatorias pasadas -seis en el proceso hacia Qatar-, por lo que sabe lo que es defender la Bicolor en situaciones de alto rendimiento.

Aquino por Peña

Otro cambio que se puede sustentar en base a la continuidad. Sergio Peña no viene alternando con regularidad en el Malmö sueco, y en los últimos días se hizo público las diferencias que tiene con parte de la directiva, tanto que según la prensa de ese país está buscando dejar el equipo.

Todo lo contrario, con Pedro Aquino, volante titular en el América de México, que justamente regresó a la selección en las últimas convocatorias de Ricardo Gareca. Ahora Buscará ser titular habitual con Juan Reynoso al mando.

Flores por Gonzales

Si bien ‘Canchita’ no es titular en la selección peruana, jugó el repechaje por la lesión de Yoshimar Yotún. Esta vez, ante el mismo escenario, la baja del volante de Cristal, Juan Reynoso opta por otro jugador que sabe rendir con la Bicolor.

El ‘Oreja’ Flores estuvo ausente en parte de las Eliminatorias por algunas lesiones, pero cuando regresó a su nivel lo hizo con goles, como ante Colombia y Ecuador.

