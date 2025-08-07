Las ‘joyas’ del cuestionado ‘Tín’ Lozano: Ortiz Bisso y lo que nos espera en la polémica reelección en la FPF

Entusiasmado. No puedo encontrar otro adjetivo para calificar mi estado de ánimo. Perdónenme por importunarlos con esta confesión personal, ya que esta columnita nació para otros menesteres y no con el fin de exteriorizar mis emociones. Pido comprensión. Es que no puedo dejar de expresar este frenesí que conmueve mi ser, esta efervescencia que me invade hasta casi dejarme sin aliento.

—La lista del ‘Tín’—

Acabo de revisar la relación de prohombres que acompañará a don Agustín Lozano en la compleja travesía que representa tentar la reelección en los próximos comicios de la Federación Peruana de Fútbol y, créanme, solo puedo decir una cosa: qué afortunados somos. Si los votantes tienen a bien en reelegir al hijo más ilustre de Chongoyape, el balompié peruano, al fin, tendrá el futuro asegurado.

Integran esta pléyade de gentes de bien, acaso la mayor concentración de mentes brillantes que se haya reunido en una lista dirigencial, varios veteranos en este noble oficio y algunas figuras poco conocidas que, no tengan dudas, se entregarán en cuerpo y alma a la sacrificada labor de sacar a nuestro fútbol de las más hondas profundidades. Y, mejor aún, sin pedir nada a cambio.

La lista Candidato: Agustín Lozano Lander Alemán (Alianza Atlético) Luis Duarte Plata (Áncash) Freddy Ames (Coopsol) Claudio Limaylla (ADT) Osías Ramírez (UTC) Raúl Lozano (Mannucci) Franklin Chuquizuta (Amazonas) Juan Ricketts (Representante de futbolistas) Farid Awad(Pirata FC) Gabriela Moreno como cuota arbitral

Revisemos algunos nombres:

Como vicepresidente va don Lánder Alemán Valdez, sempiterno presidente del Alianza Atlético de Sullana, club que lo ha tenido como cabeza en 30 de sus 105 años de existencia. Animador permanente de la liga local, el ‘vendaval del norte’ no solo tiene una de las hinchadas más numerosas y fieles del país, que repleta cuanto estadio recorre, sino que suele ser local en el Campeones del 36, uno de los recintos deportivos más modernos y seguros de Sudamérica.

También integra la lista don Freddy Ames, propietario del Deportivo Coopsol, asiduo participante de lo que hoy se denomina Liga 2, antes llamada Segunda División. Frustrado candidato a la alcaldía de San Isidro por el partido Democracia Directa, don Freddy pasó de ser un punzante crítico de los manejos del fútbol nacional a convertirse en escudero mayor del presidente de la federación desde que, a finales del año pasado, fuera convocado para integrar su directorio.

Otros candidatos que brillan con luz propia son don Luis Duarte Plata y don Franklin Chuquizuta. Hay muchas cosas que los hermanan: ambos son presidentes de ligas departamentales, el primero de Áncash y el segundo de Amazonas. Los dos llevan más de 20 años en el cargo (Duarte exactamente 23) y la fiscalía los investigó por el Caso Los Galácticos, la supuesta organización criminal dirigida por Lozano que lo llevó a pasar unos días tras las rejas a finales del año pasado. Chuquizuta, a propósito, le hizo compañía.

El espacio es corto, pero no podemos dejar de mencionar a don Osías Ramírez, excongresista de Fuerza Popular, investigado junto con otros miembros de su familia por el Ministerio Público en el 2023. Al clan Ramírez se le achacaba integrar una presunta organización criminal por el caso que involucra a la fenecida Universidad Alas Peruanas.

Cincuenta y cinco días transcurrieron desde que Agustín Lozano declarara en RPP que “no estaba pensando en la reelección” hasta el anuncio de su lista reeleccionista. Ciertos malpensados han sugerido que siempre estuvo en sus planes mantenerse en el cargo. Lamentablemente, estas alimañas de arrabal no han calibrado lo que representa dar la vida entera por una causa, dejando de lado familia, amigos y un buen pasar económico. Nuestro fútbol está en ruinas, infestado de corrupción y requiere el concurso de sus mejores representantes. La historia ponderará este sacrificio, don Agustín.

Y, ojalá, la justicia también.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.