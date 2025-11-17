Las razones de un recambio urgente y por qué Ferrari dice que Gareca “debía hacerlo” y no lo hizo: lo que no se vio del día 4 de Perú en Sochi

Las palabras del técnico que nos llevó a un Mundial, a disputar una final de Copa América y estuvo cerca de una segunda Copa del Mundo, golpearon. Primero fue el director deportivo Jean Ferrari el que salió al frente. “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien”, tuiteó el directivo de la FPF adjuntando una foto de la entrevista de Gareca con este El Comercio.

Más allá que las palabras de Gareca no cayeron nada bien, en Videna entienden que el trabajo del recambio generacional debe comenzar ahora, con miras al 2030 y existe mucho optimismo por lograrlo, no solo porque confían en el talento nacional, sino también por la gran ayuda que dan los ‘eurocausas’ que van apareciendo.

Pero eso no fue todo. En Sochi, Rusia, Marcos López también decidió salir al frente. Aquel extremo de Sporting Cristal que debutó en la selección peruana con Gareca y hoy es un futbolista consolidado en Europa y uno de los llamados a ser líderes de este nuevo proceso tuvo una declaración que parece ser una respuesta al técnico argentino.

“Hay jugadores que tienen su recorrido, obviamente se van sumando jugadores nuevos como es el proceso de una nueva aventura digámoslo así, creo que son jugadores que están siendo importantes en sus equipos, muchos jóvenes que tienen ganas de mostrar lo que tienen, lo que valen, las condiciones que tienen, y va a ser importante que ellos también sientan la responsabilidad de llevar este escudo, de representarlo de la mejor manera y en base a eso tengamos que forjar un buen grupo, creo que somos bastante humildes, sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar como personas y como futbolistas dentro del campo”, señaló a la página oficial de la Federación Peruana de Fútbol.

“Hay muchos jóvenes que se identifican con el escudo, que son buenas personas y de ahí en adelante desearles lo mejor porque hay muchos jóvenes que tienen mucho talento, pero hay que acompañarlo de profesionalismo, trato de conversar con cada uno de ellos, con algunos tengo más afinidad que otros, pero trato de asumir de a pocos ese rol, de la mejor manera acercarme a ellos y tratar de explicarles un poco cómo es el camino, que con el talento puedes lograr grandes cosas, pero si no tienes profesionalismo de nada sirve el talento y en este caso hay mucho y espero que podamos hacer grandes cosas con este nuevo grupo”, añadió.

Las declaraciones de López parecen haber calzado perfectamente a los pensamientos de Jean Ferrari, quien no dudó en compartir el artículo de la FPF con las palabras del lateral del Copenhague y comentar: “De eso se trata, volvamos a creer”.

Pese a que fue un día soleado, el viento frío se hizo presente en el entrenamiento de la selección peruana. (Foto: FPF)

El último día en la “Videna rusa”

Comandados por Manuel Barreto, la selección peruana entrenó por última vez en el complejo de la federación rusa, un centro de alto rendimiento que bautizaron como la “Videna rusa”.

Después de dos días trabajando en el campo principal del complejo, hoy, lunes, el entrenamiento se realizará en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi, donde la Bicolor conocerá el césped donde se jugará el amistoso con Chile y Manuel Barreto definirá al once titular que empiece en el Clásico del Pacífico.

El buen ambiente no puede faltar en los entrenamientos de la selección peruana. (Foto: FPF)

El Olímpico de Fisht es un estadio que Barreto conoce. El técnico nacional asistió a dicho recinto a ver el amistoso en el que Chile derrotó 2-0 a Rusia el último sábado para analizar a la ‘Roja’, el próximo rival.

**********

