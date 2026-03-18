



El mediocampista atraviesa una etapa de crecimiento en el club de Andahuaylas, donde se ha consolidado como una pieza importante en la volante. Su rendimiento en la temporada no ha pasado desapercibido y le abrió las puertas de la blanquirroja para los próximos compromisos internacionales. Lleva 7 partidos, 564 minutos y 1 asistencia. Jugó casi todo en Los Chankas, y su partido consagración fue ante el club que lo formó.

Dentro del plantel chanca, Quiroz mantiene una relación muy cercana con varios compañeros. De hecho, El Comercio pudo conocer que suele concentrar junto a Dennis Kelvin Sánchez.

Lleva 7 partidos, 564 minutos y 1 asistencia. Jugó casi todo en Los Chankas / VictorRamosZ

Quienes comparte camerino confiesan que Adrián Quiroz es una excelente persona, siempre amable, ya que ayuda a todos. “Es un hombre de familia, se le podría considerar así”, afirmaron desde el plantel andahuaylino. Dentro del plantel de Los Chankas, Adrián Quiroz tiene como amigos a Franco Torres y Héctor Gonzales.

Antes de llegar al fútbol profesional, Quiroz también tuvo un paso importante por las divisiones menores de Universitario de Deportes, donde fue parte de procesos formativos bajo la dirección del entrenador Martín Ramírez, quien por aquel entonces era el encargado de la categoría 99. Asimismo, formó parte de los procesos del primer equipo crema bajo el mando de Pedro Troglio, Ángel Comizzo y Gregorio Pérez, experiencias que marcaron su desarrollo como futbolista.

Actualmente, el mediocampista mantiene contrato con Los Chankas hasta el 2027, lo que asegura su continuidad en el club por esta temporada y la siguiente, mientras sigue proyectándose como uno de los nombres a observar en el fútbol peruano.

La reacción en familia

Luego de una jornada larga, donde tras el entrenamento por la tarde con Los Chankas, donde fue felicitado por todos sus compañeros. Adrian Quiroz habla con El Comercio.

“No es un día cualquiera. Bueno, acá en Andahuaylas, muchos medios estaban poniendo imágenes de una posible convocatoria, pero no hubo ninguna comunicación con mi persona directamente desde la Federación, entonces, yo no me lo esperaba”, inició su relato el volante.

“Sabía que estaba haciendo buenos partidos, y que el técnico de la selección estaba viendo a todos los equipos y bueno, viendo la lista con mi señora, porque ella sí estaba un poquito más ansiosa, nerviosa y me decía tengo el presentimiento de que sí vas a estar, y minutos antes que salga la lista, el presidente del club me comunica que mandaron el correo con mi nombre para la citación”, afirmó Quiroz.

“En ese momento nos llenamos de emoción, abracé a mi esposa e hijo y nos pusimos a orar, fue la primera reacción que tuvimos. Luego, tuve el llamado de mis padres, familiares, suegros, cuñados y todos los familiares cercanos, agregó.

Adrián Quiroz lleva 7 partidos, 564 minutos y 1 asistencia. Jugó casi todo en Los Chankas en el 2026.

“Me considero una persona muy familiar, que le gusta estar con lo suyos. Valoro mucho a las personas que han estado conmigo desde el inicio en los malos momentos y ahora que se está dando los frutos”, acotó.

Luego, le consultamos sobre lo que opina de los elogios de Mano Menezes sobre él, ya que dijo que “es un volante de equilibrio que es difícil de encontrar”, a lo que Quiroz respondió: “La verdad que agradecido por las palabras que ha tenido hacia mi persona. Ya nos podremos conocer el próximo lunes, pero sí, a quien no le da confianza esas palabras que ha tenido el técnico de la selección mayor ¿no? La verdad me da confianza y muy contento por lo que estoy logrando", reveló.

Luego, contó el momento que considera fue el quiebre para llegar a ser llamado a la Videna. “Como conversaba con mi papá, me parece que el partido con la ‘U’, minutos antes de llegar al estadio le decía: ‘Estoy seguro que este partido nos puede cambiar la vida’. Y son cosas que uno las valora. Vamos a enfrentar a Senegal, el último campeón de África, y con jugadores de nivel mundial que están en las grandes ligas y luego Honduras. De seguro, habrán empresarios, pero siempre trabajando para lograr grandes cosas”, sostuvo.

“Se empieza de cero. por ahí algunos ya han estado en la selección peruana anteriormente, pero agradecido con la oportunidad que me están dando y aprovecharla al máximo”, afirmó.

Asimismo, dejó en claro lo que piensa lograr con la selección peruana en estos amistosos. “Mi admiración a los que están convocados, por algo están en la lista y orgullo de compartir con algunos que nos llevaron a un Mundial después de tanto tiempo. Uno cuando representa el país que está representando a los millones que somos aquí en Perú y por nuestros colores, nuestra patria creo que vamos a dejar el nombre en Perú en alto”, sentenció a El Comercio.

Adrián Quiroz. (Foto: Los Chankas)

En un reciente podcast, el propio Quiroz reveló una anécdota que refleja lo rápido que pueden cambiar las cosas en el fútbol. “La semana pasada estaba jugando FIFA en el estadio de París y ahora me tocará jugar ahí”, comentó entre risas, al referirse a la posibilidad de representar al país.

Ahora, el volante se prepara para uno de los desafíos más grandes de su carrera: formar parte del plantel de la selección peruana en los próximos amistosos frente a Senegal y Honduras, una oportunidad que puede marcar un antes y un después en su trayectoria. Para Quiroz, el sueño que hace poco parecía un juego en la consola, hoy empieza a convertirse en realidad dentro de la cancha.

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