Por Jean Pierre Maraví Coppa

Adrián Quiroz vive el momento más importante de su carrera. El volante de Los Chankas fue convocado por primer vez a la selección peruana, y su nombre empieza a sonar con fuerza entre las nuevas alternativas del mediocampo nacional de cara a los amistosos ante Senegal y Honduras.

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