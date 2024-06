La era Jorge Fossati tendrá su prueba mayor este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde la selección peruana se enfrentará a su similar argentino, que ya está clasificado a los cuartos de final de la Copa América Estados Unidos 2024, Es más, la albiceleste saltará al campo con un equipo casi alterno. Es decir, Lionel Messi y compañía, a excepción del arquero Emiliano Martínez, estarán a la expectativa. La Bicolor urge de los tres puntos para seguir compitiendo en el certamen continental y debe corregir diversos puntos que no le han permitido llegar al triunfo en las dos primeras fechas del grupo A: empate sin goles contra Chile y una derrota por la mínima diferencia frente a Canadá (1-0).

Ahora, para intentar encontrar ese camino hacia la victoria conversamos con tres especialistas en la materia: un entrenador y dos exseleccionados. Juan Alayo, actual director técnico del Sport Boys, nos brinda su postura táctica; entretanto, Paul Cominges y Alfonso Dulanto, exjugadores de la Blanquirroja que curiosamente estuvieron en el último triunfo peruano ante Argentina (cuartos de final de la Copa América 1997), también dan a conocer su posición respecto a lo que necesita la selección de Fossati para frenar al vigente campeón de América y del mundo.

Volumen ofensivo

“No sé qué pensarán los demás. Debe haber muchas o diversas opiniones sobre ello, pero la mejor manera es atacando, siendo ordenado, siendo un equipo corto, pero sin dejar de atacar porque es la única manera de que se le puede hacer daño. Por lo general cuando los equipos se ven o se sienten inferiores tienen la tendencia de defenderse y de una contra hacer daño. Considero que en esta ocasión Perú tiene que mostrar esa rebeldía, ese atrevimiento porque no le queda de otra. No es esperar a ver qué hace Argentina, sino qué hacemos nosotros para lograr el resultado que se busca”, adelanta Alayo, director técnico de la ‘Misilera’ en esta temporada.

Juan Alayo dirige al Sport Boys en la Liga 1 2024.

Para Alayo, la Bicolor no debe esconderse en el propio campo y apostar por el contragolpe para salir airosos. La posición del DT de los rosados es poblar lo mejor posible la línea de ataque, situación que no se ha visto constantemente en el cuadro nacional. Y no solo en los dos pasados juegos por la Copa América, sino también en los amistosos internacionales de este mes frente a Paraguay, en Lima (0-0); y el ajustado triunfo contra El Salvador, en Pensilvania (1-0). Es un aspecto que aún no se ha podido mejorar y que sí o sí debe funcionar ante los argentinos.

“Nos falta mayor volumen en ataque. Llegamos disminuidos. Llegamos dos o tres. Debemos ser más atrevidos. Debemos confiar en nuestras capacidades para poder hacerle daño. Es la única manera de hacerle daño a Argentina. Porque si lo vas a esperar, en cualquier momento te hace el gol porque te vas a dedicar a defender o esperar un contragolpe. Ahora hay que atacar, pero obviamente, esa marca en ataque tiene que ser muy prolija para no pasar ningún problema. Estamos careciendo de gol por lo mismo que no somos atrevidos, por lo mismo que no estamos atacamos en volumen. Eso es lo que está sucediendo. Como que somos timoratos. Creo que Perú tiene los jugadores y las armas para poder hacerle daño a cualquier selección”, agrega el entrenador.

Finalmente, Juan Alayo se refirió al esquema táctico de 3-5-2 que ha impuesto Jorge Fossati, donde los carrileros son piezas valiosas en la generación del ataque, no solo como asistidores o como creadores de juegos asociativos, sino también con el objetivo de poblar más esta parte del campo del equipo rival con un solo objetivo, el gol. “En defensa, esa línea de tres tiene que ser muy trabajada, muy ordenada. Yo soy más de la idea de por ahí tener cuatro en el fondo, de contar con extremos. Bueno, pero eso también depende de las características de los jugadores con los que cuentas y los que tienes que buscar. No está mal tampoco para la selección. Ahora, en ataque, los dos carrileros son fundamentales para el volumen que se debe tener en ataque”, finaliza.

Grimaldo y Reyna desde el arranque

Alfonso Dulanto es uno de los exjugadores peruanos que cuentan con una victoria frente a la selección argentina. El defensor fue titular en el 2-1 sobre la albiceleste en los cuartos de final de la Copa América 1997 y nos cuenta que hay mucha similitud entre el duelo del sábado en Miami con el que se protagonizó hace 27 años, en Sucre, Bolivia.

“Nosotros llegamos al 97 con un equipo súper joven, donde los más experimentados eran Miguel Miranda, yo, el ‘Chorri’ (Roberto Palacios) y Waldir (Sáenz). Después todos de 19 o 20 años. El caso de Miguel Rebosio, Martín Hidalgo, Paul Cominges, el ‘Diablo’ (Eddy) Carazas. Argentina también llevó un equipo suplente porque se estaban jugando las Eliminatorias. Un mes después de aquel partido, teníamos que jugar las Eliminatorias”, asegura ‘Pocho’.

Alfonso Dulanto fue capitán de la Selección Peruana en la Copa América 1997. (Getty Images)

Ahora, más allá de las similitudes, Dulanto entiende que por ahora, la idea de Jorge Fossati solo se ha plasmado en defensa, más no en ataque. Es más, señala que tanto Piero Quispe como Sergio Peña, los dos interiores en esa medular, comprenden su misión al momento de replegarse o recuperar balones, pero no están haciendo lo propio al momento de atacar, de construir el juego ofensivo. Asimismo, deja claro que la única fórmula que nos lleve al triunfo será presionando en campo rival, proponiendo en ofensiva, pues siendo cauteloso, esperando, Argentina podría aprovecharlo al máximo.

“El grupo ha entendido la idea futbolística del entrenador en el aspecto defensivo. Los seis que trabajan en esta labor, los tres centrales y los volantes, con (Wilder) Cartagena que ha hecho olvidar a (Renato) Tapia, lo hacen bien. Sin embargo, cuando atacamos, en el caso de Peña y Quispe, ambos no están siendo protagonistas. Quispe debe ser más protagonista, crear juego y que la pelota le llegue limpia al delantero. (Gianluca) Lapadula termina moviéndose mucho porque se desespera al no llegar balones. Ahí es donde estamos fallando. Ahora, para ganar, no nos conviene esperar. Tenemos que apretar desde el inicio para que se sienta que queremos ganar, porque estamos en la obligación de poder pasar a la otra etapa”, manifiesta el exjugador de Universitario de Deportes, que también jugó en Mérida de España, Pumas de México, PAOK Salónica de Grecia y APOEL Nicosia de Chipre.

Alfonso Dulanto señala que tanto Joao Grimaldo como Bryan Reyna le podrían dar otro ritmo de juego en ataque a la selección desde el pitazo inicial. A ellos se suma a Piero Quispe, a quien le gustaría verlo enganche, con mayor espacio detrás del delantero.

“Sí elaboramos en ataque, pero el último pase es donde estamos fallando. Piero tiene que ser más desequilibrante porque si el se va a la raya no va a ser protagonista, no brindará esos pases bien servidos al 9. Tenemos que estar más cerca al área con Lapadula, triangulando y haciendo buen fútbol. Eso es lo que el profesor (Jorge Fossati) había planteado en el partido anterior (Canadá). Ahora, en los dos extremos internos, a mí me gustaría ponerlo a (Joao) Grimaldo y a (Bryan) Reyna. Y ponerlo a Quispe detrás de Lapadula. Eso sería un punto a pensar porque esos tres del medio son muy rápidos. Pueden desequilibrar la defensa fuerte que posee Argentina”, señala.

Para cerrar su idea, Dulanto se refirió al recambio generacional, de los casos de Christian Cueva, de Paolo Guerrero y André Carrillo, futbolistas que están en su última etapa a nivel de selección, que le han dado diversas alegrías.

“Nos cuesta el recambio porque no queremos soltar a los jóvenes. Nadie va a negar que Guerrero, Cueva o Carrillo han sido importantes para nosotros en su momento, pero ya es hora de que tomemos otra medida, así no lleguemos al Mundial. Yo prefiero morir bien parado con relación a los jóvenes que pueden salir, que se pueden afianzar pensando en la próxima Copa América y en las Eliminatorias 2030. Ya necesitamos el recambio y tenemos que agradecer a los referentes, pero cómo es este tema cambiante también, porque entraron Cueva, Guerrero y Carrillo y le dieron otra mística al equipo contra Canadá. Hubo tres ocasiones de gol. Se nota la experiencia. Ahora si queremos que los más jóvenes alcancen ese nivel se les debe dar más minutos y confianza. España juega la Eurocopa con un chico de 16 años y pasa por un tema de confianza que le da el técnico y los mismos jugadores. Hay que saber arroparlos bien a los jóvenes, con quién van a estar rodeados para poder soltarlos y lanzarlos”, concluye.

El jugar bien

Un veinteañero Paul Cominges también estuvo en este triunfo de Perú sobre Argentina hace 27 años. El exdelantero y hoy director técnico va más allá de lo que pueda hacer la Bicolor en esta última fecha de la Copa América Estados Unidos 2024 y es crítico con la forma en la que viene jugador el combinado nacional, pues considera que la selección peruana “no jugó mejor que ninguno que sus rivales” y existe una deuda pendiente respecto a ello.

“Yo me pregunto, ¿qué tendría que hacer Perú para ganarle a algún rival? Intentar jugar bien al fútbol o intentar jugar mejor que su rival. Eso es fácil de decirlo, pero no es tan simple porque hay un rival al frente que va a intentar que no sea así. Y jugar bien demanda muchas cosas. En estos momentos, Perú no jugó mejor que ninguno de sus rivales, incluso con el triunfo de por medio. Tiene que intentar jugar mejor que Argentina y no sé si lo podrá hacer. Ahora que es capaz de lograrlo, ojalá. Todos esperamos que así fuera. Se puede lograr de casualidad, por algún córner, algún contragolpe, encontrando algún remate y de ahí rezar para que el rival falle muchos goles”, puntualiza Cominges.

Paul Cominges anotó un doblete frente a Venezuela en la Copa América 1997.

Y es que al exdelantero de Universitario de Deportes y Alianza Lima indica que la evaluación que se le está realizando a la selección peruana no es la correcta cuando se indica que el equipo de Jorge Fossati está defendiendo correctamente, al menos en los cuatro últimos partidos (amistosos internacionales y Copa América 2024). El también exseleccionado asegura que se debe hacer diferencias en cuanto a resultado y la forma de juego.

“Me parece que en la evaluación, el análisis que ahora llaman, uno no puede obviar el rival que te toca. Juegas contra El Salvador y dices que jugamos bien, espérate, pero jugamos con El Salvador. No atacamos bien, pero defendimos bien. Oye, pero es contra El Salvador. Eso no quiere decir que defiendes bien. Pero ya es un hecho acá. Además, cometimos un error grosero porque separamos la defensa con el ataque como si fueran dos cosas. El fútbol no se trata de defender bien solamente, si lo haces, estás jugando mal. No se está haciendo un análisis completo. Yo diría que Perú ha jugado un poco mejor cuando el rival se lo ha permitido, cuando no fue así, no ha podido. No creo que Argentina se lo permita tan fácilmente. Si solo vas a defender bien y vamos a aplaudir, difícilmente alcance para ganar. Se puede lograr un buen resultado, pero hay que separar eso del juego. Todos apuntamos al resultado. Perú empató con Chile y estamos contentos, pero, sobre todo, no se analiza el juego”, dice.

Cominges asegura que más allá de lo importante que es seguir en carrera en la Copa América, lo que debe trascender es una intención de jugar bien sin importar el resultado, porque el verdadero objetivo no es conquistar el torneo de naciones más antiguo del mundo, sino las Eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026. Que se pueda llegar con una mejor sinergia entre defensa y ataque.

“Desde mi punto de vista no me importaría salir eliminado de la Copa América y perder contra Argentina si es que nos va a servir o dejar un análisis del juego para corregir diversos puntos. Eso nos va a ayudar para las Eliminatorias. Pero si vamos a ir solo por el resultado no sé si eso nos va a servir a la larga. Para aclarar mi punto de vista, para remontar en las Eliminatorias, tenemos que jugar mejor al fútbol y esto no es un gusto, esto no lo dice Paul Cominges como un gusto futbolístico, el juego del fútbol lo dice en su reglamento. No se trata solo de una parte, no son dos cosas distintas la defensa y el ataque. Lo digo porque lo vengo escuchando. Si tu defiendes bien, pero atacas mal, estás jugando mal. Si tu defiendes mal, pero atacas bien, estás jugando mal. El juego no se puede dividir. Es una sola parte. Creo que tenemos que apuntar a jugar mejor. Ahora, esto es una simple opinión”, agrega.

Finalmente, el exfutbolista de Chiapas de México, PAOL Salónica y OFI Creta, CD Águila de El Salvador y Caracas de Venezuela se refirió al recambio, el cual según él no debe forzarse. “El recambio generacional se da por sí solo. No puede ser forzado. Y la mejor manera de que haya un recambio es que ese joven esté cobijado por un funcionamiento, insisto, en jugar bien. Si el equipo va a jugar bien, es más fácil que cualquiera que ingrese a ese funcionamiento se le note mejor. Pero si Joao Grimaldo tiene que entrar para solucionar, cosa que el equipo no puede hacer, va a ser bien difícil. Y esto no tiene nada que ver con el sistema. Puedes jugar con el sistema que quieras, 3 o 4 al fondo, pero no se trata de que si juego con una línea de tres soy más defensivo u ofensivo que la línea de cuatro. No se trata del sistema que quieres, se trata de la idea de jugar bien”, cierra.