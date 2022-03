Debido a la larga trayectoria de Leao Butrón, tuvo muchas convocatorias a la selección peruana. La primera de ellas para la Copa América de 1997 que se realizó en Bolivia. En aquella oportunidad el guardameta jugaba en Sporting Cristal y el técnico de la blanquirroja fue Freddy Ternero.

El siguiente llamado de Leao Butrón a la selección peruana fue en la Copa América 1999 organizada en Paraguay. El equipo era dirigido por Juan Carlos Oblitas, que antes dirigió al guardameta en el elenco celeste.

Por Eliminatorias, la primera vez que Leao fue citado a la selección fue en el proceso de Francisco Maturana (Corea y Japón 2002), técnico colombiano que había hecho historia en su país logrando la clasificación a los Mundiales de 1990 y 1994.

Pese a que Leao fue llamado, el arquero reveló que pasó un momento incómodo, que ahora recuerda con humor. En ex futbolista contó la anécdota en el programa ‘A Presión’: “Ahora me da risa, pero en su momento me reventó (porque no sabía su nombre). Me dijo: ‘arquero, arquero, ven para que tapes’”.

Ciurlizza, otro de los panelistas del programa y también ex convocado por Maturana, detalló que el trabajo del DT no era el que esperaban, debido a sus logros en años anteriores.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...