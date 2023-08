Según palabras del propio Reynoso, hoy en conferencia de prensa, parece muy probable que Joao Grimaldo y Piero Quispe puedan figurar en ambas listas. El rendimiento de estos ofensivos, especialmente el del extremo de Cristal, ha sido de lo más destacado de la primera parte del año. No son pocos quienes creen podría ser de utilidad ante Paraguay y Brasil. Grimaldo es el sub 23 de mejor rendimiento en la Liga 1. Recordemos que si no fue a la sub 20 de inicios de año, fue por una dura lesión que lo sacó de aquel Sudamericano.