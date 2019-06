Selección peruana: ha llegado la hora de levantarse

La selección nacional no jugó ayer en la Copa América, pero en la avenida Alameda Santos de Sao Paulo se grita con fuerza el gol del colombiano Gustavo Cuéllar ante Paraguay. Es el 1-0 que le da la clasificación a Perú a los cuartos de final de este torneo continental, pues con el triunfo cafetero, Paraguay quedó tercero en el Grupo B con solo dos unidades, por debajo de los 4 puntos alcanzados por la Blanquirroja en el Grupo A.

Pero también hay sufrimiento en el país de la samba. Si el sábado los brasileños celebraron el 5-0 ante los nuestros en el Arena Corinthians, un día después lloran por la eliminación de su equipo en el Mundial femenino en tierras francesas. No todo es fiesta en el país anfitrión, lo sabemos, aunque este domingo un triunfo ajeno nos provocó una sonrisa.

Para ayer se tenía previsto que la selección entrenara, pero por la noche sabatina, horas después del desastre en el campo del ‘Timao’, el comando técnico decidió cancelar la sesión y darle el día libre al plantel, que quedó golpeado y no está en su mejor momento.

Hoy, por la mañana, el equipo retornará a los trabajos en el estadio Pacaembú con la mente puesta en lo que será el partido de cuartos de final frente al ganador del Grupo C, que saldrá hoy entre Chile y Uruguay.

- Lecciones aprendidas -

La estrepitosa caída ante los dirigidos por Tite dejó mucho para el análisis, en todas las líneas, en especial en mediocampo y ataque. Perú fue superado ampliamente en esas zonas, por lo que pensando en el rival que viene, una selección de jerarquía e importante así sean chilenos o uruguayos, Ricardo Gareca podría ensayar cambios y quizá proponer un volante central más para el siguiente partido en esta Copa América.

A Renato Tapia y Yoshimar Yotún, que sufrieron mucho en la marca ante los brasileños, podría sumarse un acompañante. En el debut ante Venezuela, el ‘Tigre’ probó con tres mediocampistas incluyendo a ‘Canchita’ Gonzales. El jugador de Sporting Cristal es una opción al igual que Edison Flores. Pero si Gareca decide poner un volante deberá sacar a un atacante. En ese sentido, Andy Polo podría ser el sacrificado cuando este sábado se busque el pase a la semifinal del torneo.

En tanto, en el comando técnico se buscará hacer un trabajo especial con André Carrillo. El extremo, que apenas suma tres minutos en la Copa América, perdió la titularidad por su falta de ritmo de competencia, según explicó Gareca cada vez que fue consultado acerca de la suplencia de la ‘Culebra’.

El argentino y su equipo buscan recuperar la mejor versión del ex Benfica pensando en el duelo decisivo de cuartos. Carrillo fue el mejor peruano en el Mundial, es la hora de que se reencuentre con su versión más desequilibrante en ataque. Pero no es el único, esta leve pausa debe servir para enfriar la cabeza, recuperar energías, renovar motivación y seguir mirando hacia adelante. Y si en este camino difícil toca decidir hacer cambios en el once base, pues es el mejor momento para hacerlo.