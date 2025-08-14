“Lo más extraño es que Oviedo hable ahora del tema”: Ortiz Bisso y por qué el hoy autor ‘ataca’ a Oblitas tras publicar un libro que fue furor en la FIL

Pues resulta que el supuesto pedido no se habría producido en octubre del 2017, cuando las posibilidades de clasificación eran enormes, sino un año antes, cuando el equipo de Gareca marchaba en el antepenúltimo lugar de la tabla, con ocho unidades.

¿Qué capacidad de amenaza podía tener el ‘Ciego’ en esas circunstancias? ¿Por qué si Oviedo se vio sorprendido por esa demanda desmesurada, le renovó contrato después? La historia no resiste el menor análisis, pero lo más extraño es que Oviedo hable del tema ahora, cuando supuestamente ha recuperado la paz espiritual tras haber sido absuelto del caso “Los wachiturros de Tumán” por el que estuvo encarcelado 500 días.

Más parece una operación de refrescamiento de rostro de quien, reconozcámoslo, ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido la Federación Peruana de Fútbol en los últimos años. Pero de quien también aún no podemos olvidar sus animadas conversaciones con sus ‘hermanitos’: el prófugo César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo.

Por alguna razón que no alcanzo a entender, los momentos más felices del fútbol peruano están teñidos de controversia. El recuerdo de la selección del 70 no solo está amarrado a los triunfos sobre Bulgaria y Marruecos o a los cinco goles del Nene, sino también a la bronca entre ‘Chito’ de la Torre y Didí porque este último no quiso convocarlo para el partido ante Brasil.

Comunicado a la opinión pública de Juan Carlos Oblitas, ex Director Deportivo de la FPF. (Foto: RPP)

El brillante comienzo en Argentina 78 se vio oscurecido por las denuncias de presiones políticas y hasta de soborno sobre algunos jugadores. En una explosiva entrevista al diario “La Nación”, en 1998, Ramón Quiroga dijo que el camarín estaba partido (“Los jugadores de Cristal éramos los lindos y los de Alianza, los negros”, “Creo que todos los que agarraron guita ... estoy seguro que alguno ha agarrado, aunque no te puedo asegurar nada... de los que habrán agarrado guita , varios murieron, y otros murieron para el fútbol”). El ‘Loco’ luego negaría todo. Años después, José Velásquez echó más leña al fuego al afirmar que seis de sus compañeros “se vendieron” en el partido antes los argentinos, entre ellos Juan José Muñante. Tras una amenaza de juicio, el ‘Patrón’ reculó.

En 1982, en España, el 5-1 de Polonia no solo nos devolvió a la realidad (muchos pensaban que esa selección no bajaba de semifinales), sino que puso al descubierto más peleas de vestuario. Los índices apuntaron hacia Teófilo Cubillas y su afán de convertirse en el único trimundialista nacido en estas tierras.

Pocos recuerdan que entre el 8 de octubre del 2015, cuando se inició la eliminatoria para Rusia, y el 26 de junio del 2018, la tarde en que Perú venció a Australia 2-0, el país tuvo tres presidentes (Humala, Kuczynski y Vizcarra). Que en medio de una de las peores crisis políticas de nuestra historia, el fútbol fue impulsor de sonrisas, abrazos, lágrimas de emoción. Que cuando los capitaneados por Paolo Guerrero salían a la cancha, no había fujimoristas, caviares, apristas, izquierdistas o DBA. Todos éramos uno. Solo el fútbol, nuestro fútbol, fue capaz de ello.

Pero la felicidad, en el caso de nuestra pelotita, nunca puede ser completa.

