“Lo más extraño es que Oviedo hable ahora del tema”: Ortiz Bisso y por qué el hoy autor ‘ataca’ a Oblitas tras publicar un libro que fue furor en la FIL

“[Es que] Son hechos que sucedieron diez años atrás”. Así, como quien dice “ups”, Edwin Oviedo ha intentado disculparse después de haber acusado en su libro a Juan Carlos Oblitas de exigirle un bono multimillonario y otros ingresos -bajo amenaza de renuncia- cuando faltaban tres partidos para el fin de las eliminatorias Rusia 2018.