La noche del domingo, después del triunfo de la selección peruana sobre Nueva Zelanda, un grupo de periodistas recalamos en un bar cercano al hotel. Éramos cinco. Comimos con avidez y, al cabo de unos minutos, al calor de unas botellas de Estrella de Galicia, nos pusimos a hablar de fútbol con un apasionamiento que se fue incrementando a medida que avanzaba la noche. En un momento dado se me ocurrió colocar sobre la mesa una pregunta: ¿es Ricardo Gareca el mejor entrenador de todos los que ha tenido la selección desde su existencia? Todos me miraron asumiendo la obviedad de la respuesta, y de inmediato pasaron a ofrecer sus argumentos.

A, el mayor, se desajustó la corbata, bebió un trago y dio una razón puramente estadística: Gareca ha dirigido a Perú más que cualquier otro técnico, tiene 95 partidos, casi cien. ¿Marcos Calderón cuántos dirigió?, preguntó B. No llega a los 60 partidos, anotó A [llegó a 51 entre 1960 y 1980]. Pero no solo eso, indicó C, Gareca ha privilegiado al equipo sobre la individualidad. Es cierto, consintió D, dejó de convocar a Vargas y a Pizarro, algo que Markarián jamás hubiera hecho. Además, Gareca lo hizo, matizó B, porque estaba convencido de que ni el ‘Loco’ ni Claudio beneficiaban al grupo realmente.

Hay otra cosa, señaló B, que acababa de cambiar su cerveza por un gin tonic de frambuesa: Gareca ha recuperado a jugadores. ¿Lo dices por Cueva?, pregunté. Así es, dijo, a Cueva lo convocó cuando jugaba en Alianza y tenía guata chelera, Gareca lo hizo rendir y el tipo se fue a jugar a Brasil, México, Arabia. Le cambió la vida. ¡Salud por Cueva!, arengó D, que siempre estaba a la búsqueda de algún pretexto para chocar los vasos.

Yo creo que el mayor mérito de Gareca, observó C, ha sido su pragmatismo técnico: arrancó jugando 4-4-2 en la Copa América del 2015, la de Chile, luego cambió a 4-2-3-1, con ese esquema clasificó a Rusia y jugó el Mundial, y después tuvo que replantear a 4-3-2-1. O sea, el hombre cambia, evoluciona, se adapta. B se colgó de ese punto y añadió: Tampoco nos olvidemos de que Gareca, en las dos últimas Eliminatorias, estuvimos penúltimos, remontó y nos llevó al Mundial.

Aún no hemos clasificado, recalcó A. Ya, bueno, pero podemos, estamos a punto, se defendió B. Acto seguido secó su copón de gin y pidió otro. D volvió del baño y sin sentarse dijo: Hasta ahora nadie menciona lo más valioso de Gareca. ¿Qué es?, consultó C, ya con las pupilas algo vidriosas. Que Gareca ha liderado un proceso de siete años, indicó D, eso no lo hizo nadie. Es verdad, dijo A, Didí nos llevó a México 70, pero en total creo que estuvo solo dos años en la selección. Pero Marcos Calderón sí dirigió un proceso, hasta dos, intervine, y encima ganó la Copa América del 75. Gareca no tiene títulos, dije, tratando de encender cierta polémica. A me retrucó al segundo: llegar al Mundial es más que ganar una Copa América. Bueno, Marcos nos llevó al Mundial también, recordó C, hizo una primera ronda increíble y pasó a octavos. ¡Salud por el Chueco!, pidió D. Pero aguanta, Marcos Calderón también nos heredó la actuación más miserable de la historia, el 6-0 con Argentina, dijo B. ¡Salud por Menotti!, corrigió D.

¿Y por qué aquí nadie menciona a Tim? ¿Acaso no nos llevó a España 82?, preguntó C, y soltó un hipo. Sí, pero Tim encontró un equipo ya formado, dijo A, la corbata alrededor del cuello como una serpentina. ¡Mentira!, advirtió D, llevó a Uribe y Barbadillo. Solo a esos dos, resaltó A, además tenía jugadorazos y solo se quedó un año, nada más.

Lo mejor que ha hecho Gareca ha sido refundar el prestigio de la selección, dijo B, con cierta solemnidad etílica. Claro, ahora cuando juega la selección la gente va a la chamba con camiseta, anotó A. Nos ha dado orgullo, esa es la vaina, dijo C, si se nacionaliza, lo hacen presidente en primera vuelta. A continuación pedí la cuenta pero aún quedaba tiempo para la última arenga de la noche. D se puso de pie, cogió su enésima botella y pronunció las únicas palabras posibles para cerrar esa conversación: ¡Muchachos, un seco y volteado por el Tigre! ¡Salud!