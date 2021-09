Conforme a los criterios de Saber más

Las horas de Ricardo Gareca hoy transcurren entre la impaciencia y el desasosiego después de la derrota 2-0 ante Brasil. El técnico de la selección peruana no vivía momentos tan inciertos desde aquella etapa crítica con la blanquirroja en verano del 2016. En esa urgencia por recuperar la confianza y enmendar el camino en estas Eliminatorias, el ‘Tigre’ se pondrá a trabajar muy rápido el plan para la fecha triple de Eliminatorias de octubre. La próxima semana, Gareca tendrá varios reuniones con su círculo de confianza. En la agenda, que ha podido conocer este Diario, llama la atención un tema que ha estado en el centro de la discusión entre hinchas y conocedores: el posible retorno de jugadores como Carlos Zambrano y Pedro Aquino. También se le podría ratificar la confianza a un histórico como Jefferson Farfán.

De este grupo, lo de Farfán es lo más lejano por dos motivos: aún falta verlo con más continuidad luego de una difícil lesión en la rodilla y porque el ataque no es la preocupación principal en la blanquirroja.

Ricardo Gareca tiene solo quince días para solucionar todos estos pendientes en la hora más decisiva. Hoy no solo le preocupa el tema defensivo en la selección. También le molesta mucho . El fastidio del ‘Tigre’ no solo fue evidente en las transmisiones televisivas de los partidos de selección, sino que también hemos recibido información que en el camerino no disimuló su decepción.

Edison Flores: "Tenemos que pelear los partitos de local y ganar de visita"

En la selección peruana se ha trabajado mucho lo que se exterioriza hacia los medios. Gareca protege a su grupo y tiene derecho a hacerlo. Los jugadores se endosan apoyo unos a otros. Y eso no es condenable. Pero sí estamos en condiciones de informar que la molestia fue excesiva por el resultado, por los rendimientos y por la actuación del árbitro Wilmer Roldán. Dos integrantes de la delegación le hicieron un reclamo verbal en el entretiempo por la supuesta falta de Neymar a Anderson Santamaría. El juez colombiano respondió que el VAR no reportó falta alguna.

Después de la Copa América 2021, Gareca informó en Videna que tenía nueva dupla de zagueros: Anderson Santamaría y Alexander Callens. Con esto afianzó su voluntad de no llamar a Carlos Zambrano, de poner en banca a Luis Abram y excluir de su universo de convocados a Miguel Araujo.

Ha culminado la fecha triple de Eliminatorias y no es exagerado decir que la fórmula del ‘Tigre’ esta vez no funcionó. Perú sigue siendo vulnerable en su última línea, lo cual ha costado caro en puntos y en goles en contra (lo cual también puede decidir una clasificación). El tiempo no es un aliado para Gareca, así que deberá tomar una decisión extrema antes que se pase este tren llamado Qatar 2022.

Pedro Aquino y Carlos Zambrano se volvieron tendencia en Twitter después del Brasil-Perú, del pasado jueves. (Foto: Instagram @pedroaquino95 / @carloszambrano5)

-Con los mejores ante Chile-

Ricardo Gareca ha tenido muchos criterios para sus diferentes convocatorias, en estos seis años que lleva en el cargo de técnico de Perú. De lo que prácticamente está convencido hoy es que ante Chile tendrán que estar los mejores sin duda alguna. Para la ‘Roja’ y para la escuadra bicolor este encuentro definirá, por lo menos, un eliminado prematuro en esta maratón premundialista.

Después de tantas idas y venidas en la zaga central, para nadie es novedad que Carlos Zambrano está considerado como uno de los mejores defensores del país. Si se alejó de los últimos llamados, fue por la roja ante Brasil hace un año. Un jugador con altas probabilidades de acumular tarjetas quizá alarme en un torneo largo. Sin embargo, después del partido con Chile en octubre, en la selección saben que ya no existe mañana. Se acortaron todos los plazos y proyecciones. En cuatro semanas vamos a vivir otra gran final con el vecino del sur. El ‘León’ tiene opciones altas de volver.

Del Portal crítica a Carlos Zambrano por hablar mal del arbitraje en el Brasil vs. Perú

Otra sorpresa en la última fecha triple fue la ausencia de Pedro Aquino. El volante titular y figura del América perdió el puesto ante las buenas actuaciones de Wilder Cartagena. Pero con Renato Tapia en capilla con una tarjeta amarilla, el retorno de Aquino cae de maduro. De todos los posibles regresos, el del mediocampista es el más justificado y sólido. El ex Cristal ayer formó parte de la once titular del América frente al Mazatlán por el torneo mexicano.

Ya quedó comprado que una lista menor a 30 futbolistas puede quedar corta en una fecha triple de Eliminatorias. Que nadie se sorprenda si ,en dos semanas, la lista de Gareca tenga más nombres de lo acostumbrado. Perú se juega la clasificación a Qatar 2022. No puede faltar nadie.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO