El reencuentro con la arena

Alrededor de las 9:00 de la mañana, Alex Valera llegó a Agua Dulce a presenciar uno de los entrenamientos de la selección peruana de fútbol playa. Desde su llegada, el futbolista de Universitario de Deportes ingresó y empezó a conversar con los suplentes que esperaban su turno. Conocía a la gran mayoría y a todos los saludaba con un fuerte abrazo como si se tratara de un reencuentro esperado.

Con la mirada nostálgica viendo cómo los futbolistas hacían piruetas en la arena y enterraban los pies para seguir armando jugadas, Alex Valera parecía recordar cómo inició en ese mismo deporte y cómo terminó siendo el ‘9′ titular de la selección peruana mayor. Una vez que el entrenador brasilero Franciso Castello culminó la práctica, los seleccionados de fútbol playa se reunieron en un círculo para darle la bienvenida al ‘9′ de Universitario de Deportes.

El encargado de dar las primeras palabras fue Billy Velezmoro, futbolista de fútbol playa de gran trayectoria y capitán del equipo. Al ser su turno, Alex Valera dejó un mensaje bastante sentido a sus excompañeros: “Hace seis años que no hay un torneo internacional de fútbol playa aquí y creo que es una gran oportunidad de poder mostrarse, de salir adelante en esta disciplina que es tan bonita. Si le sacan provecho, muchas puertas se les pueden abrir en cualquier lugar, pero es importante que puedan ayudar a que este deporte sea más visto. Pueden tener la chance de estar en muchos equipos importantes, como es el caso de Billy que ha jugado afuera. Este deporte le puede cambiar la vida a muchos, pero depende del esfuerzo del día a día. Siempre hay caídas o problemas pero lo importante es que cuando jueguen, se olviden de eso. Disfruten cada día de entrenamiento, la carrera de un futbolista es corta y lo importante es que cuando entrenen y jueguen, lo disfruten de verdad”.

Tras ese mensaje inicial, Valera se acercó a conversar con varios de sus excompañeros y observaba las piruetas y ‘chalacas’ que algunos intentaban frente al arco. Como si recordarse aquellas épocas, el delantero nacional los retaba a que hagan ciertos movimientos o, entre risas, les aconsejaba cómo podían hacerlo mejor. En su paso por la selección de fútbol playa, Valera ha llegado a disputar la Copa América de Fútbol Playa en el 2018, certamen en el que anotó cuatro goles y, apenas dos años después, firmó su contrato con Universitario de Deportes tras su paso por Deportivo Llacuabamba.

El reto de ser el ‘9′

Cuando llegó el momento de hablar con la prensa, los primeros mensajes de Alex Valera fueron dirigidos a la importancia del fútbol playa a puertas del Sudamericano que se desarrollará del 16 al 20 de octubre en Agua Dulce y que tendrá la participación de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en sus categorías sub-20 y mayores.

“Estoy feliz de haber vuelto a la selección de fútbol playa después de seis años, ha sido una disciplina que me enseñó muchas cosas y fortalecerme en lo físico. Es importante estar aquí con ellos y ayudarles a tener más visibilidad y así puedan seguir teniendo más oportunidades. Así como yo admiraba a otros jugadores y sentía que quería ser como ellos, hoy tengo la posibilidad de que ellos también tengan esa admiración positiva hacia mí y eso me hace feliz. Hoy estoy en la selección y en un club grande, y ese es el sueño de todos los que empezamos en la carrera. Se trata de mucho esfuerzo y sacrificio”, comentó Valera.

Al ser consultado por Luis Ramos, un futbolista que también proviene de la Copa Perú y que recibió su primer llamado a la selección peruana, Valera comentó: “Recién lo conozco, pero lo he visto jugar y es un delantero muy bueno y fuerte. Es importante que sigan saliendo más, creo que estamos escasos en delanteros peruanos. En la ‘U’ hay dos o tres más, todos no podemos tener la oportunidad porque solo jugamos once, pero sí es importante que sigan saliendo jugadores peruanos que puedan sumar a la selección”.

𝗨𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗮 🤩



Alex Valera llegó hasta Agua Dulce para apoyar a #LaBicolor de Fútbol Playa 🇵🇪 que se prepara para Liga Sudamericana 🏆.



📎 https://t.co/jLDsqWXruF#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/ncxjvDPKJC — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 4, 2024

Asimismo, se refirió a la ausencia de Gianluca Lapadula y cómo toma el hecho de ser la primera carta de ataque para Jorge Fossati: “Es un momento complicado de la selección, pero creo que eso nos tiene que hacer fuertes. Tenemos que tener mente positiva y creer que con los jugadores que tenemos podemos salir adelante. Cuando llegamos a la selección todos somos iguales, yo sé que Gianluca es una baja muy importante porque es un jugador con mucha experiencia, pero ahora nos queda apoyar a los que estamos ahí. Estamos trabajando con la mentalidad de ganar y sacar un resultado positivo”.

En lo personal, Valera sumó: “Llego física y mentalmente bien a estos partidos de la selección. Estos últimos partidos que tuve con la ‘U’ me ayudaron a entrar en confianza y todo el equipo está mentalizado en eso. Tengo la fe y la esperanza de sacar un buen resultado”.

Como se recuerda, Alex Valera fue desafectado de la Copa América debido a problemas personales que, en su momento, Jorge Fossati aclaró no guardar relación con ningún tipo de indisciplina ni lesión. La decisión fue tomada netamente por el delantero y, si bien cambió los planes del estratega uruguayo previo a partir a Estados Unidos, fue comprendido y le renovó la confianza en este último llamado.

En una reciente entrevista a DT, el delantero de Universitario indicó: “El ‘profe’, así seas su hijo o su hermano, no se casa con nadie”, en alusión a que, para ser considerado por él, debes ganarte su confianza constantemente. Como se recuerda, Valera fue su ‘9′ goleador en el campeonato obtenido con Universitario de Deportes en la temporada 2023 y lo conoce bastante bien. Sin embargo, para el futbolista, más allá del cariño que existe, lo que prima es la actualidad profesional. Hoy en día, ante la lesión de Gianluca Lapadula, Valera es la principal opción y estaría acompañado de José Rivera, Bryan Reyna, Edison Flores o Joao Grimaldo.