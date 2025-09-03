Los “9 titulares” de Ibañez y el regalo de Noriega que le ablandó al corazón al León Zambrano: lo que no se vio de la última práctica de Perú en Uruguay

Con lluvia y a 14 grados, la selección peruana sumó un nuevo día de entrenamiento en el predio de Peñarol en Montevideo pensando en lo que será el duelo de este jueves ante Uruguay por las Eliminatorias. Por primera vez, Óscar Ibáñez ya pudo entrenar con todos sus convocados a disposición y pudo ensayar un once tentativo que todavía presenta grandes dudas respecto a la volante y la banda izquierda.

La nota emotiva del día la pusieron Erick Noriega y Carlos Zambrano, compañeros en Alianza Lima hasta hace dos semanas, y hoy seleccionados en las Eliminatorias. Tras su brillante debut en el Gremio de Porto Alegre, el ‘Samurái’ llegó a Montevideo con un regalo especial para el ‘León’. quien lo compartió en sus redes sociales.

“Tremendo presente de mi hermano (sin pedírsela aún). Sigue en ese camino, se te quiere”, escribió Zambrano en una historia de Instagram compartiendo la foto de la camiseta que usó Noriega en su primer partido del Brasileirao.

Foto que compartió Zambrano con el regalo de Noriega. (Foto: Instagram)

La lista completa

Una vez que terminaron de arribar los seleccionados en la noche del último lunes, ya Óscar Ibáñez ha podido entrenar con todos sus convocados en la tarde de este martes en el predio de Peñarol. A diferencia de lo que fueron los trabajos del lunes, esta vez la ‘bicolor’ tuvo que padecer de una lluvia moderada y de fuertes vientos.

La temperatura estuvo entre 13 y 14 grados; sin embargo, la buena noticia es que no se pronostica lluvia para el día del encuentro en el Centenario, aunque sí una temperatura promedio de 8 o 10 grados. Por lo demás, el comando técnico de Ibáñez trabajó sin problemas y todos los convocados hicieron entrenamientos a la par.

Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)

El once tentativo

Como ya habíamos adelantado en El Comercio, Carlos Zambrano finalmente se sumó a los trabajos de la selección desde el último lunes y su titularidad es indiscutida para el duelo ante la ‘celeste’. De hecho, las grandes dudas de Ibáñez no parten en la defensa, sino de mitad de cancha hacia adelante.

Empezando por el arco, se conoce que el inamovible es Pedro Gallese; después, la línea de cuatro estará conformada por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López, tal como el once que se presentó en la última fecha doble de la selección peruana.

En el mediocampo, el último martes por la tarde se probó a Erick Noriega acompañado de Yoshimar Yotún en la primera línea de volantes. Más arriba, Jairo Concha fue como inicialista pero se alternó con Sergio Peña y Christofer Gonzáles en esa posición. Es decir, una de las dudas del entrenador es sobre quién ocupará la posición de enganche que jugará detrás del ‘9′.

Como extremo por derecha se colocó a Andy Polo, mientras que como extremo por izquierda se probó a Kenji Cabrera y Kevin Quevedo entró en la segunda mitad de la práctica. Finalmente, como ‘9′ quedó Luis Ramos. Es decir, según lo ensayado, Óscar Ibáñez piensa colocar un 4-2-3-1 que tenga como base defensiva a Noriega y Yotún en el mediocampo.

𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 𝗬 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦 🇵🇪😄❤️



🎟️ Adquiere tus entradas para alentar a #LaBicolor en @joinnus y Yape#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/SleLQMk6AA — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 2, 2025

Si bien todavía se mantienen las dudas sobre si será Jairo Concha o Kenji Cabrera los que arranquen como titulares, se sabe que el once definitivo no debe variar mucho respecto al que colocó el último martes. Por otro lado, en tanto a la planificación, la ‘bicolor’ hará reconocimiento de campo este miércoles en el estadio Centenario previo al duelo de este jueves ante Uruguay por la penúltima fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

