Venezuela es el país donde más veces ganó Perú en las Eliminatorias, pero era un territorio en el que no conseguíamos una victoria desde 1997. Hasta hoy. Este martes, la selección peruana venció 2-1 a la ‘Vinotinto’ por la jornada 14 de las clasificatorias sudamericanas. Tres puntos de oro que, a falta de cuatro partidos, nos acercan a Qatar.

Gianluca Lapadula y Christian Cueva, con sus goles, y Pedro Gallese con su gran penal atajado desataron la locura en el Estadio Olímpico de Caracas. Sin embargo, también es necesario pensar en el futuro y, si de eso se trata, preocupa -y mucho- dos de las tres amonestaciones que sufrió la Bicolor. Luis Advíncula y Miguel Trauco, los laterales mundialistas, vieron la amarilla y no estarán en el siguiente partido frente a Colombia de visita.

Por el momento la Blanquirroja se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 17 puntos, igualando a Colombia (4°; está enfrentando a Paraguay) y uno más que Chile (6°, chocará con Ecuador desde las 7:15 p.m.).

En enero del próximo año, por la fecha 15, el equipo de todos visitará al elenco colombiano. Un duelo clave en el que no podremos contar con Advíncula ni Trauco, los laterales titulares en la victoria ante Venezuela pero que no tuvieron el mejor rendimiento. De acuerdo al UnoxUno de Deporte Total, ‘Lucho’ y Miguel tuvieron una calificación de cuatro puntos, los más bajos junto a Yoshimar Yotún, el tercer amonestado.

Los posibles reemplazos

Con un par de meses para analizar y decidir lo mejor para la selección peruana, Ricardo Gareca deberá preparar el duelo ante Colombia sin dos de sus defensas titulares. ¿Quiénes son los posibles reemplazos? Evaluemos caso por caso.

La Bicolor hasta ahora no ha encontrado el recambio para Luis Advíncula. El lateral derecho ha jugado 13 de los 14 partidos en las Eliminatorias. Solo no estuvo en la derrota ante Argentina en Buenos Aires por lesión. Su reemplazante fue Jhilmar Lora, el jugador de Sporting Cristal que empezó a ganar terreno en la Copa América 2021, torneo en el que ‘Lucho’ no fue porque estaba disputando los playoffs de ascenso con su exclub, Rayo Vallecano.

Si nos basamos en los antecedentes, Aldo Corzo sería el relevo natural. De hecho, lo hizo en la Copa América -rotó con Lora- . Sin embargo, el de Cristal también tiene argumentos para hacerse con el puesto. Al Colombia vs. Perú llegará con la experiencia de haber jugado dos finales de Liga 1 y torneos internacionales (Sudamericana y Libertadores) con su club.

Otras opciones serían Oslimg Mora, quien debutó con la selección en la caída 1-0 ante Bolivia en La Paz, y Carlos Zambrano, el central que no tiene problemas en jugar por la banda. Los dos pueden sumarse a las variantes que maneja el ‘Tigre’ para cuidar el lado en el que se mueve el colombiano Luis Díaz, uno de los extremos más desequilibrantes del continente.

En el caso de Miguel Trauco no hay mucho drama. Su recambio natural es Marcos López. El futbolista de San José Earthquakes de la Major League Soccer incluso le ha ganado el puesto en algunos partidos, demostrando solidez defensiva y proyección en ataque.

“Cuando el profesor Gareca me solicite y quiera un reemplazante de Trauco, voy a estar preparado”, dijo López a inicios del 2020. Hoy, casi dos años después, el lateral ya sumó once partidos en las Eliminatorias 2022 (cinco de titular y seis ingresando desde el banco). Como extremo o como lateral siempre cumplió .

Además, como opción también está Nilson Loyola, quien regresó a la convocatoria justamente para los duelos ante Bolivia y Venezuela. El celeste no era considerado desde el año pasado.

