Por Fernanda Huapaya

La citación a la prensa era a las casi 11 de la mañana. Sin embargo, ya para esa hora todos los periodistas nos encontrábamos en la sala Camu Camu del Hotel Hyatt de San Isidro a la espera de la llegada de ‘Mano’ Menezes, quien iba a llegar con un papel impreso en la mano donde tenía la lista de los 25 jugadores convocados para los partidos amistosos ante Honduras y Senegal en París y Madrid, respectivamente.

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