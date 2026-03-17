La citación a la prensa era a las casi 11 de la mañana. Sin embargo, ya para esa hora todos los periodistas nos encontrábamos en la sala Camu Camu del Hotel Hyatt de San Isidro a la espera de la llegada de ‘Mano’ Menezes, quien iba a llegar con un papel impreso en la mano donde tenía la lista de los 25 jugadores convocados para los partidos amistosos ante Honduras y Senegal en París y Madrid, respectivamente.

A la par de Menezes llegó Jean Ferrari, Director Deportivo de la FPF, quien ocupó un lugar en la primera fila para escuchar al técnico brasilero. Por su parte, el entrenador tuvo un cálido saludo a la prensa, incluso con alguna broma de por medio, y se dispuso a mencionar uno a uno a los jugadores a los que consideró para estos dos amistosos.

La ‘orden’ a la prensa

Una vez que culminó de nombrar a todos los 25 jugadores, el entrenador siguió tomando la palabra e informó que, si bien estaba dispuesto a contestar todo tipo de preguntas a los medios de comunicación, no iba a referirse a ningún futbolista que esté fuera de convocatoria.

“Me parecería una falta de respeto si no está considerado”, comentó Menezes en tanto a que su negativa por responder sobre algún nombre ausente. Más allá de eso, estuvo abierto a hablar de cualquier situación sobre los convocados en este nuevo proceso.

Los nombres de Menezes

Si algún sello puede empezar teniendo el técnico brasilero con esta convocatoria tendría que ver con tres jugadores en particular: Adrián Quiróz, Jairo Vélez y Erick Noriega. Si bien este último ya venía siendo considerado desde procesos anteriores, fue Menezes quien lo llevó a Gremio y que, en cierta forma, cooperó para que el exfutbolista de Alianza Lima se convierta hoy en el peruano mejor cotizado en el mundo.

Noriega es un jugador de Menezes, pese a que hasta ahora no lo ha dirigido en la ’bicolor’, y él lo asume con esa responsabilidad. “Tuvimos un tiempo corto (en Gremio), pero he visto cómo a evolucionado. En su momento lo utilicé de central debido a que hubo algunas bajas en esa posición, pero su posición es de contención, donde ha venido evolucionando, y es ahí donde lo vamos a utilizar, como contención”, respondió el brasilero a El Comercio.

Asimismo, Menezes afirmó que, si bien Noriega es un futbolista que viene con gran actualidad, todavía es muy “prematuro decidir si va a ser la figura de capitán o no”, tal como muchos hinchas vienen anticipando con el futbolista de 24 años.

Otro de los grandes elogiados fue Jairo Vélez, el futbolista ecuatoriano que ha recibido su primer llamado a la selección desde que se hizo elegible hace dos años. Menezes lo tildó de ser un “jugador inteligente” y alguien con características idóneas para la posición que ocupa en el campo de juego.

Por cómo piensa armar su volante, Menezes indicó que piensa en un sistema que tenga un volante ancla, un futbolista más mixto y otro que sea el equilibrio con el ataque, dentro de esa zona del campo es donde fijó que veía al actual volante de Alianza Lima: “Jairo Vélez tiene características de jugadores que necesitamos para esa función, encuentra soluciones para jugadas más importantes en el último tercio; él tiene esas características”, indicó.

Promedio de edad

Si nos remitimos a la última convocatoria de la selección peruana hecha para partidos oficiales ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias del 2025, el promedio de edad de aquel entonces bordeaba los 27,6 años de edad.

Sin embargo, esta vez, con la lista de 25 convocados de ‘Mano’ Menezes, esta cifra descendió a 25,8 años en promedio. Esto se debe, y según lo expuesto por el mismo estratega brasilero, al hallazgo de nuevos nombres en el universo de futbolistas y, sobre todo, la ausencia de jugadores mundialistas que eran los de mayor edad.

De hecho, en esta lista solo subsisten cuatro: Miguel Araujo, Pedro Gallese, André Carrillo y Yoshimar Yotún; el resto son jugadores apuesta de la Liga 1 y otros que vienen militando en el extranjero -aunque sin destacar demasiado, a excepción de Erick Noriega o Marcos López-. Por tanto, se trata de un compilado de jugadores aún en desarrollo de sus carreras y que, a la par, serán parte esencial de este nuevo proceso eliminatorio de la ‘bicolor’.

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