Tras los arribos de Luis Advíncula y Bryan Reyna, la selección peruana ya se encuentra completa y el último martes hizo su primer entrenamiento en el estadio Monumental previo al duelo ante Chile por Eliminatorias. A simple vista, lo que más llamó la atención en la sesión de trabajo fue el estado del campo de juego en la primera mitad de la cancha: rectángulos amarillentos en ciertas zonas. Esto como huellas de lo que fue la fiesta del bicampeonato de Universitario de Deportes el último sábado y que, en todos estos días, no han pasado desapercibidas. Si bien esto no hace imposible que el partido se pueda disputar y se mantendrá en dicha sede, el deterioro del campo es notorio a tres días de recibir al equipo dirigido por Ricardo Gareca.

Así luce la cancha del estadio Monumental a tres días del partido entre Perú y Chile. @dt_elcomercio pic.twitter.com/1hnwzdPdoW — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) November 12, 2024

Plantel completo

Como se recuerda, los vuelos de Luis Advíncula y Bryan Reyna provenientes de Buenos Aires sufrieron retrasos y recién el último martes por la mañana pudieron arribar a Lima. Por la tarde, ambos jugadores ya se encontraban junto al resto de compañeros entrenando en el estadio Monumental, cancha donde se disputará el Clásico del Pacífico este viernes.

A diferencia del último lunes, esta vez Gianluca Lapadula y Luis Abram sí hicieron trabajos a la par de los otros seleccionados y no solo gimnasio. Primero se realizó la charla grupal acostumbrada bajo el mando de Jorge Fossati, el clásico ‘apanado’ a los recién llegados y luego unos trabajos de calentamiento y estiramiento. Nadie hizo trabajos diferenciados y todos los convocados se encuentran en muy buenas condiciones.

Tras los trabajos grupales, los arqueros Pedro Gallese, Diego Romero, Diego Enríquez y Carlos Cáceda se fueron a un lado de la cancha para hacer ejercicios bajo los tres palos, mientras que el resto del grupo continuó haciendo trabajos con vallas y pelota bajo las órdenes de Sebastián Avellino, el preparador físico. Entre tanto, Jorge Fossati miraba al grupo tomando cierta distancia.

Sondeo ¿Quién gana el Clásico del Pacífico por Eliminatorias? Perú Chile

Para ver el resultado del sondeo, completa tus datos ¡Gracias! Género: Mujer Hombre Prefiero no informar Guardar

Sondeo ¡Gracias por participar! ¿Quién gana el Clásico del Pacífico por Eliminatorias? Perú 0% 0 Chile 0% 0 Total: 0

Sin duda, uno de los detalles que más saltaba a la vista era el estado del campo de juego, ya que la primera mitad contaba con recuadros amarillentos en ciertas zonas. Como se recuerda, el último sábado Universitario de Deportes llenó el estadio Monumental para celebrar el bicampeonato y se colocó un estrado al medio del campo, lugar donde se luce un gran rectángulo de césped desgastado.

Según pudo conocer El Comercio, esto no implica que se esté buscando cambiar de sede para el partido ante Chile, ya que tampoco se considera que sea imposible jugar el partido ahí. Sin embargo, sí se tiene contemplado la cancha no está en muy buenas condiciones. Pese a eso, la consigna es recibir al equipo de Ricardo Gareca en el estadio de Ate.

Incluso la venta de entradas ya se inició y según comunicó la misma FPF, ya son más de 25 mil tickets vendidos. Se espera que en las próximas horas la cifra aumente en gran forma para que se haga sentir la localía.

Hinchas peruanos se subieron al cerro y alientan a la selección con fuegos artificiales, música y megáfonos. Incondicionales. @dt_elcomercio pic.twitter.com/xzHT7xFTRO — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) November 12, 2024

Los incondicionales

Como era de esperarse, algunos personajes que acompañan siempre a la selección peruana esta vez no hicieron la excepción. Pese a no contar con casas aledañas para alentar a la ‘bicolor’, tal como ocurre en Videna, no dudaron en subir al cerro que se ubica detrás del estadio Monumental y, desde ahí, colocaron música a muy alto volumen, arengaban a través de un megáfono y hasta lanzaron fuegos artificiales una vez que Jorge Fossati culminó la charla inicial.

La presencia de estos hinchas incondicionales, entre los que se encontraban el ‘Gordo Humo’ y el ‘Hincha Israelita’, causaron también un buen ánimo entre los convocados y, a diferencia de los días anteriores, se pudo ver un mejor ambiente entre los jugadores. Las risas en cada juego de entrenamiento no faltaron y se encuentran mentalizados en lograr los tres puntos este viernes.